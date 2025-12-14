Szentmisével és fogadalomújítással ünnepeltek a huszonöt éves munkácsi kamilliánus közösség tagjai

A munkácsi kamilliánus család tagjai és a hívek együtt imádkoztak azért, hogy növekedjen a betegek és szenvedők iránti szeretet, hogy mindannyian felismerjük Krisztus arcát azokban, akik fájdalmat hordoznak. Szent Miklós és Szent Kamill reményt gyújtottak a sötétségben – ők azok a szentek, akik az Isteni Irgalom élő jeleiként mutatták meg, hogy a szeretet képes felemelni a szenvedőt, megerősíteni a megtörtet és békét vinni a szívekbe.

A hálaadó ünnepi szentmisét Hortobágyi Arnold OSB mutatta be.

Szent Miklós ünnepén olyan szent emlékét ápoljuk, aki csendben, titokban gyakorolta a jót. Ez a nap ezért a titokban végzett jó cselekedetek ünnepe is – fogalmazott szentbeszédében a bencés szerzetes. Szeretettel köszöntötte a kamilliánus család tagjait, akik a munkácsi közösségben példát mutatnak az önzetlen szolgálat gyakorlásában.

Szent Kamill nem csupán ápoló volt, hanem Isten gyöngédségének élő jele is; érintése képes volt meggyógyítani testet és lelket egyaránt. Tanítása szerint a gondoskodásban maga Isten jár közöttünk, és a szeretet mindig út a feltámadás felé.

A sebek Isten kapui, amelyen Isten lép az ember életébe

– emelte ki Hortobágyi Arnold. – Minden betegben jelen van a szenvedő Krisztus. Szent Kamill felismerte, hogy Isten ott lakik, ahol az élet a legkiszolgáltatottabb. A gondoskodás a lelki érettség jele, a szeretet pedig konkrét tettekben mutatkozik meg.

A homília után a jelenlévők elimádkozták a Szent Kamill-litániát. Ezt követően a kamilliánus család tagjai megújították fogadalmukat. A közösség Szent Kamill közbenjárását kérte, hogy mindenki készséges szívvel tudja megtenni a jót.

A kamilliánus rendet 1582-ben alapította Rómában Lellisi Szent Kamill. A kamilliánus családok az ő lelkiségében támogatják a kamilliánus rend szolgálatát a betegellátás különböző területein, a plébánia elkötelezett, aktív tagjaiként. A helyi lelkipásztorral együttműködve tevékenyen részt vesznek a betegek, az elesettek, a rászorulók és a haldoklók gondozásában.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír