Szimbolikus keresztszülőként – Elindult a Karitász és a dm drogérialánc Együtt a babákért programja

A dm drogérialánc részéről 260 üzlet vállal jelképesen keresztszülőséget: országszerte összesen 27 millió forint értékben biztosítanak pelenkát 260 kisgyermeknek, segítve ezzel a rászoruló családokat.

Ünnepséggel indult el az országos program Monorierdőn

A községház dísztermében gyülekeztek a családok rengeteg kicsi és még kisebb babával, iker újszülöttekkel, totyogósokkal a családias hangulatú találkozásra, de voltak nagyobb testvérek is, akik szívesen eljöttek az alkalomra.



Az „Együtt a babákért” program megnyitóján beszédet mondott Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója; Borbás Viktor, Monorierdő község polgármestere és egyben a helyi karitászcsoport vezetője; Hittner Krisztina, a dm PR és ügyfélszolgálati csoportvezetője. Imádságot vezetett Szász Tibor, a monori Nagyboldogasszony-templom diakónusa. Jelen volt György-Kovács Gábor, a Váci Egyházmegyei Karitász igazgatója, valamint a helyi karitász számos önkéntese és munkatársa.

Szabados Edina, a Katolikus Karitász sajtóreferense köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta: „Ez a 16. alkalom, amikor a Katolikus Karitász és a dm Kft. együtt támogatja azokat a családokat, akik nehézséget élnek át a hétköznapokban.”

Borbás Viktor a monorierdei karitász vezetője és polgármester beszédében hangsúlyozta: „Egy kisbaba érkezését mindig a boldog várakozás, a remény és a szeretet időszaka előzi meg. Nincs is nagyobb ajándék egy közösség számára, mint amikor egy új élet születik, hiszen minden gyermek a jövő záloga.” Mint mondta, az önkormányzatuknak kiemelkedően fontos a szociális érzékenység kialakítása és az itt élő családok támogatása: 25 ezer forintos csomagot adnak a monorierdei kisbabák érkezésekor, ráadásul minden újszülött számára japán cseresznyefát ültetnek a településükön található, Élet ösvényének elnevezett helyen.

A Karitász és a dm összefogása, valamint ezek az intézkedések biztonságot, támogatást és reményt adnak minden családnak.”

Szász Tibor diakónus felolvasta Márk evangéliumból azt a szakaszt, melyben kisgyerekeket hoznak Jézushoz, majd áldást adott a jelen lévő családokra.

Hittner Krisztina a dm Kft. képviseletében szólt a jelenlévőkhöz. „Nagy öröm egy csecsemő érkezése a családba, de sok nehézséggel is jár, anyagi nehézségekkel is. 16 éve az a célunk, hogy ezt az időszakot könnyebbé tegyük. Országosan 260 üzletünkkel szimbolikus keresztszülőséget vállaltunk 260 családnál” – fogalmazott, és megköszönte az együttműködést a Karitásszal, hiszen így tudnak valóban eljutni azokhoz a kisgyermekes rászoruló családokhoz, akiknél a legjobb helyen vannak az általuk adományozott pelenkák.

Összefogás és a személyesség a segítségnyújtásban

Zagyva Richárd, a Karitász országos igazgatója beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét: „Hogy ez a program létrejöhetett és tizenhatodik éve működik, köszönhető a Karitász, a dm, az önkormányzatok, együttműködő szervezetek, az önkéntesek és az egyházmegyei karitászok összefogásának. Az önkéntesek látogatják a családokat, és környezettanulmányokat készítenek; az egyházmegyei karitászok gondoskodnak arról, hogy a különböző településekre is minden rászorulóhoz eljusson az adomány.”

Az országos igazgató kiemelte továbbá a személyesség fontosságát, melyet küldetésüknek tekintenek. „Ez nem csak egy osztás. Nemcsak ajándékot szeretnénk adni, hanem veletek lenni egy kicsit. Az önkéntesek is ezt igyekeznek nap mint nap megvalósítani, kapcsolatot tartanak veletek.

Szeretnénk kifejezni, hogy veletek vagyunk akkor is, amikor nehezebb a helyzet. Nem vagytok egyedül. Jelen tudunk lenni egymás életében.”

Névre szólóan adták át a pelenkákat a babáknak

A monorierdei önkéntesek segítségével a családoknak névre szólóan kiosztották a pelenkákat. Egymás után vitték ki a szülők a piciket, akik közül néhány még vissza is integetett.

Rövid éneklés után Orlich Ilona papírszínházi előadása következett a gyerekek örömére. Ez a japán eredetű műfaj hasonló a bábelőadáshoz, de nem figurákkal, hanem képekkel mutatja be a mese jeleneteit. Zenés, vicces előadás is megnevettette és táncra perdítette a piciket, boldogan rázták a pelusos popsijukat.

A dm számára fontos a jótékonyság és az adományozás

Hittner Krisztina kérdésünkre válaszolva elmondta: 16 évvel ez előtt Magyarországon a dm kereste meg a Karitászt, mivel az osztrák anyavállalat és az ottani Karitász között addigra már kialakult egy jól bevált együttműködés. Ez nem csak a pelenkaadományozásban valósul meg, a két szervezet az ukrajnai háború kapcsán is együttműködött. A pelenkák kiosztása előtt néhány hónappal egyeztetik a Karitásszal, milyen méretű pelenkából mennyit rendeljenek adományként, mik a valós igények. Ezt a fajta segítségnyújtást folyamatosan, még a covid alatt is tudták biztosítani.

„Évi több mint 100 millió forint összegben adományozunk, a pelenkákra szánt 27 millió forint ennek csak egy része. A társadalmi felelősségvállalás a kezdetektől nagyon fontos a dm vállalati filozófiájában. Az Iránytű című könyvünkben is megfogalmaztuk, hogy mutassunk példát közösségként a környezetünknek. A dolgozóinknak évente két önkéntes napja van, melynek keretében támogathatnak helyi projekteket. Bátorítjuk a kollégáinkat, hogy maguk is önkénteskedjenek, vegyenek részt a közösségeik életében. Központilag is adományozunk, de az üzleteknek is van erre saját kerete. Az »Együtt egymásért« gondolatot a mi vállalatunk is a sajátjának érzi.”

Hittner Krisztina azt is elmondta: más jótékony tevékenységeik is vannak, például a Nap gyermekei elnevezésű pályázatos projektjükben naptejeket adnak óvodai csoportoknak, illetve a győztes óvoda udvarát felújítják.

Polgármester és helyi karitászvezető egy személyben

Borbás Viktor családgondozóként tevékenykedett tíz évig Monorierdőn. Számos olyan napi problémával találkozott, mely túlmutatott a családsegítő szolgálat kompetenciáján. „Hithű katolikusként a Karitászt a nagyszobánkban hoztuk létre élelmiszermentés fő profillal. Ezt követően lettem alpolgármester, majd pedig polgármester, de a Katolikus Karitászban betöltött szerepem továbbra is változatlan.”

Elmondta: öröm, hogy Monorierdőn az újszülöttek száma növekszik, a családok 1-2-3 gyereket nevelnek, ami azt is jelenti, hogy bővíteni kell az óvodát, és napirenden van egy bölcsőde építése is. Az önkormányzat szociális érzékenysége megnyilvánul abban, hogy minden újszülöttet 25 ezer forintos babacsomaggal támogatnak, és az „Élet ösvényén” az elmúlt öt évben több mint 300 japán cseresznyefát ültettek, minden gyermeknek névre szólóan. „Monorierdőn a családsegítő szolgálattal és a Katolikus Karitásszal minden lehetőséget megragadunk a rászoruló családok támogatására. Nincs olyan segítségkérés, melyre ne reagálnánk azonnal. A legmegrendítőbb, amikor beteg baba születik, akinek speciális igényű a neveltetése is. Az önkormányzat a lehetőségeihez képest minden támogatást megad a szülők számára.” Mint mondta, 12 itteni családnak hatalmas segítség a Karitász és a dm kezdeményezése.

Hosszú távú együttműködésben a krízisben lévő családokkal

Zagyva Richárd elmondta: az önkéntesek és munkatársak rendszeresen látogatják a családokat, igénynek megfelelően sűrűbben vagy ritkábban. Már hónapokkal ezelőtt környezettanulmányokat végeztek a családok kiválasztására, kiknek lenne a legnagyobb szüksége a pelenkaadományra, illetve kik azok, akiknek ez valóban segítséget jelent a krízisből való kilábalásra.

A dm fél évre elegendő pelenkát biztosít, családonként nagyjából 100 ezer forint értékben. „Közel 300 családot nem nehéz megtalálni, sokkal inkább az a kérdés, kiket válogatunk ki. Fontos számunkra, hogy azoknak segítsünk, akikkel tartósan tudunk együtt dolgozni, változtatni akarnak az életükön, a nehézségből ki akarnak jönni. A családok együttműködési megállapodást írnak alá, hiszen az ő elhatározásuk is szükséges a hosszú távú változáshoz. Az önkéntesekkel sokszor beszélgetnek arról, hol lehet olcsóbban vásárolni, hogyan lehet olcsóbban főzni és jobban beosztani a pénzt. A nagyszüleink még kockás füzetben vezették a költségeiket, ami manapság nem jellemző. Fontos, hogy amit a rászorulók meg tudnak tenni, azt tegyék meg. Van, aki takarékoskodik, és a megtakarított pénzt hosszabb távban gondolkodva használja fel.”

Az anyagi nehézségek sokszor betegségből adódnak, vagy hirtelen kiesik egy jövedelem, esetleg haláleset történik. „Nagyon változó, hány fős családokat támogatunk. Sokgyermekes ikrek is vannak, de előfordul, hogy egy gyermek esetén, vagy rövid távon van szükség pelenkára. Az elmúlt másfél évtized alatt sok szülővel beszélgettünk. Nemrég egy család, ahol régebben ikrek születtek, beszámolt arról, milyen nagy segítség volt akkor a pelenkaadomány, és milyen sokat jelent nekik, hogy az önkéntesek azóta is jelen vannak az életükben, tudnak a sorsukról.”

Fotó: Dénes Balázs

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír