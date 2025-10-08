Úton vagyunk – Nemzetközi konferenciát tartottak a szinodalitásról a Párbeszéd Házában

A tanácskozáson részt vett Michael Wallace Banach érsek, magyarországi apostoli nuncius is.

„A szinodalitás nemcsak egy új egyházprogram, hanem az a mód, ahogy Jézus népe együtt halad a közös úton – fogalmazott a Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia által szervezett konferenciát megnyitó beszédében András Attila jezsuita provinciális. Mint mondta,

ez a mód lemondást kíván mindannyiunktól, valamint bizalmat és megbecsülést egymás iránt.

– Nem bezárkózik, hanem odafordul másokhoz. Meghallgatással kezdődik, azzal, hogy teret engedünk a másik tapasztalatának, azokénak, akiknek a hangja könnyen elveszik, legyenek szegények, fiatalok, csalódottak, keresők, peremen lévők.”

Hozzátette:

a szinodalitás nem egyszerű közvéleménykutatás, hisz a Lélek vezetését keressük közösen, aki nagyon gyakran finom rezdüléseken keresztül szól hozzánk, mutatja az utat, hogyan éljük meg küldetésünket másokért.

„Ha jelen van a Lélek, megszűnnek a címkék, megszülethet a közösség. Ez az ajándék. Legyen mindennapos a magyar egyházban, plébániáinkon, intézményeinkben is” – kívánta a tartományfőnök.

Hongkongi bíboros: A szinodalitás közös figyelem a minket egyesítő Szentlélekre

„Ez nem olyasmi, amit Rómától készen kapunk. Lényege a helyi kontextus, hisz minden egyházmegyének, szerzetesrendnek más a történelme, mások a kihívásai – hangsúlyozta a szinodalitással kapcsolatban Stephen Chow Sau-yan SJ bíboros, honkongi megyéspüspök. – Meg kell különböztetnünk, mi a legjobb a mi közösségünknek, rá kell találnunk, hogy tudjuk azt megvalósítani a saját valóságunkban.” A bíboros előadásában a szinodális folyamat azon ázsiai tapasztalatairól számolt be, amelyek számunkra is tanulságosak lehetnek.

A bíboros kiemelte:

nem baj, hogy különbözőek vagyunk és hogy nem értünk egyet bizonyos dolgokban. Fontos viszont figyelmesen meghallgatni egymást, mert így épül ki közöttünk az a bizalom, ami a különbségek feszültsége ellenére is közösséget teremt és segít együtt keresni a Szentlélek vezetését.

A házasságok, a családok szintjén ez jól működik; egyházi szinten is meg kell tanulnunk ezt a mentalitást.

Előadásából az is kiderült, hogy a szinodális út nem pusztán struktúraváltás az Egyház életében, hanem kapcsolataink, eljárásmódunk kultúrájának átalakulása is, amihez hosszú távú elkötelezettségre, türelemre és edukációra van szükség. Mint mondta, szükséges a hierarchia az Egyházban, például a tanítás kérdésében, de vannak olyan területek, ahol az elöljárók támaszkodhatnának a közösségi megkülönböztetésre.

Hongkongban és más ázsiai egyházmegyékben bevontak nőket, laikusokat, kisebbségeket is a szinodális folyamatba. „Ugyanakkor a szinodalitás nem demokratizálni akarja az Egyházat, ahol különböző pártok küzdenek egymással a saját érdekeikért.

A szinodális Egyházban a Szentlélekre figyelünk, aki egyesít minket, és az egész közösség javáért munkálkodunk. Így mutathatunk példát napjaink önző, populista vagy épp autoriter politikai berendezkedéseinek is”

– hangsúlyozta a hongkongi főpásztor.

Meg kell tanulni együtt járni a kirekesztettekkel

Nathalie Becquart XMCJ, a püspöki szinódus altitkára arra kérte a konferencia résztvevőit előadásának kezdetén, hogy rövid csendet tartva idézzék fel saját tapasztalatukat az Egyházról és a meghallgatásról, és utána osszák meg szomszédjukkal. A konferenicateremben valóban egymás felé fordultak a szomszédok, és beszélgettek, sokaknak még kevés is volt az erre szánt három perc.

Nathalie Becquart nővér, a Szinódus Általános Titkárságának altitkára online jelentkezett be a konferenciára. Az Egyház és a periférián élők kapcsolatáról tartott előadásában hangsúlyozta, hogy az Egyháznak tanulnia kell az evangelizáció folyamatát. Nemcsak oda kell mennie a kirekesztettekhez, hanem megtanulni velük együtt járni az úton, és tőlük tanulni. Több példát is bemutatott arra, hogy a szinodális meghallgatás hogyan tudott bekapcsolni a periférián élő embereket és csoportokat az Egyházba – gyerekeket, kizsákmányolt etnikai csoportokat, nőket, fogyatékkal élőket, börtönben raboskodókat. Ugyanakkor arra biztatott mindenkit, hogy

a saját családjában kezdje el a szinodális folyamatot, az értő meghallgatást.

Hangsúlyozta, hogy a szinodalitásnak figyelemmel kell lennie a helyi sajátosságokra, más a szinodális folyamat Magyarországon, mint Afrikában vagy Ázsiában. Az Egyház átalakulásához mindenhol szükség van helyi kezdeményezésekre, és ebbe a folyamatba is be kell vonni a periférián élő csoportokat, közösségeket.

Előremutató tapasztalatok a magyar egyház szinodális útján

A délutáni első kerekasztal-beszélgetésen különböző életállapotú résztvevők osztották meg magyarországi tapasztalataikat a szinodalitásról Szigeti Szabolcs kérdéseire válaszolva.

Elsőként Görföl Tibor teológus, a Pécsi Tudományegyetem tanára járta körül történelmi (John Henry Newman írásai), horizontális (Róma és az egyházmegyék, a hierarchia és a hívek viszonya) és vertikális szempontból (az Isten igazságának egyre mélyebb közös keresése) a szinodalitás fogalmát. Mint mondta: ha az igazság egyedüli, feltétlen letéteményeseinek tartjuk magunkat, Jézus Krisztust hazudtoljuk meg. Ha viszont meg tudjuk őrizni az egymás mellett létezés szembenállásainak termékeny feszültségét, kiderülhet a világ számára, hogy a Krisztust követő Egyházban másfajta dinamikák működnek.

Szociológus kollégája, Révay Edit OCV épp azt vizsgálja, hogy a magyarországi szerzetesrendekben milyen szinodális folyamatok zajlanak. Sok közösség nagyon mélyen belebocsátkozott ebbe a folyamatba, és ha szembesültek is nehézségekkel, pozitívan értékelték a folyamatot. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola munkatársa is azt hangsúlyozta, hogy az a jelenség, amit a szinodalitás takar, az Egyháznak kezdettől sajátossága. Már Szent Benedek Regulája is tanácsolja a vezetőknek, hogy fontos döntések előtt tanácskozzanak a közösség tagjaival, s arra is felhívja a figyelmet, hogy a Szentlélek sokszor a legfiatalabb tagon keresztül szólal meg.

Pecze Zsombor, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium hallgatója arról beszélt, hogy generációja ugyan hajlamos a bezárkózásra, a zárt gondolkodást viszont nehezen viseli. Egyetemistaként, amikor felfedezik a világot, különösen is fontos nekik, hogy gyakorolják magukat abban a kultúrában, amit a szinodalitás jelent. Szerinte ez a radikalizálódástól is megóvja a fiatalokat. Ezért indított társaival a szakkollégiumban a szinodalitással foglalkozó programsorozatot. Úgy látja, nem az aktuális társadalmi trendek másolása, hanem kereszténységünk hiteles megélése lehet vonzó a nem hívő fiatalok számára. A szinodális párbeszédet pedig egy olyan közösségnek látja, amelyben a világban szolgáló keresztények megerősödhetnek.

Huszár Domonkos, a Szentjánosbogár közösség elnöke korábban nem kísérte közelről az Egyházban zajló szinodális folyamatokat, ám azok lelkisége az ignáci közösségben a kezdetektől élő. Akit meghallgatnak és megértenek, azt meg tudják szeretni – foglalta össze a Szentjánosbogarak mentalitását. Ezt a lelkületet (a majd én majd megmutatom helyett az én meghallgatom mentalitást) viszik el évről évre táboraikkal az ország különböző településeire, a részt vevő fiatalok pedig otthoni közösségeikbe.

Félelmek, berögzöttségek és a személyes szint

Saját tapasztalatokról és nehézségekről, valamint a mentális egészség szerepéről esett szó a második kerekasztal-beszélgetés során Lázár Kovács Ákos moderálásával.

Orosz Andrea, az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat vezetője, a bankonybéli bencés közösség oblátája a személyes szintet emelte ki mint a szinodalitás alapját: „Vegyem észre, ha a mellettem állók közül valakit most meg kell szólítani, és halljam meg, ha megszólítanak.” Értő figyelemmel kell hallgatni, akkor is, ha nem értünk egyet beszélgetőtársunkkal. El tudjuk-e fogadni egymást félretéve az előítéleteket, van-e bennünk érdeklődés, kíváncsiság a másik ember és helyzete iránt? – tette fel a kérdést.

Udvarhelyi Zsuzsanna teológus, a piliscsabai egyházközség szinodális munkacsoportjának vezetője az 1990-es évek magyarországi katolikus egyetemistamozgalmainak pezsgése és a szinodalitás között vont párhuzamot. Mint mondta, ugyanazt az örömöt érzi most, hogy újra együtt tesznek az Egyházért, a közösségért. Saját plébániai közösségét hozva példának arról beszélt, hogy azokat is meg kell hallgatni, akiknek ellenérzéseik vannak a szinodális folyamattal kapcsolatban, akik félnek annak következményeitől.

Martos Levente Balázs esztergomi-budapesti segédpüspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora a lelkigondozáshoz hasonlította a szinodális utat: mindkettő lassú folyamat, amelyhez sok időre van szükség. Beszélt a magyar társadalomban és Egyházban is meglévő központ–periféria ellentét nehézségeiről: ez régóta meglévő berögzöttség, és ennek kapcsán sok vidékinek van negatív személyes tapasztalata. Felidézte, hogy amikor Rómában tanult, jezsuita tanárai azt tanácsolták neki, hogy ne csak a négy fal között tanuljon, hanem menjen ki az utcára a rászoruló emberekhez.

A periférián az ember olyannak mutatja magát, amilyen, nem tudja eltakarni az előnytelen oldalait. Ez egyrészt nehéz, ugyanakkor jó is, mert meg tudjuk mutatni önmagunkat, akik vagyunk

– hangsúlyozta a püspök.

