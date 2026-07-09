Szerzetesi terekből élményközpont: Interaktív kiállítás Győrben, szabadulószobák Somorján

Az alábbiakban a Szent Mór Bencés Perjelség sajtóközleményét olvashatják.

Sikeresen lezárult a győri Szent Mór Bencés Perjelség és a csallóközi Somorja város által az Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program keretében megvalósított „Rehabilitáció, revitalizáció és kulturális örökség terjesztése a somorjai és győri kolostorépületben II.” (#Modern Monasteries, HUSK/2302/2.4/025) című projekt.

A projekt eredményeként a győri bencés rendház korábban használaton kívüli tetőterében új látogatóközpontot alakítottak ki, melynek központi eleme a 400 tanév – Élő örökség a győri bencés gimnáziumban című interaktív kiállítás. A látogatók korszerű, élményalapú módon ismerhetik meg a bencés oktatás négyszáz éves történetét, valamint a jezsuita és bencés örökség kiemelkedő értékeit.

Az elkészült látogatóközpontot és a kiállítást május 15-én ünnepélyes keretek között adták át, ezzel Győr belvárosa új kulturális és turisztikai attrakcióval gazdagodott.

A projekt zárásának részeként június 24-én szakmai és sajtóbemutatót tartottak a Győri Bencés Látogatóközpontban. A rendezvény célja az volt, hogy a turisztikai és kulturális szakma képviselői, valamint a sajtó munkatársai részletesen megismerhessék a fejlesztés eredményeit és a látogatóközpont kínálatát.

A résztvevők szakmai előadást hallgathattak meg a fejlesztésről, majd vezetett bejárás keretében megtekintették a 400 tanév – Élő örökség a győri bencés gimnáziumban című kiállítást, a Loyolai Szent Ignác bencés templomot, a barokk lépcsőházat és szerzetesi ebédlőt (refektóriumot), valamint az Apátúr Sörházat és a Bencés Boltot.

A program kötetlen szakmai beszélgetéssel és kapcsolatépítési lehetőséggel zárult.

A 2024 júliusában indult projekt a Győri Szent Mór Bencés Perjelség és Somorja város együttműködésében valósult meg. A két partner összesen 1 039 699,90 euró európai uniós támogatásban részesült. A győri projektrész összköltsége több mint 511 ezer euró volt, melyből a költségek 80 százalékát uniós, 15 százalékát hazai forrásból finanszírozták, 5 százalékát pedig önrészként biztosította a perjelség.

Somorján a Korona épület második emeletét újították fel, ahol két kultúrtörténeti és helytörténeti tematikát feldolgozó szabadulószobát és egy kiállítóteret alakítottak ki.

A projekt kreatív feladataiba a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a somorjai Madách Imre Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai is bekapcsolódtak.

Forrás és fotó: Szent Mór Bencés Perjelség

Magyar Kurír