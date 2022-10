Szentmártoni Mihály SJ kapta idén a Szent Atanáz-díjat

A díjat a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola alapításának 50. évfordulóján, 2000. augusztus 1-jén Keresztes Szilárd hajdúdorogi püspök, a főiskola nagykancellárja alapította.

Az elismerésben részesülő személyt a mindenkori nagykancellár a szenátus döntése alapján az oktatók, az egykori hallgatók, illetve mindazok közül választhatja ki, akik kiemelkedő teljesítményükkel járultak hozzá az intézmény hírnevének öregbítéséhez.

Az eddigi húsz díjazott között voltak a főiskola korábbi oktatói, püspökök, vagy éppen a főiskolát tervező építészek. Legutóbb 2021-ben adták át a 2020-ban odaítélt díjat az időközben a világjárványban elhunyt Bohács Béla atya hozzátartozóinak.

Az október 11-én Nyíregyházán tartott ünnepségen Kocsis Fülöp érsek-metropolita és a főiskola rektori tanácsának tagjai mellett nagy számban jelentek meg az intézmény tanárai, munkatársai és hallgatói is.

Az ünnepi köszöntő után a díjat Kocsis Fülöp metropolita adta át Szentmártoni Mihálynak.

Szentmártoni Mihály 1945-ben született. Teológiai és pszichológiai tanulmányait követően, 1975-ben szentelték pappá, majd Rómában, a Szaléziak Pápai Egyetemén klinikai pszichológiából doktorált. Ezt követően Zágrábban tanított, és ugyanott gyakorló pszichológusként kezdte szakmai munkáját. 1991-től Rómában a Pápai Gergely Egyetem professzora, nyugdíjazásáig rendes tanára volt, 2003-tól az egyetem lelkiségi intézetének igazgatója is.

Oktatói évei alatt számtalan magyar, köztük görögkatolikus papnövendék és pap tanára és lelkivezetője is volt, hiszen hosszú éveken keresztül a római horvát kollégium, a Pápai Magyar Intézet és a Collegium Germanicum et Hungaricum lelkivezetőjeként is szolgált. 1994-től a Szentek Ügyei Kongregációjának teológus-konzultora. Idegen és magyar nyelvű monográfiáit, könyveit, cikkeit és egyéb publikációit szinte lehetetlen felsorolni. Korábbi szakmai elismerésként 2003-ban a Stephanus-díjat is megkapta.