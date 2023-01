Téli zsolozsmatábor a ferencesekkel a Balaton partján

A tábor helyszíne a Balaton melletti Zamárdi lesz. A cél az, hogy az együtt töltött két és fél nap alatt a résztvevők kiszakadjanak a mindennapok külső-belső zajából, és a zsoltárok szövegét segítségül hívva elcsendesedjenek, figyelve Isten mindent körülvevő jelenlétére.

A péntek déltől vasárnap délig tartó zsolozsmatábor során a résztvevők mindennap eléneklik a teljes zsolozsmát, beleértve annak éjszakai imaóráját is, szombaton és vasárnap pedig szentmisét ünnepelnek. Pénteken és szombaton összesen három előadás és egy fórum segíti majd, hogy azok is könnyedén be tudjanak kapcsolódni a közös imádságba, akik számára a zsolozsma mint imaforma még nem ismert. A fennmaradó időben lehet sétálni a Balaton-parton, szabadidős tevékenységeket végezni, kikapcsolódni, de lelki beszélgetésre és gyónásra is lesz lehetőség.

A részletekről (szállás, étkezés) IDE kattintva lehet tájékozódni.

A jeletkezés határideje január 16. A jelentkezők számának ismeretében a tábor pontosabb költségéről értesítést küldenek.

Bármilyen további kérdés a gabriel@ferencesek.hu e-mail-címen tehető fel.

Forrás és fotó: Ferencesek.hu



Magyar Kurír