Szép eredménnyel zárult a nagyváradi egyházmegye idei adventi jótékonysági akciója

Külhoni – 2025. december 23., kedd | 9:38
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye „Egy közösség, együtt teremtett csodák” mottóval megrendezett idei jótékonysági adventi vásárán több mint 60 ezer lej (kb. 4,5 millió forint) gyűlt össze. Az adományt a püspöki palota előcsarnokában Böcskei László megyépüspök adta át a Páli Szent Vince Társaság és a Margittáért Egyesület képviselőinek december 18-án.

A tizenegyedik alkalommal megszervezett adventi jótékonysági vásárt december 6-án tartották Nagyváradon a püspöki palota kertjében.


A püspökség a Margittáért Egyesület és a Páli Szent Vince Társaság együttműködésével ezúttal azon családok karácsonyát igyekezett szebbé varázsolni, akik autista gyermeket nevelnek és nehéz anyagi körülmények között élnek.


A jótékonysági vásáron, amely kezdetben hat standdal indult, idén már közel húsz kiállító vett részt, az esemény pedig évről évre egyre több kiállítót és látogatót vonz.


Az öszegyűlt adományt Böcskei László nagyváradi püspök adta át.

