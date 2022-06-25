XIV. Leó pápa vasárnap délben: Bízzuk magunkat a Názáreti Szent Család közbenjárására!

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédét közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó vasárnapot kívánok!

Ma a Szent Család ünnepe van, és a liturgiában az „Egyiptomba menekülés” elbeszélését halljuk (vö. Mt 2,13–15.19–23).

Ez próbatétel Jézus, Mária és József számára. A születés ragyogó képére ugyanis – szinte váratlanul – egy halálos fenyegetés nyugtalanító árnya vetül. Ez a fenyegetés Heródes gyötrődő életéből fakad: gonosz és vérszomjas ember, akitől kegyetlensége miatt félnek, de épp ezért mélységesen magányos, és megszállottan retteg attól, hogy megfosztják hatalmától. Amikor a napkeleti bölcsektől megtudja, hogy megszületett a „zsidók királya” (vö. Mt 2,2), fenyegetve érzi hatalmát, s ezért elrendeli, hogy öljenek meg minden gyermeket, akinek az életkora megfelel Jézusénak. Országában Isten a történelem legnagyobb csodáját valósítja meg, amelyben beteljesednek az üdvösség ősi ígéretei, ám ő ezt nem képes meglátni, mert elvakítja a trón, a gazdagság és kiváltságai elvesztésétől való félelem.

Betlehemben világosság van, öröm van: néhány pásztor mennyei híradást kapott, és a jászol előtt dicsőítették Istent (vö. Lk 2,8–20), de mindebből semmi sem tud keresztülhatolni a királyi palota páncélos védelmén, legfeljebb egy vak erőszakkal elfojtandó fenyegetés torz visszhangjaként.

Éppen ez a szívbeli keménység emeli ki még világosabban a Szent Család jelenlétének és küldetésének értékét.

A Szent Család abban az erőszakos és kapzsi világban, amelyet a zsarnok alakja képvisel, az egyetlen lehetséges üdvözítő válasz fészke és bölcsője: Isten válaszáé, aki teljes önzetlenséggel, fenntartások és követelések nélkül ajándékozza oda magát az embereknek.

József gesztusa pedig, aki engedelmeskedve az Úr szavának, biztonságba helyezi hitvesét és a gyermeket, itt mutatkozik meg teljes megváltói jelentésében. Egyiptomban ugyanis a családi szeretetnek a lángja, amelyre az Úr rábízta jelenlétét a világban, növekszik és megerősödik, hogy fényt vigyen az egész világnak.

Miközben csodálattal és hálával tekintünk erre a misztériumra, gondoljunk családjainkra, és arra a világosságra, amely belőlük is kisugározhat a társadalomba, amelyben élünk!

A világnak sajnos mindig megvannak a maga „Heródesei”, a mindenáron való siker mítoszai, a gátlástalan hatalomé, az üres és felszínes jólété, s ennek következményeit gyakran a magány, a kétségbeesés, a megosztottság és a konfliktusok formájában fizeti meg. Ne engedjük, hogy ezek a délibábok kioltsák a szeretet lángját a keresztény családokban! Ellenkezőleg, őrizzük meg bennük az evangélium értékeit: az imádságot, a szentségekhez járulást – különösen a gyónást és az áldozást –, az egészséges érzelmi kapcsolatokat, az őszinte párbeszédet, a hűséget, valamint a mindennapok szavainak és jótetteinek egyszerű és szép konkrétságát!

Mindez a remény fényévé teszi őket abban a környezetben, amelyben élünk, a szeretet iskolájává és üdvözítő eszközzé Isten kezében (vö. Ferenc pápa: Homília a családok tizedik világtalálkozóján bemutatott szentmisén, 2022. június 25.).

Kérjük tehát a mennyei Atyát, hogy Mária és Szent József közbenjárására áldja meg családjainkat és a világ valamennyi családját, hogy emberré lett Fia családjának példája szerint növekedve hatékony jelei legyenek jelenlétének és végtelen szeretetének mindannyiunk számára!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és különféle országokból érkezett zarándokok.

Külön is köszöntöm Clusone, Gerenzano és San Bartolomeo in Bosco fiataljait, Adrara San Martino bérmálkozóit, a Bresciából érkezett fiatalokat és ministránsokat, a saretzzói pasztorális körzet tizenévesei zarándoklatán részt vevőket, valamint a trevisói cserkészeket.

Üdvözlöm továbbá a Katolikus Akció Limenából és Morciano di Romagnából érkezett nevelőit, a portogruarói Szent X. Piusz Oratórium csoportvezetőit, a borgomanerói önkéntesek csoportját, San Cataldo és Serradifalco híveit, valamint a Monte Albino-i Pro Loco di Sant’Egidio tagjait.

Az Úr születésének karácsonyi világosságában folytassuk imádságunkat a békéért! Ma különösen is a háború miatt szenvedő családokért, a gyermekekért, az idősekért és a leginkább kiszolgáltatott emberekért imádkozzunk!

Bízzuk magunkat együtt a Názáreti Szent Család közbenjárására!

Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media; Vatican News

Magyar Kurír