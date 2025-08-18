Történelem és látvány – Lélegzetelállító fényfestés Tihanyban augusztus 20-án

Az idei augusztus 20-i ünnepségek egyik legkülönlegesebb látványossága Tihanyban lesz látható: a híres Bordos ArtWorks stúdió lenyűgöző épületvetítést készít a Tihanyi Bencés Apátság északi falára. A monumentális fényfestés a magyar történelem nagy pillanatait és Tihany közel ezeréves múltját mutatja be a kezdetektől napjainkig látványos, modern vizuális eszközökkel.

A vetítést két alkalommal is megtekinthetik az érdeklődők augusztus 20-án, a legjobb nézőpontot pedig a festői szépségű Pisky sétány biztosítja. A helyszínen nemcsak a különleges fényfestésben gyönyörködhetnek az érdeklődők. Az este folyamán a Pro Musica Fúvósötös klasszikus zenei koncertje ad méltó keretet az ünnepi megemlékezésnek, majd a nézők páratlan panorámából élvezhetik a környékbeli tűzijátékokat is, melyek az ünnep zárásaként világítják be a Balaton északi partját.

A program egyszerre ad méltó tiszteletet a magyar államalapítás ünnepének és Tihany történelmi örökségének. Az esemény minden korosztály számára felejthetetlen élményt kínál – legyen szó történelem iránt érdeklődőkről, művészetkedvelőkről vagy egyszerűen csak a Balaton különleges arcát kereső látogatókról.

Időpont: 2025. augusztus 20., 21.30 óra és 22.30 óra

Helyszín: Tihanyi Bencés Apátság északi fala (megtekinthető a Pisky sétányról)

Művész: Bordos ArtWorks





Forrás és fotó: Tihany Község Önkormányzata/MTI; Tihanyi Bencés Apátság

Videó: Tihanyi Bencés Apátság

Magyar Kurír