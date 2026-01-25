Szent Margit alakja állt a Domonkos Ifjúsági Mozgalom idei téli találkozója középpontjában

Megszentelt élet – 2026. január 25., vasárnap | 19:00
21

A Domonkos Ifjúsági Mozgalom (DIM) január 16. és 18. között Budakeszin tartotta téli találkozóját, amelyre az ország számos pontjáról érkeztek fiatal résztvevők. A hétvége központi témája Árpád-házi Szent Margit ünnepe volt, melyre a közösség közös imádsággal, ismerkedéssel és zarándoklattal készült. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Michael W. Banach érsek, magyarországi apostoli nunciusa is.

A szombati szentmisén, január 17-én a nuncius prédikációjában Szent Margit alakját és örökségét járta körül. Az elhangzottak felelevenítették, hogy bár Margitot már halála után nem sokkal szentként tisztelték, hivatalos szentté avatására csak 1943-ban került sor. A művészeti ábrázolásokban domonkos szerzetesi ruhában, tisztaságát és lelki életét jelképező liliommal és könyvvel látható szent élete ma is példaértékű, a szentség pedig nem a világtól való elvonulást, hanem egy Isten akaratából fakadó, hiteles életet jelent – hangsúlyozta Michael W. Banach. A fiatalok buzdítást kaptak arra, hogy egymásért is felelősséget vállalva kerüljék a függőségeket, merjenek Istennel teljes életet élni, így válva tanúságtevő barátokká a mindennapokban.

A liturgiát követően a résztvevők a nuncius atyával találkozhattak, aki személyes hangvételű előadása után őszinte párbeszédet folytatott a fiatalokkal a hitről és az őket érintő kihívásokról. A közös ebédet egy közel 18 kilométeres gyalogos zarándoklat követte Budakesziről a Margit-szigetre, amely az imádság és az elcsendesedés révén segítette a lelki felkészülést.

Az esti programot közös vacsora és szentségimádás zárta, majd a találkozó vasárnap, január 18-án a Margit-szigeten ünnepi szentmisével és hálaadással ért véget.

Az alábbi videóra kattintva bepillantást nyerhetünk a találkozó pillanataiba:

Forrás és fotó és videó: DIM

Magyar Kurír

#ifjúság #imádság #istenkeresés #nuncius #szentek és boldogok #szerzetesek #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató