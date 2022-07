Véget ért a 44. európai taizéi ifjúsági találkozó Torinóban

A világjárvány miatt akkor csak az olasz egyházmegyék fiataljai vehettek részt a 2021-es évet búcsúztató, december 28. és 31. között megrendezett eseményen, a többi országból virtuálisan követhették a Taizéi Közösség hagyományos évvégi találkozójának egyes programjait Olaszországban. Most azonban már mindenhonnan szabadon érkezhettek az észak-olaszországi Piemont tartomány székhelyére a 18 és 35 év közötti fiatalok, akiket torinói és környékbeli családok, plébániák látták vendégül.

A találkozó résztvevői délelőttönként a plébániákon gyűltek össze, illetve felkeresték Torino nevezetességeit, megismerkedtek a város történelmi, művészeti, spirituális gazdagságával.

Napközben fél egykor szokásosan a déli imádságon vettek részt, délutánonként pedig tematikus workshopokon. A programokat a nap végén hagyományosan a 21 órakor tartott esti imaóra zárta.

A találkozó programjai közül kiemelkedett a Piemont tartomány és Torino városa, valamint a Carlo Acutis Alapítvány közös gondozásában megrendezett Arcok a Szent Arcban kiállítás, amelyet csütörtökön este nyitott meg Roberto Repole torinói érsek a város Albertina Képtárában. Az alapítvány annak a 2006-ban, mindössze 15 éves korában elhunyt olasz fiúnak a nevét viseli, akit az „internet védőszentje”, „kiberapostol”, „Isten influenszere” nevekkel illetnek, és akit 2020. október 10-én iktattak a boldogok sorába. A kiállítás és workshop a „Krisztus Arca a művészetben” témát mélyítette el olyan művészeti kincsek bemutatásával, amelyek általában nem hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

Az európai fiatalok találkozójának utolsó nagyszabású programja július 9-én, szombaton délután hat órakor kezdődött a torinói királyi palota udvarában, a népek ünnepével, amelyen zeneszámok, táncok, tanúságtételek váltották egymást, a torinói királyi kertekben pedig a résztvevőket vacsora előtti aperitiffel kínálták meg.

Az esti imát ez alkalommal is Roberto Repole érsek vezette este 21 órakor a Néri Szent Fülöp-templomban, majd 22.30-kor kezdődött a Hit fehér éjszakája elnevezésű program a város különböző templomaiban, melynek keretében a fiatalok csoportokba gyűlve vettek részt spirituális és művészeti programokon.

A találkozóra való tekintettel kivételesen kinyitották a Keresztelő Szent János-székesegyházban a Torinói Szent Lepel kápolnáját, hogy a fiatalok elmélkedő imádságba merülhessenek a Krisztus halotti lepleként tisztelt ereklye előtt.

Vasárnap, július 10-én a találkozót családias jellegű programok zárták: a fiatalok szentmisén vettek részt a plébániákon, majd vendéglátóikkal ebédeltek a hazautazásuk előtt.

A programok között szerepeltek kerekasztal-beszélgetések is a következő címekkel: Piemont tartomány felfedezése, A fiatalok és a Szent Lepel, valamint Fiatalok… és szentek!

A Taizéi Közösség által szervezett ifjúsági találkozó résztvevői torinói tartózkodásuk során megtekinthették a Boldog Pier Giorgio Frassati emlékére rendezett kiállítást és felkereshették a Keresztelő Szent János-székesegyházban a 24 éves korában elhunyt torinói szociális aktivista földi maradványait őrző kápolnát, hogy leróják tiszteletüket a szegények szolgálatában kitűnt, szent életű ifjú sírja előtt.

Ferenc pápa a tavaly év végén megrendezett torinói ökumenikus találkozóra írt üzenetében megállapította, hogy a fiatalok részesei azoknak a megoldásoknak, amelyeket a világ keres a sürgető problémákra. A Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár által aláírt üzenetben a pápa a következő szavakkal buzdította a fiatalokat: „Ti azt választottátok, hogy nem fordítjátok el tekinteteket az emberi szenvedésről és a világ jelenlegi sürgető problémáiról, mivel abban bíztok, hogy részt vehettek a megoldásokban. Bár nem hiányoznak aggodalomra adó okok, az is igaz, hogy Isten Lelke soha nem szűnik meg munkálkodni, és továbbra is életre kelti a testvériség, a szolidaritás és az egység teremtőit.” Ferenc pápa francia nyelvű üzenete végén a Szentlélek áldását kérte a fiatal katolikus, ortodox és protestáns hívőkre, akiket az európai találkozó egyesít, és Szűz Mária oltalmába ajánlotta őket, hogy továbbra is a bizalom zarándokai lehessenek ott, ahová az Úr küldi őket.

A Taizéi Ökumenikus Közösséget Roger (Schütz) testvér alapította 1940-ben a burgundiai városban. A közösség vezetője 2005 augusztusától a bajorországi születésű Alois (Löser) testvér.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Taisetorino.it



Magyar Kurír