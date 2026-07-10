Tíz évvel az Amoris laetitia után – Közzétették az őszi vatikáni találkozó előkészítő dokumentumát

A találkozót október 7. és 14. között tartják a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a világ püspöki konferenciáinak elnökeivel, akiknek elküldték a dokumentumot. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott találkozó munkáját.

Az evangélium hirdetése a mai családoknak

A találkozót a Szentatya március 19-i üzenetében jelentette be. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, XIV. Leó kifejezte azon vágyát, hogy „egymás meghallgatásával szinodális megkülönböztetést végezzünk azokról a lépésekről, amelyeket ma meg kell tennünk annak érdekében, hogy hirdetni tudjuk az evangéliumot a családoknak, az Amoris laetitia fényében és figyelembe véve mindazt, ami a helyi egyházakban megvalósul”.

Előkészület a helyi egyházakban

A június 27-én, a rendkívüli konzisztórium lezárásakor Leó pápa visszatért a család témájához: „Ahol támogatják és kísérik a családot, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája növekszik; ahol viszont sebeket kap vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli ennek következményeit.”

A Szentatya ekkor jelentette be, hogy több család is részt vesz az októberi találkozón, megosztva élettapasztalatait. A világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében.

A találkozó célja

A cél, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre, melynek része a családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyház családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd.

Emiatt a püspöki konferenciákat és a sui iuris (saját jogú) keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nemcsak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben.

Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, de szinódusi stílusban bonyolítják le, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez.

Öt kiemelt téma

A dokumentum öt területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése során, mind a találkozó idejére:

Családok ma – valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül.

Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében.

Házasélet. A házasság első évei, mint döntő időszak. A párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában.

Az élet nehézségeiben – kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni a bonyolult helyzetekben.

Keresztény családok mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére.

Az előkészítő dokumentum több nyelven is elérhető a www.laityfamilylife.va és a www.synod.va oldalakon.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír