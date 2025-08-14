Vallis musicalis – Szent István napjára készülnek Bakonybélben

Az egyházzenei koncertek egyre ismertebb helyszíne a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor: a 2022-ben életre hívott Vallis musicalis – Zenével teli völgy a Bakony szívében sorozatban elsősorban az egyházi ünnepek köré szervezik koncertjeiket Európa-hírű hazai és külföldi együttesekkel.

Olyan hazai és külföldi előadókat, alkotó közösségeket hívnak meg, akik nemcsak előadóművészként, de oktatóként is elismert szakemberek, műhelymunkák vezetését is felvállalják. Így a koncertek mellett képzési lehetőséget is kínálnak a monostor és régió zenei közösségeinek, a közönség pedig beavató előadások, nyílt próbák keretében lehet részese az alkotói folyamatoknak.

A sorozat művészeti vezetője Baán Izsák perjel.

2023-ban a monostorhoz kötődő művészeti együttesek tartalmas műhelymunkával, nagy sikerrel vitték színre Georg Friedrich Händel Messiás című oratóriumát. A résztvevőknek, közönségnek egyaránt felemelő, különleges élményt jelentő előadás motiválta a további közös munkát, a nemzetközi műhelymunkában megvalósított Szent István-napi koncerteket 2024-ben, illetve 2025-ben is.

Az egy hetes próbafolyamat jelentős edukációs értékkel is bír, a nemzetközi hírű karmester, Felix Mayer tudása, személyisége a garancia az eredményes munkára, a sikeres koncertre. A műhelymunkához a Müncheni Bach Kamarakórushoz az Orlando Énekegyüttes mellett több kórusénekes is csatlakozott különböző magyarországi és határon túli dalosközösségből. A Landhaus Dörgicse és a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány együttműködése nemcsak a műhelymunkák, próbák helyszínét biztosítja, de a Balaton-felvidéki közönség kapcsolódását is lehetővé teszi.

Az idei műsor:

J. S. Bach: Cantata „Ich hatte viel Bekümmernis“ BWV 21

G.F. Händel: Óda Szent Cecília napjára HWV 76

Előadók:

Müncheni Bach Kamarakórus, művészeti vezetője Felix Mayer.

Nem túlzás azt állítani, hogy az 1954-ben, Karl Richter alapította Müncheni Bach Kórus közismert és elismert művelője Bach muzsikájának. Párizstól Moszkván át Tokióig és New Yorkig számos turnén Bach-interpretációival tett szert világhírre. Kamarakórusa évről-évre visszatér a Balaton-felvidékre, hogy magyar énekes barátaival közös produkciókat hozzanak létre. Harmadik éve, hogy a dörgicsei és vászolyi helyszín mellett a Szent Mauríciusz Monostor a közös munka házigazdája.

Orlando Énekegyüttes, művészeti vezetője Vikman Pál.

Az Orlando Énekegyüttest Vikman Pál alapította 2000-ben. Repertoárjuk gerincét 14‒16. századi zeneszerzők egyházi vokálpolifonikus művei alkotják. A kezdetben 8 fős énekegyüttes néhány évvel ezelőtt 16 főre bővült.

Alkalmanként hangszeres zenészekkel kiegészülve immár későbbi, elsősorban barokk és kortárs szerzők műveit is gyakran műsorára tűzi. Az együttes legnagyobb hagyományú koncertsorozata az Adventi és a Nagyheti Zenés Áhitatok sorozata. Amellett, hogy az együttes rendszeresen szolgál Veszprémben és környékén egyházi ünnepeken, évről-évre önálló koncertekkel is jelentkezik. A 2013-tól megrendezett Veszprémi Régizenei Napoknak kezdetektől résztvevője, 2019-től főszervezője. Önálló hangversenyeiken a zeneművek előadásán túl, értő kommentár segít a hallgatónak, eligazítást nyújtva a stílus, a kor és a zene történéseinek folyamatában. Az együttes 2019-ben megyei Príma-díjban részesült.

Argo Baroque Ensemble, művészeti vezetője Tegyei Zoltán. Szólisták: Dömötör Emőke, Najbauer Lóránt és Megyesi Zoltán. Vezényel: Felix Mayer.

Tegyei Zoltán

A barokk muzsikát játszó formáció életre hívója Tegyei Zoltán csembaló-és orgonaművész. Tegyei Zoltán számos formáció rendszeres tagja, mint kamaraművész, de szólistaként is gyakran halljuk régizene koncerteken. Több ízben szerepelt a bécsi és budapesti Bach hét, a Lange Nacht der Kirchen, a Collegium Pazmaneum, az Ars Sacra, a Művészetek Palotája, a Budavári Bach Fesztivál rendezvényein, fellépett már a berlini Konzerthausban és a lipcsei Gewandhausban is.

Felix Mayer

Felix Mayer karmester első zenei képzését a Stuttgarter Hymnus fiúkarban szerezte, majd tanulmányait Tuebingenben, Münchenben és Bécsben végezte, mesterkurzusokon vett részt a Bécsi Zeneművészeti Egyetemen és a Stuttgarti Nemzetközi Bach Akadémián. Számos európai országban, valamint Kínában, Izraelben, Szaud-Arábiában, Japánban, Dél-Afrikában és Dél-Amerikában lépett fel. Évek óta visszatérő karmestere a Balaton-felvidéki műhelymunkának, a bakonybéli koncerteknek.

Program:

augusztus 14–17., csütörtöktől–vasárnapig: műhelymunka a kórustagoknak Dörgicsén a Landhaus Dörgicse vendégházban;

augusztus 18–19., hétfő–kedd: műhelymunka a kórustagoknak és a zenekarnak Vászolyban a Szent Jakab-templomban;

augusztus 19., kedd 18 óra: nyilvános főpróba Vászolyban a Szent Jakab-templomban;

augusztus 20., szerda, 18 óra: ünnepi koncert a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostorban.

*

A nyilvános főpróba és a koncert megtekintése ingyenes.

További információ a Szent Mauríciusz Monostor honlapján, illetve Facebook-oldalán található.

A műsor rendezői a Szent Mauríciusz Monostor és Zafirelli Kft.; támogatói a Nemzeti Kulturális Alap és a Bakonybéli Szent Mauríciusz Alapítvány; együttműködő partnerei a Landhaus Dörgicse és a Vászoly Fennmaradásáért Közalapítvány.

Forrás és fotó: Szent Mauríciusz Monostor

Magyar Kurír