Szeretetkaland 2025 – Lezárult a a Székesfehérvári Egyházmegye házasság heti programja

Az érdeklődőket először Alapra hívták, ahol a házaspárok útját járták végig, imádkozva családjukért, kapcsolatukért. Az imaséta a magyar szent családot ábrázoló, Imre herceg tiszteletére szentelt templomba vezetett.

Varga László családpasztorációs munkatárs, a „Szeretetkaland 2025” és a házasság hete programjainak főszervezője a templom történetének bemutatása után imádságra hívta a párokat, akik házasságukért, gyermekeik boldogulásáért fohászkodtak Szent Istvánhoz, Boldog Gizellához és Szent Imréhez, majd a názáreti Szent Család oltalmát kérték szeretteikre.

A záróesemény a közös imádság után a helyi művelődési házban folytatódott, ahol a résztvevők megosztották egymással a játék örömeit, a vidám vagy éppen romantikus kihívások tapasztalatait, és további játékos feladatokat oldottak meg Borbély Kriszta és fia, Bálint vezetésével. A szórakoztató egy órába mély és megható pillanatokat is csempésztek a szervezők.

A „Szeretetkaland” hetei folyamán készült, a házaspároktól beérkezett fényképekből Somogyi Tünde művelődésszervező szerkesztett összeállítást. Többen is visszajelezték, hogy bármennyire is apró dolognak tűnik, nem része a hétköznapjaiknak, hogy házastársukkal kettesben beüljenek valahova kávézni, együtt túrázzanak, vagy éppen szeretetteli üzeneteket fogalmazzanak meg egymásnak. Ezeket most feladatszerűen beépítették tennivalóik sorába, és újra megtapasztalták a minőségi időben töltött együttlét örömét.

A több héten keresztül végigjárható szerelmes kalandtúra zarándoklattal végződött az alsószentiváni Mária-kegyhelyen, ahol Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, a kezdeményezés fővédnöke szentmisében áldotta meg a részt vevő házaspárokat.

Krisztus legfőbb parancsa a szeretet parancsa: szeressétek egymást, felebarátotokat, mint önmagatokat. Akiket összefűz a házasság szentségének kegyelme, akiket egyesít ez a szeretet, különösen is őszinte szívvel, tiszta lélekkel, mindig megújulva kell szeretniük egymást – hangsúlyozta szentbeszédében a főpásztor. – A szeretetbe belefoglalunk mindent, mégis keveset tudunk róla. Tele van a szívünk érzelemmel, megünnepeljük az évfordulókat, de

a szeretetet nem az ünnepekre tartogatja Isten, hanem minden egyes napra.

Engedjük a szívünkben megjelenni a hála érzését – buzdított a püspök. – Isten kegyelme hozta össze a párokat, az ő szeretete irányította egymás felé életüket. „Isten szeretetével törődjünk ezért a ránk bízottakkal, ez mutatkozzék meg minden cselekedetünkben, minden kedves szavunkban, a segítőkészségben, a másik mellé állásban” – szólt a házasokhoz Spányi Antal püspök.

Majd arról beszélt, mennyire fontos a másikért, a családtagokért kitartóan imádkozni, és ha kell, naponta újrakezdeni a szeretetet. Nem a kilépést választani, hanem kitartani a megpróbáltatások idején is a házastárs mellett.

A Székesfehérvári Egyházmegyei Családpasztorációs Iroda munkatársai az internetes szerelmes hétpróbával kifejezetten a házasságban élők kedvében szerettek volna járni, hogy a résztvevők a kétszemélyes feladatok elvégzésével újra megerősíthessék kapcsolataikat, megtapasztalva a rohanó hétköznapokban és a teljesítendő feladatok szorításában is, hogy meg lehet találni a kettesben töltött időt, az egymásra figyelést, az örömteli kikapcsolódás alkalmait.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Képek és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír