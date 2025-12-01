XIV. Leó pápa a repülőgépen Bejrút felé: A kétállami megoldás az egyetlen út a szentföldi békéhez

Az alábbiakban a sajtótájékoztató leiratának magyar fordítását közöljük.

Matteo Bruni: Szép napot mindenkinek, üdvözlöm Önöket. Befejeztük az utazás első szakaszát, és köszönjük a Szentatyának, hogy velünk van, és hogy az utazás ezen részét együtt tölthettük vele. Nem tudom, szeretne-e szólni röviden... Jelen van itt néhány újságíró is, akik előkészítették... [kérdéseiket].

XIV. Leó pápa: Jó napot kívánok mindenkinek. Először angolul fogok beszélni, gondolom, legtöbbjük megérti. Örülök, hogy üdvözölhetem Önöket. Remélem, olyan jól érezték magukat Törökországban, mint én; úgy vélem, csodálatos tapasztalat volt. Mint tudják, törökországi utam elsődleges célja az I. Nikaiai Zsinat ezerhétszázadik évfordulójával kapcsolatos megemlékezés volt. Ezt a csodálatos ünnepséget nagyon egyszerűen, mégis nagy lelki mélységgel tartottuk meg az egyik ősi nikaiai bazilika helyszínén, hogy megemlékezzünk az egész keresztény közösség egyetértéséről és a hitvallásról, a nicea-konstantinápolyi hitvallásról.

Ezek mellett természetesen sok más eseményt is ünnepeltünk. Személyesen szeretném kifejezni mindenkinek a hálámat a látogatás előkészítésébe fektetett munkájáért, kezdve a nunciussal, a személyzettel és természetesen az egész római csapattal, akik megszervezték az egészet. Különösképpen hálás vagyok Törökország kormányának, Erdoğan elnöknek és mindazoknak, akik rendelkezésünkre álltak, hogy az utazás valóban sikerrel záruljon: saját helikoptert, számos közlekedési eszközt, szervezési segítséget stb. [biztosítottak], valamint a miniszterek jelenlétét a látogatás különböző pillanataiban. Úgy gondolom, az út nagy siker volt.

Nagyon örültem a különböző egyházakkal, keresztény közösségekkel, az ortodox egyházakkal töltött különféle pillanatoknak, amelyek csúcspontját ma reggel a Bartholomaiosz pátriárkával együtt celebrált Szent Liturgia jelentette. Csodálatos ünnepség volt, és remélem, hogy mindannyian osztoztak ebben az élményben, szóval köszönöm. Nem tudom, van-e kérdés vagy megjegyzés, csak néhány, mert még további fényképezésre várnak rám.

Matteo Bruni: Az első kérdés Baris Seçkin török újságíróé, aki az Anadolu Ajansi hírügynökség munkatársa.

Baris Seçkin: Köszönöm szépen. Pápai útjának elején utalt a világ- és regionális békére. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye Törökország szerepéről ezen béke elérése és fenntartása terén, és ebben a témában miről beszélgettek Erdoğan elnökkel? Köszönöm.

XIV. Leó pápa: Az, hogy eljöttem Törökországba, és most Libanonba is, különleges üzenetet hordozott:

a béke hírnökeként jöttem, a béke előmozdításának szándékával az egész régióban.

Törökországnak számos sajátos vonása van. Ez egy olyan ország, ahol a lakosság túlnyomó többsége muszlim, ugyanakkor számos keresztény közösség létezik ott – bár nagyon kis létszámban –, és mégis, a különböző vallású emberek képesek békében egymás mellett élni. Ez jó példa arra, amit mindannyian szeretnénk látni a világban, hogy a vallási különbségek, az etnikai különbségek és sok más különbség ellenére az emberek valóban békében élhetnek. Törökország történelmében természetesen voltak olyan időszakok, amikor ez nem mindig volt így, de éppen az, hogy ezt megtapasztalta, és hogy most Erdoğan elnökkel is beszélhettem a békéről, szerintem fontos, értékes eleme volt a látogatásomnak.

Matteo Bruni: Köszönöm Baris, köszönöm Őszentsége. A másik kérdés Seyda Canepától érkezik, a török televízió képviseletében.

Seyda Canepa: Őszentsége, Erdoğan elnökkel – a hivatalos nyilatkozatokon túl – beszéltek a gázai helyzetről, tekintve, hogy a Vatikán és Törökország ugyanazt az álláspontot képviseli a két nép, két állam [konfliktusának] megoldásáról? Valamint Ukrajna kapcsán a Vatikán többször is hangsúlyozta Törökország szerepét, kezdve a gabonafolyosó megnyitásával a konfliktus kezdetén. Lát-e jelenleg reményt a fegyverszünetre Ukrajnában és egy gyorsabb békefolyamatra Gázában? Nagyon köszönöm.

XIV. Leó pápa: Köszönöm. Természetesen mindkét helyzetről beszéltünk.

A Szentszék már több éve nyíltan támogatja a kétállami megoldást. Mind tudjuk, hogy Izrael jelenleg még nem fogadja el ezt, de úgy látjuk, hogy ez az egyetlen megoldás, amit fel lehet kínálni

– ha úgy tetszik egyetlen megoldásként – arra a konfliktusra, amelyben folyamatosan élnek.

Barátai vagyunk Izraelnek is, és mindkét féllel keressük a lehetőségét, hogy közvetítő szerepet tölthessünk be, amely segíthet egy mindenki számára igazságos megoldáshoz közelebb kerülni. Erről beszéltünk Erdoğan elnökkel, aki természetesen egyetért ezzel a javaslattal. Törökország ebben fontos szerepet játszhat.

Ugyanez vonatkozik Ukrajnára is. Már hónapokkal ezelőtt, amikor megnyílt a lehetőség a párbeszédre Ukrajna és Oroszország között, az elnök sokat segített abban, hogy a két fél találkozzon. Sajnos még mindig nem született megoldás, de ma ismét vannak konkrét békejavaslatok. Reméljük, hogy Erdoğan elnök az ukrán, az orosz és az amerikai elnökkel való kapcsolatai révén segíteni tud majd a párbeszéd előmozdításában, a tűzszünet megkötésében és a konfliktus, az ukrajnai háború rendezésében. Köszönöm.

Üdvözlök mindenkit. Jó utazást! [Matteo Bruni] azt javasolta, hogy mondjak néhány szót a fontos nikaiai ökumenikus találkozóról. Tegnap reggel

lehetséges jövőbeli találkozókról beszéltünk. Az egyik 2033-ban lenne, az emberiség megváltásának, Jézus Krisztus feltámadásának kétezredik évfordulóján. Ez nyilvánvalóan olyan esemény, amelyet minden keresztény ünnepelni szeretne.

Az ötletet elfogadták, a meghívást viszont még nem küldtük ki, de lehetőség van arra, hogy például Jeruzsálemben ünnepeljük meg 2033-ban a feltámadás nagy eseményét. Még évek állnak rendelkezésünkre a felkészülésre. Nagyon szép találkozó volt, mert különböző hagyományokhoz tartozó keresztények voltak jelen, és ők is részt vehettek ebben a közös élményben. Köszönöm! Köszönöm mindenkinek.

