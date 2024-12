Van értelme jót tenni – Szörényi Gábor-díjjal ismerte el dolgozóit a Katolikus Szeretetszolgálat

A Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiből országszerte mindenhonnan érkeztek intézményvezetők és dolgozók a budapesti díjkiosztó ünnepségre, amelyet hatodik alkalommal tartanak meg 2019 óta.

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén, amelyet december nyolcadika vasárnap lévén kilencedikére, hétfőre helyeztek át, Martos Levente Balázs püspök a szentmise elején elmondta: Mária tisztasága arra a megfontolásra indít, hogy aki egészen tiszta, az be tudja fogadni Isten szeretetét, és könnyen tovább tudja adni másoknak is. „A mindennapokban ti nemcsak a hittel és a szépséggel találkoztok, hanem a szeretetlenséggel is – szólt a szeretetszolgálat dolgozóihoz. – A mai nap arról is szól, hogyan tudjunk ezekre a helyzetekre Isten szeretetével rátekinteni.”

A püspök szentbeszéde elején kitért arra, hogy a családjukban szokás két keresztnevet adni. Az egyik rokonának Éva Mária lett a neve, mire felujjongott benne a teológus, hiszen az ő nevében benne van az egész üdvösségtörténet. Mint mondta, Éva az emberiség ősanyja, aki ott volt, amikor az első emberpár megbukott a vizsgán, és ellenségeskedés keletkezett Isten és az ember között, a gonosz és Éva ivadéka között. A Mária név pedig jelzi az Üdvözítő édesanyját, aki tisztán igent mond Isten meghívására, akit, hogy méltó hajléka legyen az Üdvözítőnek, eleve megóvott Isten a személyes és az áteredő bűntől.

Martos Levente Balázs beszédét az ünnep két szentírási szakaszának magyarázatával folytatta, amelyek a bűnbeesés utáni zavaros helyzetet, illetve az angyali üdvözlet pillanatát rögzítik.

Az első olvasmányban a bűnbeesés utáni pillanat sötétségével szembesülünk – fogalmazott a püspök. – Isten azt mondja Évának: ellenségeskedést vetek közéd és a kígyó közé, ivadékod és az ő ivadéka közé.

A jó ezen a földön erőfeszítést igényel. Nincsen magától, küzdeni kell érte, és olykor lemondást is követel. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne lenne jó jót tenni, hogy tartósan nem lennénk boldogabbak akkor, amikor jót teszünk.

A jó kiegyensúlyozottsághoz, elégedettséghez és boldogsághoz vezet, akkor is, hahozzátartozik a lemondás, a küzdelem és az erőfeszítés. A küzdelemben nem vagyunk egyedül, Isten támogat benne minket, aki egyedül jó, akinek nem kell erőfeszítést tennie, hogy jó legyen, mert az a legbelsőbb természetéből fakad. Nekünk, embereknek a legjobb énünket, szebbik valónkat kell elővennünk. Amikor igyekszünk szeretni, az ő szeretetforrásából merítünk. A földön minden a maga töredékességében engedi át a jót, de volt két ember a világ történelmében, aki részt kapott Isten teljes jóságából: Jézus és Mária. Hisszük, hogy az ő tisztaságuk Isten együttérzését és szeretetét hozta erre a világra.

A szeretetszolgálat dolgozóihoz szólva a püspök rámutatott, hogy mint mindenki, gyakran eltávolodunk az ideától: az életünk legnagyszerűbb pontjain kimondott szeretetteli igenek a mindennapokban kissé elszürkülnek. Amikor összejövünk, hogy ünnepeljük, az eredeti lánghoz és ragyogáshoz akarunk visszatalálni. Néha úgy tűnik, a sötét erőt látványosabbak a földön. Összefogni és a szeretetszolgálatban együttműködni azt jelenti, hogy hiszünk Istenben, és fáradozunk, hogy a szeretet erői együtt többet és látványosabbat tudjanak tenni a világban.

Vajda Norbert beszédében elmondta: nehéz év volt ez a mostani, ám a gazdasági nehézségek és személyes terhek ellenére megtapasztalhatták, hogy az általuk megélt közösség az, mi erőt ad. A Katolikus Szeretetszolgálatban átélhető, hogy értelme van a mindennapi munkának, hiszen a munkatársak segíthetnek a rászorulókon, elesett embereket szolgálnak.

A főigazgató megemlítette az új intézményeket, amelyek idén kapcsolódtak a szervezethez: Veszprémben a koraszülött vagy rendellenességgel született babáknak és családjaiknak segítenek, Leányváron pedig az alkoholizmus kötelékéből igyekeznek kiutat mutatni. „Ott vagyunk veletek örömötökben és nehézségekben is.

A Katolikus Szeretetszolgálatot fokozatos és állandó fejlődés jellemzi. Jót csak kitartással lehet tenni. Törekszünk arra, hogy értékeinket képviseljük, és minél többekhez eljuttassuk. A katolikus szociális és gyerekvédelmi fórumhoz több mint hatvan fenntartó csatlakozott néhány hónap alatt.

Van értelme közösségben tenni a jót, még akkor is, ha az erőfeszítésekkel jár.”

Vajda Norbert elmondta, jövőre 70 éves a Katolikus Szeretetszolgálat, és nincs még egy egyházi szociális szervezet, amely ennyi ideje folyamatosan létezne. A szeretetszolgálat a munkatársak elismerésére alapította a Szörényi Gábor jezsuita atya nevét viselő díjat 2019-ben. Mint mondta, „a szeretetszolgálatot 1950-es alapításakor sem várták könnyű körülmények: földönfutó idős, beteg szerzetesekről kellett gondoskodniuk az állhatatos munkatásainknak, akik kitartóan küzdöttek, és hitüket követve gondozták a rájuk bízottakat”. Megemlékezett Szörényi Gábor jezsuita szerzetesről és Szabó Erna szatmári irgalmas nővérről, kiemelve, hogy az ő hiteles szolgálatuknak köszönhetően összetartó közösségekké fejlődtek az otthonok.

A főigazgató ismertette, hogy minden évben más és más munkakörben dolgozóknak adják át a Szörényi Gábor-díjat, mert szeretnék kifejezni, hogy minden segítő kézre és értő szívre szükségük van. A technikai dolgozóknak köszönetet mondott a munkájukért, elhivatottságukért, szeretetükért, jókedvükért.

A Szörényi Gábor-díjakat Martos Levente Balázs és Vajda Norbert adták át a díjazottaknak: Ballagó Józsefnek, a jászapáti Szent Vendel Otthon műszaki csoportvezetőjének; Bánfi-Antal Attilánénak, a tiszaalpári PAX Otthon élelmezésvezetőjének; Bula Istvánnénak, a soroksári Názáret Otthon mosó- és vasalónőjének.

Díjat vehetett át Czinege Józsefné mosónő, aki a ráckevei Szent Mihály Otthonban dolgozik; Farkasné Kiss Éva, a dabasi Zárdakert Otthon vezető szakácsnője; Gálfi Aranka Katalin, a székesfehérvári Országos Papi Otthon takarítónője; Kóré Gabriella Mária, a lajosmizsei Szent Lajos Otthon takarítónője; Kovács Zsuzsanna, a leányvári Hivatásőrző Ház konyhai munkatársa; Madarász Zoltánné konyhai kisegítő, a solymári XXlll. János Otthon Szent József Ház munkatársa.

Kitüntetést kapott Nagy Gábor műszaki munkatárs a máriaremetei XXIII. János Otthonból; Smal István Jánosné, a bakonyszücsi Lelki Rehabilitációs Otthon intézményüzemeltetési munkatársa; Szabóné Renge Anna Mária diétás szakács az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonból; Szűcs Tibor Attiláné takarító és kertész a jászberényi Szent Klára Otthonból; valamint Tyeklárné Németh Márta konyhai kisegítő, a csákvári Szent Vince Otthon munkatársa.

Idén a fődíjat Győrfiné Horváth Éva élelmezési koordinátornak, a parádi Szent Ottilia Otthon munkatársának ítélték oda.

A méltatásban elhangzott, hogy Győrfiné Horváth Éva 2017-ben kezdett el az otthonban dolgozni, először konyhai kisegítőként. 2021-től élelmezési koordinátorként dolgozik nagy odafigyeléssel. „A fenntartó- és intézményvezető-váltások sem szegték kedvét: kollégáival és az otthon lakóival szemben türelmes, tisztelettudó.

Az ő munkájának is köszönhető, hogy az ellenőrző hatóság idén maximális pontszámra értékelte az intézmény konyháját.”

Győrfiné Horváth Éva kérdésünkre elmondta: a parádi intézmény igazgatónője a szentmise előtt említette neki, hogy díjat fog kapni, és már ettől is meg volt hatva. Hát még amikor kihívták, és elhangzott, hogy ráadásul fődíjat kap.

„Hálás vagyok mindenkinek. Nagyon szeretek a szeretetszolgálat parádi otthonában dolgozni, a kollégákkal egy csapatban a legjobb tudásom szerint végezni a munkámat. Soha nem gondoltam, hogy elismerést kapok ezért.”

Idén azokat is jutalmazták, akik 20, 25, 30, 35 vagy 40 éve dolgoznak a Katolikus Szeretetszolgálat kötelékeiben.

Vajda Norbert kérdésünkre elmondta, hogy most először ismerték el a jubiláló dolgozók munkáját ilyen formában. „Fontosnak tartom, hogy ne csak az újakat köszöntsük, hanem azokat is, akik már régóta teszik a jót minden egyes nap.

A 900 dolgozónkból majdnem százan jubilálnak ebben az évben. A mai világban, amikor az emberek váltogatják a munkahelyeiket, fontos észrevennünk, ha valaki ilyen régóta kitartóan egy munkahelyen dolgozik. Meg kell állni egy pillanatra, és ki kell mondani: nekünk te fontos vagy.”

Az ünnepség végén meglepetésképpen levetítettek egy kisfilmet a Katolikus Szeretetszolgálat szerteágazó tevékenységéről. Ebben ismertették az idősgondozás, a demencia, a cikluskövetés, az ifjúsági nevelés, a korai fejlesztés terén végzett, valamint az átmeneti anyaotthonokban és az alkoholproblémával küzdő családokért folytatott munkájukat.

Fotó: Lambert Attila

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír