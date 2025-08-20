Szeretet, túlcsordulóan – Nagy sikert aratott idén is a Pécsi Egyházmegye Kovász családi fesztiválja

A látogatókat tíz rendezvényhelyszínen várták; az érdeklődők bejárhatták többek között a Szent Péter- és Szent Pál-székesegyházat, a püspöki palotát, az egyházmegyei levéltárat, az egyházmegyei könyvtárat, a Püspöki KincsTárat, a Dóm Kőtárat, a Rózsakertet és a Dóm teret.

Egész nap számtalan színes és tartalmas program várta a családok minden korosztályát. A becslések szerint a nap folyamán összesen 7–8000 látogató fordult meg a nagyszabású rendezvény mintegy félszáz programján.

Felföldi László pécsi megyéspüspök a Rózsakertben a családoknak elmondott rövid köszöntőjében kiemelte: „Amit kínálni tudunk, az a szeretetünk. Az emberi szív és élet titka az öröm, a béke, a gazdag szépszeretet, amit nem méricskélve, hanem túlcsordulóan kell adni. Hiszem, hogy azt fogják itt megtapasztalni, hogy nem méricskélve, hanem túlcsordulóan ajándékozzuk meg önöket. Kívánom, hogy érezzék az itt jelen lévő szeretet és segítőkészség gazdagságát, hogy boldogabb, mosolygósabb, derűsebb és reményteljesebb szívek, emberek és családok térjenek majd innen haza az otthonaikba. Köszönöm, hogy itt vannak, hogy velünk vannak!”

Felföldi László püspök 4 évvel ezelőtt hívta életre a kisgyermekes családok körében hatalmas népszerűségnek örvendő, évről évre egyre több érdeklődőt vonzó fesztivált.

A nap fellépői között a Kolompos zenekar, a Boridalok trió és a Ringató csapatának gyermekkoncertjein, valamint a Bóbita Bábszínház előadásán szórakozhattak a gyermekek. A Bohóc Brigád két mókás nevettetőjével lépten-nyomon összefuthattunk.

A székesegyház nyugati terén népi gyermek- és ügyességi játékokat lehetett kipróbálni, melyek a felnőtteknek is derűs pillanatokat szerzett, a Magtár Látogatóközpont árnyat adó fái alatt hagyományőrzők tartottak bemutatót. Számos helyen kézműves-foglalkoztatók várták a gyerekeket, valamint a Nemzeti Művelődési Intézet foglalkozásai is helyet kaptak a programban.

A Püspöki KincsTár árnyékos udvarán élménylovaglás és íjászat fogadta a betérőket, a KincsTár előtti parkban a vállalkozó szellemű vendégek egyensúlyozási képességét kötélkert tette próbára. Lehetőség volt a vívás és a kőfaragás fortélyaival megismerkedni, és az idei fesztiválon is hatalmas élményt nyújtott az alpakát, liliputi marhát, törpe szamarat és juhokat felvonultató állatsereglet.

A Dóm téren 25 kézműves kínálta portékáit, valamint egész nap kovásszal kelesztett tésztából sütöttek és kínáltak pizzát a helyszínen kialakított pékműhelyben. A püspöki palota kertjében ugrálóvárak várták a gyermekeket, és idén is óriási siker volt a Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület által rendezett habparty, mely igazi felüdülést jelentett a gyermekeknek a kánikulában.

Idén is volt komolyabb elmélyülésre is lehetőség. A Nyolc Boldogság Közösség pécsi szerzetesnővérei, Versegi Beáta Mária és Mikovics Krisztina személyes beszélgetéseket vezetett. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola kerekasztal-beszélgetést szervezett emberi identitásunk alakulásának kérdéseiről.

Az egészségtudatosság jegyében a Pécsi Tudományegyetem és az Országos Kórházi Főigazgatóság munkatársai – nagy érdeklődés mellett – díjmentes szűrővizsgálatokat és állapotfelmérést végeztek.

A püspöki palota kocsiszínében idén is lehetőség volt a személyes találkozásra és beszélgetésekre az egyházi, illetve karitatív feladatokat ellátó közösségek, úgy mint a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász, a Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség, az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérek, a Sacré Coeur nővérek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészség, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, a Magyar Cserkészszövetség VI. Dél-dunántúli Cserkészkerülete, a Pécsi Katifi, a Pécsi Egyházmegye Ministráns Referatúrája, a Pécsi Egyházmegye Horvát Referatúrája, a Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület, a Házas Hétvége Mozgalom, a Szent Margit Ciszterci Iskolaközpont, a Mécses Börtönmissziós Szeretetszolgálat és a Jótékony Nőegylet önkénteseivel és munkatársaival.

A fesztivál 17 óráig tartott, melyet Pécs város augusztus 20-i ünnepi műsora követett kenyérmegáldással a Szent István téren.

Szent István király, Magyarország fővédőszentjének főünnepe szentmisével zárult a pécsi székesegyházban a megyéspüspök főcelebrálásával.

A bővebb beszámoló és képgaléria IDE KATTINTVA érhető el.

Szöveg és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír