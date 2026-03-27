Történelmi emlékpont lett a szeged-alsóvárosi ferences templom és kolostor

Magyar emlékpontnak azok a helyszínek minősülnek, amelyek az egyetemes vagy a nemzeti emlékezetben kiemelkedő szerepet töltenek be. A szeged-alsóvárosi ferences plébánia és kolostor épületegyüttesének magyar történelmi emlékponttá nyilvánítását Mihálffy Béla, Szeged és a Homokhátság országgyűlési képviselője indította, miként korábban a szegedi dóm és a Dóm tér nemzeti emlékhellyé nyilvánítását is ő kezdeményezte.

Az emlékpontot jelölő tábla ünnepélyes átadásán, március 26-án Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Beszédet mondott Fejes Antal OFM szegedi házfőnök, Salgó László Péter, a megyei kormányhivatal vezetője, valamint a történelmi emlékponttá nyilvánítást kezdeményező Mihálffy Béla országgyűlési képviselő.

A helyszín történelmi jelentősége kiemelkedő

Az 1503-ban épült kolostor és templom Pannonhalma után Magyarország második legrégebbi egyházi épületegyüttese, amely eredeti funkciójában maradt fenn.

Falai évszázadok emlékeit őrzik: többek között a nagy szegedi árvíz nyomait, valamint a középkori kőtár felbecsülhetetlen értékű műemlékeit. Az épületegyüttes további különlegessége a híres paprikaharang, mely Szeged-Alsóváros fűszerpaprika-termelési hagyományai után kapta a nevét, és 2005-ig jelezte a szertartások kezdetét.

Szegeden és környékén a ferencesek nemcsak vallási, hanem fontos stratégiai és kulturális szerepet is betöltöttek: a hódoltság idején ugyanis a kolostor biztosította a keresztény lakosság megmaradását és a térség ellenállóképességét.

Kárpáti Kázmér OFM, a szegedi ferences templom plébánosa az avatóünnepségen mondott beszédében kiemelte: azért tartja jelentős eseménynek a plébánia és a kolostor emlékponttá nyilvánítását, mert így országos szinten is nagyobb figyelem irányulhat erre a fontos történelmi és földrajzi helyszínre. „1456-ban például itt gyülekeztek Hunyadi János seregei Kapisztrán Szent Jánossal együtt, majd innen indultak, hogy megvédjék az országot. Az ő erőfeszítéseiknek és küzdelmeiknek köszönhetően az ország közel 70 éven keresztül megőrizhette függetlenségét” – fogalmazott a ferences szerzetes.

Emlékeztetett arra is, hogy a hódoltság idején Gyöngyös és Szeged voltak azok a helyek, ahol a ferencesek és a keresztény lakosság is megmaradhatott, hiszen a török uralom alatt más közösségeket nem tűrtek meg. Bár 1526-ban az ország nagy része már a törökök kezére került, a szegedi kolostor felépülése lehetővé tette, hogy ez a hely keresztény fellegvárként fennmaradjon.

„A ferencesek innen járták be az Alföld teljes területét, így a keresztény hit megőrzése biztosított volt, és a térség nem muzulmánosodott el” – emlékeztetett a plébános, hozzátéve, hogy a ferencesek a gyógyászatban is kiemelkedtek, amikor az épület ispotálytemplomként funkcionált; valamint a paprikahonosításában is szerepük volt Magyarországon.

Hit, történelem és közösség

A szegedi komplexum több mint építészeti örökség: a hit, a kitartás és az összefogás szimbóluma. „Méltó arra, hogy a nemzeti emlékezetünk része legyen” – fogalmazott Salgó László, a Csongrád-Csanád megyei kormányhivatal vezetője.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlékpontok segítenek megérteni saját történetüket. Kevés olyan hely van Magyarországon, ahol a hit, a történelem és a közösségi emlékezet oly természetesen és olyan erővel fonódik össze, mint az alsóvárosi ferences templomban – mondta. – A ferences jelenlét Szegeden évszázadok óta a lelki gondoskodás, az alázatos szolgálat és az emberekhez való közelség példája.

A történelmi emlékponttá nyilvánítás lehetőséget biztosít a látogatóknak, hogy személyesen is megismerjék az épületkomplexum múltját és országunk történetében betöltött kiemelkedő szerepét. Az új emléktábla révén pedig a szegedi ferences templom és kolostor országos szinten is könnyebben azonosíthatóvá válik.

A helyszín látogatható, igény esetén idegenvezetés is kérhető. A templom és a kolostor megtekintésére vezetett túrák indulnak szombatonként 10 órától (2026. április 4. és október 31. között).

További részletek a szegedi ferencesek honlapján érhetők el.

Forrás: Ferences Média/Ádám Rebeka Nóra

Fotó: Gémes Sándor; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír