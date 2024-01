Utak és oldások – Szakmai nap a Katolikus Szeretetszolgálatnál

Bárándiné Jánossy Enikő, a Pest vármegyei családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás területi munkacsoportjának vezetője köszöntötte a résztvevőket, akiket a szociális ágazat „két lábon járó alappilléreinek” nevezett. Ám időről időre szükség van az alappillérek stabilizálására is – tette hozzá. Fontosnak nevezte a szakmai információátadást, a lelki egészség meglétét és a krízis esetén szükséges erőforrások tudatosítását. Ennek előmozdítására jött létre a szakmai nap is – mondta a csoportvezető.

Szücsi Csaba, a Pest Vármegyei Kormányhivatal osztályvezetője előadásában a módszertani rendszerek szükségességét, a háttérmunkák fontosságát emelte ki. Elmondta: a területi szakmatámogatási rendszerek sokszor vannak segítségükre az ellenőrzések során, valamint a jogszabályok betartatásánál. Az előadó több kérdést, továbbgondolandó témát is felvetett, például az együttműködések lehetséges irányairól, a jelzőrendszeri koordinátor feladatairól és az engedélyezési eljárásokról.

Csizmás Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat módszertani munkatársa A hangterápia lehetőségei a munkatársi rekreáció, valamint a szociális és gyermekvédelmi ellátások színterein címmel a hangterápia jelentőségéről beszélt.

A hangterápiás eszközök és módszerek, amelyek hatása fizikai, biológiai tényekkel alátámasztott, nagy segítséget tudnak nyújtani a szociális szférában dolgozóknak, az időseknek, a mentális betegséggel küzdőknek, a fogyatékkal élőknek és a különféle viselkedészavarral élő gyermekeknek is – ismertette előadásában, amely hangterápiás bemutatóval és „hangszersimogatóval” zárult.

Busi Zoltán, a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet szakmai vezetője az ügyfélagresszióról beszélt. A közfeladatot ellátó személyek elleni erőszak kiútjai címmel előadásában nemcsak a jelenlegi helyzet statisztikai adatokkal is alátámasztott gyakoriságát és formáit mutatta be, hanem olyan jó gyakorlatokat is, amelyek mások számára is iránymutatásul szolgálhatnak az erőszakos cselekmények, fenyegetések elkerülésére. Kiemelte: az egyik legfontosabb intézkedés az egyszemélyes szolgáltatók megszüntetése és a területet egyedül látogató családgondozók gyakorlatának csökkentése lenne, hiszen így lehetne a legjobban elejét venni a közfeladatokat ellátó személyek elleni erőszaknak.

A szakmai nap lezárásaként Tapolyai Emőke pszichológus tartott előadást, a segítő szakmákban dolgozók mentális és lelki állapotát, a stressz és a feszültség kezelését helyezve előtérbe.

Forrás és fotó: Katolikus Szeretetszolgálat



Magyar Kurír