„Dona nobis pacem” – Pueri Cantores nemzetközi kórustalálkozót tartanak Gödöllőn

Magyarország egyike annak az ötven országnak, amelyek a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetséget alkotják.

A kezdeményezés fő célja a szeretet hirdetése és a béke előmozdítása az emberek és nemzetek között közös éneklés és imádság révén. Az egyszólamú gregoriántól a klasszikus többszólamú motettákon át a mai kor spirituáléjáig és gospeljéig a sokféle kulturális hagyomány és ízlés mind ugyanazt az eszmét hordozza: „Adj nekünk békét!”

A találkozón 17 különböző ifjúsági kórus – köztük egy osztrák, egy lengyel és egy szlovákiai magyar énekkar – gyűlik össze közös vesperásra, szentmisére és békeimára. A résztvevők szeretetközösségben fohászkodnak Istenhez, hogy lágyítsa meg mindazok szívét, akik gyűlölettől vezérelve ártatlan emberek tömegét tiporják a sárba; engedje megismerniük a jócselekedet örömét, és az Istenhez, az ő szeretetéhez vezető utat.

Minél többen énekelnek a békéért, annál messzebb hangzik a szavuk!”

A kórustalálkozó művészeti vezetői, Balogh Péter Piusz OPraem és Rostetter Szilveszter olyan válogatást állítottak össze, amely széles keresztmetszetet ad az évszázadok egyházi énekkultúrájáról – ez utóbbi ugyanis valamennyi vallási közösség alapvető szükséglete.

A szervezők szerint két, egymáshoz szorosan kapcsolódó területet kell minél tökéletesebb szintre emelni: az ének tisztaságát és hajlékonyságát, valamint a mind mélyebb imádságra való törekvést.

Ahogyan az ének szépsége erősíti az ima szellemét és az Isten iránti vágyakozást, úgy az imádság tartalommal tölti meg a hangok világát, mely tartalom a zene szárnyán még szélesebb körben képes terjedni.

Az eseményen a piarista, ferences, ciszterci, premontrei és a Nagyboldogasszony Iskolanővérek által fenntartott ifjúsági és iskolai kórusok, plébániai és városi gyerekkarok együtt fohászkodnak: „Dona nobis pacem!”

A nyitó szentmisét Marton Zsolt váci megyéspüspök celebrálja. A békeimát Varga László atya, az Országos Magyar Cecília Egyesület (OCME) igazgatója és a Pueri Cantores Magyar Szövetség lelkivezetője vezeti.

A liturgiákon Horváth Márton Levente, Mendelssohn, Liszt, Henryk Jan Botor, Händel, Haydn, Kodály, Rostetter, Bánó Tamás Barnabás és mások művei csendülnek fel, olyan neves karnagyok vezényletével, mint Szabó Sipos Máté, a Kórusok Országos Tanácsának elnöke, vagy Elisabeth von Waldstein, a Pueri Cantores Nemzetközi Szövetségének elnöke.

A fesztivál rezidens zenekara a Rácz Márton vezette Gödöllői Szimfonikus Zenekar.

A rendezvényről és eseményekről további információk Pueri Cantores Magyar Szövetség Facebook-oldalán találhatóak.

Forrás és fotó: Pueri Cantores Magyar Szövetség; kiemelt fotó: Gödöllői Premontrei Apátság

Magyar Kurír