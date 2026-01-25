Szent Margit alakja állt a Domonkos Ifjúsági Mozgalom idei téli találkozója középpontjában

A szombati szentmisén, január 17-én a nuncius prédikációjában Szent Margit alakját és örökségét járta körül. Az elhangzottak felelevenítették, hogy bár Margitot már halála után nem sokkal szentként tisztelték, hivatalos szentté avatására csak 1943-ban került sor. A művészeti ábrázolásokban domonkos szerzetesi ruhában, tisztaságát és lelki életét jelképező liliommal és könyvvel látható szent élete ma is példaértékű, a szentség pedig nem a világtól való elvonulást, hanem egy Isten akaratából fakadó, hiteles életet jelent – hangsúlyozta Michael W. Banach. A fiatalok buzdítást kaptak arra, hogy egymásért is felelősséget vállalva kerüljék a függőségeket, merjenek Istennel teljes életet élni, így válva tanúságtevő barátokká a mindennapokban.

A liturgiát követően a résztvevők a nuncius atyával találkozhattak, aki személyes hangvételű előadása után őszinte párbeszédet folytatott a fiatalokkal a hitről és az őket érintő kihívásokról. A közös ebédet egy közel 18 kilométeres gyalogos zarándoklat követte Budakesziről a Margit-szigetre, amely az imádság és az elcsendesedés révén segítette a lelki felkészülést.

Az esti programot közös vacsora és szentségimádás zárta, majd a találkozó vasárnap, január 18-án a Margit-szigeten ünnepi szentmisével és hálaadással ért véget.

Az alábbi videóra kattintva bepillantást nyerhetünk a találkozó pillanataiba:

Forrás és fotó és videó: DIM

Magyar Kurír