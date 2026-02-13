Udvardy György érsek szentmisét mutatott be a várpalotai Szent Donát Kórházban

Szijártó László esperes-plébános köszöntőjében kiemelte: Udvardy György már második alkalommal látogatott el az intézménybe; a főpásztor jelenléte pedig nemcsak a betegek, hanem az orvosok, ápolók, foglalkoztató nővérek és valamennyi dolgozó számára is megerősítő és bátorító.

A szentmisében elhangzott evangélium a kánai menyegző története volt, amely arra tanít, hogy Mária közbenjárására Jézus jelen van az emberi élet örömeiben és hiányaiban is, és képes a szükséget áldássá, a vizet borrá változtatni.

Homíliájában a veszprémi érsek rámutatott: a betegek világnapján azért olvassuk a kánai menyegző evangéliumát, mert világosan bemutatja a Boldogságos Szűz Mária közbenjáró szerepét.

Ő az, aki észreveszi a hiányt, aki szól, és aki arra buzdít: „Tegyetek meg mindent, amit mond.” Mária ma is észreveszi nehézségeinket, és Fiához fordul értünk.

Jézus nemcsak az öröm ünnepében van jelen, hanem az emberi élet minden helyzetében – hangsúlyozta a főpásztor. – Részt vesz az ember örömében, de ott van a szenvedésben, a betegségben és a magányban is. Magára veszi gyengeségeinket, és a kereszt által az örök élet reményét ajándékozza nekünk.

Az emberi méltóság a fogantatás pillanatától földi életünk végéig sérthetetlen. Méltóságot hordoz az ifjúkor, a felnőttkor felelőssége, de ugyanúgy a betegség és az időskor is – emelte ki Udvardy György. – A gondoskodás, az ápolás, a szakmai és emberi helytállás mind azt hirdeti: az ember élete érték, akkor is, amikor másokra szorul.

Az érsek hálát adott mindazokért, akik nap mint nap a betegek szolgálatában állnak, és köszönetet mondott a hozzátartozóknak is, akik imádságban és szeretetben hordozzák szeretteiket. Kiemelte a generációk találkozásának jelentőségét is: az idősek és fiatalok közössége kölcsönösen gazdagítja egymást, ami a krisztusi szolidaritás jele.

A szentmisén közreműködött a Nepomuki Szent János Katolikus Iskola kórusa.

A főpásztor a liturgia után meglátogatta az osztályokon fekvő betegeket, személyesen is bátorítva őket; megköszönte az ott dolgozók áldozatos szolgálatát, majd megáldotta a hospice osztályon kialakított emlékhelyet.

Szijártó László atya az ünnep után elmondta: a kórházban régóta hagyomány, hogy első péntekenként szentmisét tartanak, amelyre a foglalkoztató nővérek segítségével sok beteg is el tud jutni. A szentmise egyszerre hálaadás és könyörgés, ahol az Úr oltárára helyezhetjük mindennapi küzdelmeinket, és Krisztus testében és vérében erőforrást kapunk – fogalmazott az esperes-plébános. – A betegek kezdeményezésére több osztályon rendszeres bibliaórák is indultak, amelyekre nagy nyitottsággal és komoly kérdésekkel érkeznek az idősek. A Szentíráson keresztül Isten vigasztalni, vezetni és bátorítani akarja övéit.

A betegek világnapján a várpalotai kórház közössége megtapasztalhatta: Krisztus jelenléte a szenvedés idején is valóság, és Mária közbenjárására a hiányból is remény fakadhat – olvasható a Veszprémi Főegyházmegye honlapján közzétett beszámolóban.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír