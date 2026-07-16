Isonzói emléktúrán vettek részt magyar tartalékosok Szlovéniában

Külhoni – 2026. július 16., csütörtök | 10:56
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Július 9. és 12. között rendezték meg Szlovéniában a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Vas Vármegyei Szervezetének idei Isonzó-emléktúráját tizenöt fő, köztük tizenkét tartalékos katona részvételével. A program fővédnökei Berta Tibor dandártábornok, tábori püspök és Bozó Tibor nyugállományú altábornagy, a MATASZ elnöke voltak.

Az emléktúra első napján Ljubljana történelmi nevezetességeit keresték fel a résztvevők, majd a ljubljanai magyar nagykövetségen Tóth Krisztián ügyvivő fogadta a küldöttséget.

A program Koper város megtekintésével, valamint az Aurisina településen található egykori osztrák–magyar katonatemetőben tartott megemlékezéssel folytatódott.

A második napon a résztvevők a Pot Miru (Béke ösvénye) útvonalán feljutottak az 1360 méter magas Mrzli Vrh csúcsára. Ez a hegy az első világháborús isonzói csaták idején (1915–1917) az Osztrák–Magyar Monarchia, és azon belül is a magyar ezredek egyik legtöbb áldozatot követelő, kulcsfontosságú védőállása volt az olasz fronton.

A hegyen álló magyar kápolnánál Woditsch Péter tartalékos hadnagy, tábori lelkész mutatott be szentmisét Matej Jakopic dandártábornokkal, a szlovén katonai ordinariátus vikáriusával.  A szentmisében a két szomszédos ország katonai lelkipásztorai imádkoztak a békéért – azon a helyszínen, ahol több mint száz évvel ezelőtt jelentős harcok dúltak.

Az Isonzó-emléktúra résztvevői Silvester Gaberscek vezetésével felkeresték az 1916-ban elesett katonák emlékére emelt javorcai emlékkápolnát is.

A következő napon a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány szakembereinek vezetésével bejárták az észak-olaszországi Gorizia-környéki hadszíntér helyszíneit – köztük a Sveta Gorát és a Monte Sabotinót –, majd ellátogattak az oslaviai olasz osszáriumba, valamint Triesztbe is.

Az emléktúra zárónapján Kostanjevica na Krasu Szent Márton-templomában Peter Pot plébános és Woditsch Péter együtt mutatott be szentmisét.

Majd a résztvevők Nova Vas magyar emlékművénél koszorúzással és a Szózat eléneklésével tisztelegtek az első világháború hősei előtt.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton

Fotó: Magyar Tartalékosok Szövetsége

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség

Magyar Kurír

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