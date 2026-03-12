Teljesen odaadta magát híveiért – Eltemették Pierre al-Raï atya maronita lelkipásztort

Toufic Bou Merhi OFM, a Szentföldi Ferences Kusztódia tagja, Türosz plébánosa számolt be a vatikáni médiának a megható temetésről.

„Számos hívő, valamint egyházi, közéleti és katonai vezető gyűlt össze, hogy leróják tiszteletüket a lelkipásztor előtt, aki mély nyomott hagyott közössége életében – mondta a ferences szerzetes. – A jelenlévők között volt Paolo Borgia, Libanon apostoli nunciusa, kifejezve a Szentszék közelségét és támogatását a régió keresztényei iránt. A nuncius Pierre atyával együtt látogatást tervezett a környék falvaiba, amit a tragédia megakadályozott.”

A temetésen rész vett az Antióchiai Maronita Patriarkátus delegációja is, Elias Nassar püspök és Charbel Abdallah türoszi érsek vezetésével, valamint számos katolikus és ortodox pap – jelenlétük a keresztény közösség egységét és Pierre atya általános megbecsülését fejezte ki.

A közösség szolgálatában

A szentmise kezdete előtt, a kulejai templom bejáratánál a polgári hatóságok és a helyi karitász képviselői mondtak rövid beszédet. Pierre al-Raï volt a karitász területi lelkipásztora. Felidézték Pierre atya nagylelkűségét és fáradhatatlan szolgálatát a közösség iránt; kifejezték továbbá a lakosok eltökéltségét, hogy saját házaikban és földjeiken maradnak, őrizve szeretett plébánosuk emlékét és tanítását.

Raï bíboros üzenete

A szentmisén, az evangélium után felolvasták Béchara Boutros Raï bíboros üzenetét, melyben a pátriárka áldását adta a türoszi főegyházmegye, Kuleja két plébániája, valamint Debelre – Pierre atya származási helyére – közösségére, az elhunyt családtagjaira és minden jelenlévőre.

Üzenetében a libanoni pátriárka röviden felidézte Pierre al-Raï papi életútját is. Kiemelte rendkívüli lelkipásztori nagylelkűségét: „mindig kész volt a gyerekekkel foglalkozni, a fiatalokat kísérni és a családokat támogatni, bátorítva őket, hogy a nehézségek ellenére is maradjanak állhatatosak a hitben és ne hagyják el otthonaikat.”

Azon „nehézségek ellenére”, melyeket az ott élő emberek most is átélnek, az izraeli hadsereg Hezbollah állásai elleni folyamatos támadásai közepette

– egy olyan háborúban, amelyért „egész Libanon és a libanoni nép nagyon magas árat fizet”.

Pierre atya szeretete a nyája iránt

Ezek az emberek nem fogják elfelejteni Pierre atya példáját, aki – ahogy Toufic Bou Merhi OFM is emlékezik rá – „igazi pásztor volt; kész volt teljesen odaadni önmagát a nyájáért, életét is felajánlani a hívekért”.

Forrás: Vatican News

Fotó: A kulejai Szent György-plébánia Facebook-oldala

Hollósi Judit/Magyar Kurír