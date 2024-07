„Együtt gondoskodva” – Genfest Brazíliában és világszerte

A cél megtapasztalni és terjeszteni az egyetemes testvériség kultú

A legutóbbi Genfest találkozót 2018-ban tartották a Fülöp-szigeteken. Brazíliában immár a 12. fesztivál zajlik Együtt gondoskodva címmel, vagyis gondoskodni a sérülékenyebb személyekről a helyi szociális szervezetek önkéntesein keresztül. A cél megtapasztalni és terjeszteni az egyetemes testvériség kultúráját

Három szakaszra oszlik a találkozó: július 12–18. között a szociális tevékenységé a főszerep, tapasztalatcsere, önkéntesség, kulturális rendezvények, workshopok váltják egymást Brazília-szerte és más latin-amerikai országban egyaránt. A második szakasz július 19–21. között az élményeké: zene, tánc, megemlékezések, nemzetközi tapasztalatcsere, kulturális programok és műhelymunka zajlik Aparecidában. Végül a harmadik, befejező szakasz július 21–24. között a világközösség létrehozásáról szól, TED-konferenciák, interaktív műhelyek, nemzetközi hálózatépítés segítségével Aparecidában.

A brazil városba 6 ezer fiatalt várnak 50 országból, élő közvetítésben pedig a világ 120 országában követhetők lesznek a tanúságtételek és előadások.

A Genfest helyszíne Aparecidában

Ezzel egyidőben 40 országban tartanak helyi Genfest találkozókat, köztük Magyarországon is július 16. és 21. között. Erről bővebben ITT olvashatnak.

Korea, India, Sri Lanka, Fülöp-szigetek, Pakisztán, Vietnám, Jordánia, Egyiptom, Burundi, Tanzánia, Angola, Zambia, Kenya, Etiópia, Dél-Afrika, Kongói Demokratikus Köztársaság, Elefántcsontpart, Kamerun, Burkina Faso, Peru, Bolívia, Mexikó, Guatemala, Argentína, Szerbia, Csehország, Szlovákia, Németország és Olaszország szintén csatlakozik a központi eseményhez. A magyarországi rendezvény Esztergomban lesz; július 16–18. között előtalálkozóra, aztán 21-ig nemzetközi találkozóra várják a kelet-európai fiatalokat. Hasonló előtalálkozókat szerveznek a szomszédos Szlovákiában, Szerbiában, Csehországban is.

A Fülöp-szigeteki Genfesten önkénteskedő fiatalok

Olaszországban július 12-én veszi kezdetét Toszkánában az „Átölelni az emberiséget” projekt, mely kapcsolódik a brazil Genfesthez. Száz 18 és 25 év közötti fiatal vesz részt önkéntes munkában több társulat, plébánia és karitászintézmény segítségével a toszkán városokban.

Loppianóban (a Fokoláre nemzetközi modell-településén) július 19–21. között zajlik a Genfest a következő témákról: identitás és különbözőség, alkotmány és részvétel, a természettel való kapcsolatunk, mesterséges intelligencia és robotika, hazárdjáték, művészet és sport egy egységes világért. Minden nap élő kapcsolatot létesítenek a brazil találkozó résztvevőivel.

Fiatalok az egy korábbi Genfesten

Július 22–25. között a fiatalok Rómában is szociális munkával segítik a fogyatékkal élőket, valamint a San Lorenzo városnegyedben politikai és szociális jellegű kezdeményezésekben is részt vesznek. Július 26–30. között a déli Calabria tartomány Lamezia Terme városába várják a fiatalokat, akik mintegy négyszázan érkeznek nemcsak Olaszországból, hanem Palesztinából, Egyiptomból és Albániából is. A programsorozat a gondoskodás gyakorlati megvalósítását tűzte ki célul: olyan helyeket keresnek föl a résztvevők, ahol függőségben szenvedőket, migránsokat segítő központok működnek.

A rendezvények egyik épülete Aparecidában

A gondoskodás legmagasabb formája a béke. Lamezia Terme kerekasztalt szervez a témáról, flashmobot tartanak azon a partszakaszon, ahol 2023 februárjában migránsok vesztették életüket. Hét különböző műhely foglalkozik a kapcsolatokkal, a közösségteremtő folyamatokkal, a fegyveres leszereléssel, a tudatos állampolgársággal, az érző újságírással, a társadalmi barátság megvalósításával. A calabriai Genfest a tengerparti sétányon szabadtéri előadással zárul: „A Földközi-térség testvériségéért”, vagyis, hogy a Mediterráneum legyen a béke hídja és befogadó helye a partjain élő népek és országok számára.

Chiara Lubich a római Genfesten

Az első Genfestet 1973-ban tartották Loppianóban, a Fokoláre Firenze közelében fekvő modell-településén. A cím az „új generáció fesztiválja” kifejezésből ered. Azóta minden hatodik évben megrendezik a Genfestet, fiatalok százezreit szólítják meg mind az öt földrészen, hogy osszák meg tapasztalataikat, énekeljenek és táncoljanak együtt, építsék az egyetemes testvériséget.

1990-ben Rómában tartották a találkozót, amelyen részt vett II. János Pál pápa is, aki többek között azt mondta: „Az egyesült világ a mai ember nagy várakozása, reménysége és egyben a jövő kihívása is, mert ez a béke útja”. „Egyesült világ – egy eszme, mely történelmet csinál” – volt akkor, a berlini fal leomlása után a mottó. Több százezer fiatal érkezett a római találkozóra Kelet-Európából, ezáltal az emberi család egysége is közeledni látszott.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír