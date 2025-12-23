Szép eredménnyel zárult a nagyváradi egyházmegye idei adventi jótékonysági akciója

A tizenegyedik alkalommal megszervezett adventi jótékonysági vásárt december 6-án tartották Nagyváradon a püspöki palota kertjében.



A püspökség a Margittáért Egyesület és a Páli Szent Vince Társaság együttműködésével ezúttal azon családok karácsonyát igyekezett szebbé varázsolni, akik autista gyermeket nevelnek és nehéz anyagi körülmények között élnek.



A jótékonysági vásáron, amely kezdetben hat standdal indult, idén már közel húsz kiállító vett részt, az esemény pedig évről évre egyre több kiállítót és látogatót vonz.



Az öszegyűlt adományt Böcskei László nagyváradi püspök adta át.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Ktolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír