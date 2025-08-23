Többé sosincs egyedül – Örök nyugalomra helyezték Keresztes Szilárd püspököt Máriapócson

A temetési szertartáson jelen volt Michael W. Banach apostoli nuncius, Tódor Macapula munkácsi püspök, Jan Babják SJ szlovák emeritus érsek-metropolita, Virgil Bercea nagyváradi püspök, Milan Lach SJ pozsonyi segédpüspök, Ioan Calin Bot lugosi püspök, Štefković Mirko nagybecskereki püspök, Schönberger Jenő szatmárnémeti megyéspüspök; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) püspökei: Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke; Ternyák Csaba egri érsek; Udvardy György veszprémi érsek, az MKPK alelnöke; Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, Varga Lajos váci segédpüspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri megyéspüspök; számos római és görögkatolikus paptestvér, valamint szerzetes és szerzetesnővér határon innen és túlról.

Jelen voltak világi vezetők az állami és helyi közélet képviselői, Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára; Papp Bertalan polgármester; Haluska Szilvia, Komlóska polgármestere; Keresztes Szilárd püspök három élő testvére; rokonok, barátok, hívek – mindazok, akik szerették, tisztelték és gyászolják elvesztését.

Ahogyan egyik testvére mondta a részvétnyilvánítás után: „Ő mindannyiunk halottja.”

A temetési szertartáson a magyar mellett ószlávul, szlovákul, románul, olaszul és cigány nyelven is hangzottak el liturgikus szövegek, imádságok.

Az volt az élethivatása, hogy megpróbáljon egy kicsit hasonlóvá válni Jézushoz, mindnyájunk Mesteréhez.

Láttuk ennek az apró jeleit: hogyan hajolt oda elesettekhez, megtörtekhez, hogyan látogatott beteg püspököket és beteg papokat, akik készültek a nagy útra. Láttuk azt, hogy milyen érzékenységgel fordult a gyermekek felé” – mondta Kruppa Levente atya Keresztes Szilárd püspök ravatalánál.

„Hálát adunk az Atyának, hogy őt megalkotta, a Fiúnak, hogy őt meghívta, és hálát adunk a Szentléleknek azért, hogy őt alkalmassá tette erre a szolgálatra. (...) A Szentlélek nemcsak alkalmasnak tartotta őt, hanem mindig oltalmazta és gondviselő szeretetével, odafigyelésével körülvette az életét.”

„Az ő ravatala mellett újra rádöbbenünk, hogy attól függetlenül, hogy mi egyszerű vagy nagyszerű emberek vagyunk, hogy hány évesek vagyunk, mindnyájunk élete rendíthetetlenül és megfordíthatatlanul halad a halál, a ravatal, a földi élet elmúlása felé. És ez szomorúság. Mégis úgy gondolom, hogy ezen a temetésen a szomorúsággal szemben az örök életnek a diadalát hirdetjük, és az örök élet diadalában a legfontosabb érzésünk a hálaadás” – fogalmazott a temetési Szent Liturgián prédikációjában Kruppa Levente atya.

Keresztes Szilárd püspök búcsúztatása fényes ünnep volt a magyar görögkatolikusok életében. A hófehér papi és püspöki öltözékek, a szertartás méltósága, a teret betöltő feltámadási énekek annak a bizonyosságát hirdették, melyről a szertartás szónoka, Kruppa Levente atya is beszélt:

Isten olyan módon vigasztalta meg őt, hogy többé sosincs egyedül, mert a szentek közösségében elnyerte az örök boldogságot,

és ebben a közösségben most, köszöni szépen, jól van, és remélem, ahogy eddig is tette, ezután is imádkozni fog értünk.”

A szertartáson, amelyet élő adásban is lehetett követni a Görögkatolikus Médiaközpont YouTube-csatornáján, a papi temetéseken is szokásosan imádkozott és felolvasott ekténiákat és apostoli, evangéliumi szakaszokat Szent Liturgia követte, majd a Pannychida, végül az altemplomban való elhelyezés.

Emelkedett mozzanat volt, ahogyan Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a boldogságokat énekelte, s rá feleletül a nép zsoltárok mélységeit idéző gondolatokkal felelt: „Az elköltözött s a sírban nyugvó halott figyelmeztetőleg mondja mindenkinek: Jöjjetek hozzám mindnyájan föld szülöttei, és lássátok a megfeketedett testi szépséget. Ezért, testvéreim, ebből megismervén a halált, siessünk az Üdvözítőhöz könnyek között kiáltva:

Isten, kit magadhoz vettél, szentjeiddel együtt nyugtasd meg.”

A szertartáson Michael W. Banach apostoli nuncius vatikáni küldöttként kifejezte együttérzését, és az alábbi üzeneteket tolmácsolta.

Pietro Parolin bíboros államtitkár részvéttávirata:

„Őszentsége, XIV. Leó pápa miután értesült excellenciás Keresztes Szilárd hajdúdorogi emeritus püspök haláláról, szeretné biztosítani Excellenciádat (Kocsis Fülöp érsek-metropolitát – a szerk.), a megboldogult főpásztor hozzátartozóit, a püspököket, a papokat, a szerzeteseket, valamint az elhunyt pásztori szolgálatára bízottak egész közösségét emeritus püspök úr lelki üdvéért végzett imáiról, együttérzéséről és atyai közelségéről. A Szentatya hálát ad Istennek az elhunyt püspökért, felidézve pásztori szolgálatát, mely által egyházában cselekedeteivel és erényeivel a jövő nemzedékek javát szolgáló lelki örökséget hagyott.

Őszentsége az elhunyt püspök lelkét a mennyei Atya irgalmába ajánlja, és a máriapócsi boldogságos Szűz Mária közbenjárását kérve a temetési szertartáson részt vevők számára szívből küldi vigasztaló apostoli áldását.”

Claudio Gugerotti bíboros, a Keleti Egyházak Dikasztériumának prefektusa részvéttávirata:

„Michael W. Banach apostoli nuncius augusztus 14-én értesítette dikasztériumunkat excellenciás Keresztes Szilárd, a Hajdúdorogi Főegyházmegye emeritus püspökének augusztus 13-án bekövetkezett haláláról.

A szomorú hírről tudomást szerezve szeretném kifejezni legmélyebb részvétemet és imáimat a néhai főpásztorért. Csatlakozik imáimhoz excellenciás Michael Jalakh OAM érsek, titkár, excellenciás Filippo Ciampanelli püspök, titkárhelyettes, valamint dikasztériumunk egyházi és világi munkatársai.

Imádkozunk, lelki üdvéért emlékezve pásztori elkötelezettségére, mellyel támogatta a magyar görögkatolikus egyházat az ateista rezsim nehéz időszakában, a Rómában betöltött tisztségei iránti odaadására, gondolva a dikasztériumunknál végzett tanácsadói feladataira.

Személy szerint nem tudom elfelejteni az a lendületet, melyet megtapasztaltam a vele való többszöri találkozás kapcsán és azt a készséges vendégszeretetét, mellyel azokat a képzési kezdeményezéseket is felkarolta, melyeket azon különféle európai görögkatolikusok számára szerveztek, akik a rezsim bukása után a katakombákból támadtak fel.

A megváltó Jézusnak ajánljuk őt, hogy adja meg bűnei bocsánatát és az örök jutalmat; azok számára pedig, akik az elválás fájdalmát élik meg és szomorkodnak, adjon szívbéli vigasztalást az ő országának reménysége. Imáinkban hordozzuk a néhai főpásztor rokonait, az egyházmegyék híveit, valamint mindazokat, akik mély meghatottsággal és hálával búcsúznak tőle.”

Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nevében fogalmazta meg gondolatait. Felidézte Keresztes Szilárd püspök a magyar ajkú püspököknek 2010. november 15-én tartott lelkigyakorlatán elhangzott szentírási szakaszt, amelyet ő maga választott: „Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki Krisztusban a mennyeiek között minden lelki áldással megáldott minket.”

A győri megyéspüspök személyes emlékeit idézte, ahogyan gyermekkorában a templom előtti téren hallgatta Keresztes Szilárd erőteljesen zengő prédikációit, melyek lelkesítették és buzdították a hívőket, eljutottak sokak fülébe és szívébe. „Erősítette a hallgatóit abban a hitben és tudatban, hogy Isten erővel és áldással tölt el minden benne hívőt – mondta Veres András. – Elnémult ajkával holtában is tanít bennünket.

Egy hűséges papi és püspöki életben feláldozódott testvérünk nyugszik a koporsóban, bár élete örökké aktív és mozgalmas volt: tárgyi, szellemi és lelki építkezések, utazás, számtalan liturgikus ünnep kapcsolódik nevéhez.”

Az említett lelkigyakorlat záró mozzanatát felidézve búcsúzott Keresztes Szilárd püspökről a győri főpásztor:

A mennyei angyalok övezzenek föl téged az örök élet övével!”

Kruppa Levente atya prédikációjában a hála három irányát fogalmazta meg: az Atya felé, aki „94 évvel ezelőtt megálmodta és megalkotta” Keresztes Szilárd püspök életét; a Fiú felé, aki meghívta őt az Egyház szolgálatára; és a Szentlélek felé, aki „alkalmassá tette és mindig oltalmazta” hosszú szolgálatában.

A püspök életútja példaként áll előttünk, hogyan lehet Isten akaratát keresve és annak engedelmeskedve papként és vezetőként helytállni még a legnehezebb időkben is – fogalmazott Kruppa Levente atya, aki titkáraként tanúja volt több mint harminc éven át Keresztes Szilárd püspöki döntéseit megelőző imádságainak, lelki vívódásainak, s annak, hogyan szentelte teljes életét egyházának.

„Amikor nyugdíjba ment, nem volt háza, nem volt vagyona, nem volt autója, nem volt semmije. Úgy élte az életét, hogy mindent mindig az Egyházának áldozott.” Egykori otthonában sokszor látta vendégül a papokat, papcsaládokat, híveket. „Nézzetek szét, ez az én családom” – mondta ilyenkor.

Keresztes Szilárd püspök már az Atyánál van, szülei, testvérei, barátai és „kedvese, az Istenszülő Mária” társaságában – mondta a végső búcsúban Kruppa Levente atya. A szónok személyesen is búcsút vett Keresztes Szilárd püspöktől, hiszen nemcsak gyóntatójának fogadta őt a főpásztor, hanem gyermekeként szerette.

A szentbeszéd teljes terjedelmében ITT olvasható.

Seszták István atya, a Hajdúdorogi Főegyházmegye főhelynöke a Görögkatolikus Metropólia nevében köszönte meg mindenkinek a jelenlétet.

Majd a püspökök, az elhunyt testvérei körében a kegytemplom kriptájában örök nyugalomra helyezték az emeritus hajdúdorogi megyéspüspököt.

Forrás: Görögkatolikus Metropólia/P. Tóth Nóra



Fotó: BSZI/P. Tóth Nóra



Magyar Kurír