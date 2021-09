Több vagy, ha adsz! – Megnyitották a regisztrációt a „72 óra kompromisszum nélkül” akcióra

A „72 óra” honlapján már megnyitották a regisztrációs felületet, várják az önkéntesek jelentkezését.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is meglepetés lesz a jelentkezők számára, hogy milyen feladatot kapnak az önkéntes segítségnyújtásra szánt hétvégére. Október 7-én este, a megnyitó ünnepségen derül ki, hogy játszótér-felújítás, erdőtakarítás, kerítésfestés, vagy éppen szociális segítségnyújtás lesz-e az a feladat, aminek elvégezésére 72 óra áll a rendelkezésre.

Mivel a hétvégi önkéntes szolgálat iskolai közösségi szolgálatként is végezhető, a szervezők kiemelten kérik a pedagógusok segítségét is abban, hogy tájékoztassák és ösztönözzék a diákok részvételét a „72 óra kompromisszum nélkül” akcióban, ami nem mellesleg csapatépítő programnak is nagyszerű.

Az egész országban és a határon túl is zajló akció keretében évről évre 7–9 ezer fiatal valósít meg több száz önkéntes projektet helyi koordinátorok vezetésével. Nemcsak az önzetlen segítségnyújtásban rejlő örömre szeretnék ezzel felhívni a szervezők a fiatalok figyelmét, hanem a társadalom számára is szeretnék megmutatni, hogy a fiatalok nagyon sok mindenre képesek egy jó ügy érdekében. Erre utal az akció szlogenje is: „Több vagy, ha adsz!”.

A járvány miatti nehéz időszakban pedig nagyon nagy szükség a reményre, a megerősítésre, ezért is választották az idei év bibliai mottójának a „Ne félj, mert veled vagyok!” (Ézs 43,5) mondatot.

