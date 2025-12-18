Több mint kétmillió forint gyűlt össze a Katolikus Karitász adventi jótékonysági koncertjén

A koncert a Katolikus Karitász „Tárjátok ki a szíveteket!” elnevezésű adventi segélyprogramjának kiemelt kulturális eseménye volt. A vendégeket Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök, a bazilika plébánosa köszöntötte, majd Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója mondott ünnepi beszédet. A kulturális rendezvényen jelen volt Herczegh Anita, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete és Klaus Höhn németországi jószolgálati nagykövet is.

Mohos Gábor püspök köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberi értékesség nem a sikerben vagy az életkörülményekben mérhető, hanem abban, képesek vagyunk-e lehajolni a másik emberhez. Kiemelte: a karitász küldetése kezdettől fogva az Egyház szívében van, hiszen az evangélium újra meg újra arra tanít, hogy az emberi szenvedésre érzékeny szívvel és konkrét cselekvéssel válaszoljunk. Kiemelte, hogy a segítség nem mindig anyagi: sokszor a jelenlét, az odafigyelés, a csendes együttlét az, ami valódi gyógyulást hoz.

Attól leszünk igazán emberiek, hogy időt, figyelmet és konkrét segítséget tudunk adni azoknak, akik rászorulnak – mert ugyanaz az emberi méltóság él mindannyiunkban.”

Beszédében Zagyva Richárd hangsúlyozta: a Katolikus Karitász küldetése egyszerre országos segítő hálózat és intézményes szociális program, amely az isteni szeretetből fakadó gondoskodást viszi el a rászorulókhoz. Hozzátette, hogy a szervezet célja nem csupán az azonnali krízishelyzetek kezelése, hanem a hosszú távú jelenlét, az emberi méltóság megerősítése, különösen a gyermekek, a családok és a betegek életében.

Felidézte azokat a fejlesztő és művészeti programokat is, amelyek az elmúlt években a koncert bevételeinek köszönhetően valósulhattak meg: hangszerek, fejlesztő eszközök, táncosruhák jutottak el hátrányos helyzetű gyermekekhez, akik számára a zene és a közösség valódi kitörési lehetőséget jelent. „Közösség vagyunk, ahol a zene ereje találkozik a szolgáló szeretet küldetésével – és ahol az adomány valódi, hosszú távú találkozássá válik az emberi sorsokkal” – fogalmazott Zagyva Richárd.

A koncert zenei repertoárja az európai népek karácsonyi dallamait ölelte fel Dolhai Attila művészeti vezetésével. Rudnik Viktória ukrán énekekkel, míg Bocskor Bíborka és a Berka Együttes (Nádasdy Fanni, Endrődi Szabolcs, Szalai-Gindl János és Botlik Dávid) erdélyi dallamokkal járultak hozzá az est különleges hangulatához. Minden előadó saját gyökereihez közel álló zenei világot hozott el a közönségnek. Fellépett továbbá Dolhai Attila, Dolhai Luca és Csík János, közreműködött Gereta Natália zongorán és Vadas László orgonán.

Az est során érezhető volt a zenészek egymásra hangoltsága és a közös adni akarás ereje, amely a közönséget is aktív részvételre hívta. „A remény fényei” koncert bebizonyította: a művészet, a hit és a szolidaritás együtt valódi reményt tud adni, különösen azoknak, akiknek a karácsony és a tél a legnagyobb szükség ideje.

A Katolikus Karitász hálás a fellépők önzetlen közreműködéséért, és mindenkinek, aki részvételével vagy adományával hozzájárult az ügyük támogatásához.

A Katolikus Karitász adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a téli krízishelyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása mellett (hívásonként 500 Ft) online adományozásra is van lehetőség a Katolikus Karitász honlapján „Adventi segélyprogram – Tárjátok ki a szíveteket” megnevezéssel. A karitász központi bankszámlájára (CIB Bank 10701094-76228861-51100005) is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor; Csapó József

