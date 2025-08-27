Szinódusi alkalom lesz Kaposváron az Egyház perifériáján lévők és a fogyatékkal élők részvételével

Hazai – 2025. augusztus 27., szerda | 12:40
Határtalan öröm címmel a Kaposvári Egyházmegye október 25-én, szombaton szinódusi alkalomra, közös útra hívja az Egyház perifériáján lévőket és a különböző fogyatékossággal élő testvéreket a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházba.

A délelőtt folyamán Futó Károly atyára, a szegények és fogyatékossággal élők papjára emlékeznek születésének 100. évfordulóján, majd a Határtalan öröm zsinati dokumentum mellett azzal is megismerkedhetnek a résztvevők, hogy miként evangelizálnak a fogyatékossággal élő testvéreink.

Az alkalmon jelen lesz Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius, aki fórumot tart, valamint lehetőség nyílik Lélekben való kiscsoportos beszélgetésre és dicsőítő szentségimádáson való részvételre is.

A délutáni agapé, szeretetvendégség után a fogyatékossággal élő testvérek adnak műsort, bemutatva kincseiket, majd az alkalom hálaadó szentmisével zárul, melyet Erdő Péter bíboros, prímás celebrál.

