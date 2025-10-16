XIV. Leó pápa antibiotikumokat küldött Gázába a rászoruló gyermekeknek

A „szikrányi remény” – amelyet XIV. Leó pápa említett vasárnap, az Úrangyala imádság során – kezd kézzelfogható formát ölteni a Szentföldön. És immár a Szentatya közelsége is kézzelfoghatóvá válik: a pápai szeretetszolgálat ötezer adag antibiotikumot küldött Gázába a két éve tartó konfliktus által leginkább sújtott gyermekek számára. Ezt a gesztust az tette lehetővé, hogy újra megnyitották azokat az átkelőhelyeket, amelyeken keresztül a humanitárius segélyek eljutnak a Gázai övezet lakosságához.

Szavaktól a tettekig

„A szegényeknek szentelt Dilexi te kezdetű apostoli buzdítás szavait valósítjuk meg a gyakorlatban” – nyilatkozta Konrad Krajewski bíboros, a Szeretetszolgálat Dikasztériumának prefektusa. Hangsúlyozta: „Tettekre van szükség, oda kell figyelni a rászorulókra.” A pápai szöveg világosan kifejezi az Egyház küldetését, kiemelve, hogy „az evangélium hirdetése csak akkor hiteles, ha kifejeződésre jut a közelség és a befogadás konkrét gesztusaiban”. A Jeruzsálemi Latin Patriarkátus segítségével a küldött antibiotikumokat már ki is osztották a rászorulóknak.

Krajewski bíboros, pápai főalamizsnás emlékeztetett arra, hogy a háborús évek alatt, korábban is tettek erőfeszítéseket a segítségnyújtásra, élelmiszer- és üzemanyagvásárlásra szánt pénzadományok küldésével.

A pápa közelsége Ukrajnához

XIV. Leó támogatása töretlenül folytatódik az Ukrajnában zajló konfliktus közepette is. Számos humanitárius misszió után – melyek során többek között áramfejlesztőket és hővédő ruházatot küldtek – a pápai szeretetszolgálata továbbra is támogatja a római Szent Szófia-bazilikát, amelyet „az ukránok templomaként” is ismernek. A bazilika aktívan részt vesz a háború sújtotta országnak nyújtott humanitárius segítségnyújtásban, és rendszeresen indítanak teherautókat, amelyek alapvető szükségleti cikkeket szállítanak Ukrajnába.

Az elmúlt napokban csomagok érkeztek Harkivba, amelyeken a vatikáni és az ukrán zászló, valamint olaszul és ukránul az alábbi felirat szerepel: „Leó pápa ajándéka Harkiv népének”. A csomagok konzerveket, olajat, tésztát, húst és higiéniai termékeket tartalmaznak.

Ezekkel a gesztusokkal a Szentatya kifejezi közelségét a háborús évek miatt kimerült emberekhez, akik még mindig arra várnak, hogy a béke szikrája fellobbanjon.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír