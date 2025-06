Teherán minorita érseke: „Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a békét megelőző támadásokkal keresik”

A minorita érsek intő szavait nem hallották meg a „hatalmasok”, akik évek óta készülnek egymás megtámadására. Izrael már 2024. október 26-án „megelőző csapást” mért Iránra, rakéták gyártására használt létesítményeket, valamint föld-levegő rakéták bázisait célba véve. 2025. június 13-án ismét rakéta- és dróntámadást indítottak iráni célpontok ellen, nyilatkozataik szerint elsősorban az atomfegyver előállításában akarják Iránt megakadályozni. Precíziós célpontjaik között voltak nukleáris létesítmények, védett helyen élő atomtudósok és katonai vezetők. A nukleáris fegyverkezés tényleges léptékéről csak félinformációi vannak a külvilágnak mindkét ország esetében.

A múlt pénteki támadás után kérdezte az AsiaNews portál Dominique Joseph Mathieu bíborost, aki kifejezte szomorúságát az újabb erőszakhullámmal kapcsolatban – az izraeli csapásokat nem sokkal később megtorló iráni dróntámadás követte. „Sajnálattal tapasztaltuk ismét az utóbbi néhány órában – mondta az érsek –, hogy

A továbbra is dialógusra és imára intő teheráni bíboros a Rising Lion, Ébredő oroszlán nevű izraeli hadművelet első napján nyilatkozott. Az azóta eltelt napokban Iránban mintegy 220 emberéletet követeltek az izraeli csapások, Izraelben a június 17-i adatok szerint 21 ember vesztette életét.

A feszültség az egész régiót érinti, és azzal fenyeget, hogy szélesebb körű konfliktust gerjeszt.

– mondta Dominique Joseph Mathieu. Megszakadtak a hónapok óta zajló tárgyalások az iráni atomprogramról az Egyesült Államok és Irán között is.

Izraelből napok óta menekítik ki az állampolgáraikat a különböző országok: a The Guardian szerint a görög légierő magyarokat is kimenekített, illetve kijutott az első, 160 fős lengyel csoport is az MTI hírei szerint.