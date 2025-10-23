Újabb harminc bérlakásra lehet pályázni a Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program keretében

Az öt évre szóló bérleti jogra olyan 18–35 év közötti, magyar állampolgárságú fiatalok pályázhatnak, akik legalább két évet töltöttek gyermekvédelmi gondoskodásban, nevelésbe vételük a nagykorúságukkal szűnt meg, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, és a rendszeres havi jövedelmük eléri a garantált nettó bérminimumot.

A programban jelenleg meghirdetett harminc ingatlan az ország legkülönbözőbb területein található – olyan városokban, amelyek a munkaerőpiac és az elérhető szolgáltatások szempontjából jó paraméterekkel rendelkeznek.

A lakások között vannak garzonok és családok számára is alkalmas ingatlanok is, minden esetben felújítva és hosszú távú lakhatásra alkalmasan.

A bérleti díj az első évben mindössze 10 ezer forint havonta, kauciót nem kell fizetni. A lakást a bérlők a harmadik év után kedvező feltételek mellett akár meg is vásárolhatják.

A pályázatra 2025. november 12-ig lehet jelentkezni.

További részletes információk a lakásokról és a pályázatról EZEN a honlapon olvashatók.

*

A Lépj! Gyermekvédelmi Otthonteremtési Program 2025 januárjában indult el a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Református Szeretetszolgálat által alapított MR Közösségi Lakásalap és a Belügyminisztérium közös kezdeményezéseként azzal a céllal, hogy biztonságos, hosszú távon fenntartható lakhatást nyújtson a gyermekvédelmi ellátásból a felnőtt életbe lépő fiatalok számára.

A program az idén országszerte száz bérlakás átadását vállalta, amelyből 41 már gazdára talált. A bérlők 42 százaléka betöltötte a 25. életévét, nagyjából felük pedig családdal, gyermekkel együtt költözött. A pályázaton tehát olyanoknak is érdemes elindulniuk, akik akár tíz-tizenöt évvel ezelőtt váltak nagykorúvá a gyermekvédelmi rendszerben.

Forrás: MR Közösségi Lakásalap

Fotó (arhcív): Kovács Bence/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír