„Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!” – Urbán Erik OFM évértékelője

Egy rendtartomány éves szolgálata igencsak sokszínű, mozgalmas és egyben a láthatóság mellett olykor láthatatlan, a logisztikával együtt a háttérben zajló (is) tud lenni. Az erdélyi ferences rendtartomány a 2022-es esztendőben is arra törekedett, hogy változatos programokkal segítse a kereső személyeket elvezetni a Jóistenhez. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a rendtartományban szervezett pasztorális, kulturális, illetve építkezéssel kapcsolatos beszámolót osztjuk meg,

biztatva a kedves olvasót, hogy kedvet kapjon valamely jövő évi programhoz, valamint kérve, hogy imádkozzon az alkalmakon résztvevőkért és az erdélyi ferencesekért.

Idén a rendtartomány kiemelkedő eseménye volt az időközi káptalan, amelyet Csíksomlyón szerveztünk április 27. és 30. között. A káptalanon résztvevő testvérek átbeszélték, hogy mit tudnak és mit kell változtatni azért és azon, hogy jobban meg tudják élni a ferences szerzetesi hivatásukat, és ebbe a sajátos életformába hogyan illik bele vagy hogyan van jelen az a pasztoráció, amelyet az egyházmegyében végeznek.

A ferencesek célja, hogy továbbra is egyre hatékonyabb legyen a közösségi életformának a megélése, összhangban azzal a szolgálattal, amelyet naponta végeznek.

Az időközi káptalan egyik döntésének értelmében regionális együttműködések kezdtek kibontakozni az ima-, a közösségi, a pasztorális és gazdasági életet érintve. Természetesen 2022-ben is megtartottuk a hagyományos rendtartomány szintű lelkigyakorlatokat – tavasszal és ősszel –, illetve a nyári nagytalálkozó és továbbképző is megvalósult „Ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül! Ha messzire akarsz jutni, menj együtt másokkal!” mottóval.

Külön ünnepi alkalom volt, hogy május 21-én a csíkajnádi származású Csáki Fülöp testvért Kovács Gergely érsek a csíksomlyói kegytemplomban diakónussá szentelte, illetve szeptembertől a sepsiszentgyörgyi származású Tölgyesi Kristóf a kolozsvári kolostorban megkezdte a jelöltségi idejét.

Felhívjuk a kedves olvasó figyelmét arra is, hogy a következő években a ferences nagycsalád centenáriumokat ünnepel. Ebből kiindulva az erdélyi rendtartomány templomaiban november 29-én – a ferences mindenszentek ünnepén – hivatalosan is megnyitottuk a jubileumi sorozatot, emlékezve a 800 évvel ezelőtti történésekre, vagyis megünnepeljük a Megerősített regulát, 2023-ban a grecciói karácsony kerek évfordulója lesz, 2024-ben Szent Ferenc stigmatizációjára emlékezünk, 2025-ben a Naphimnusz megírására emlékezünk, csúcspontként pedig a Szeráfi Atya tranzitusának megünneplésével zárul az ünnepségsorozat.

A ferences lelkiségből kiindulva idén is számos programot szerveztünk, mindezért hála a Jóistennek, és természetesen a nyitott szíveknek, füleknek, akik vágytak arra, hogy részt vegyenek ezeken az alkalmakon. Így megszerveztük a FITT-et (Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozó), a szent három nap a fiatalokkal együtt készültünk húsvétra, majd a nyári zsolozsmatábort szerveztünk, illetve meghívtuk a 4–7. osztályosokat az Assisi Szent Ferenc iskolája című gyermektáborba is. A felsorolást a FerIZa (Ferences Ifjúsági Zarándoklat), a FerBiT (Ferences Biciklitúra), a Fiúcsapattábor Assisiben program követi, de három alkalommal, mint sorozat, a Ferences Ösvény is jelen volt a lehetőségek között. Azt követően pedig a hivatástisztázásra gyümölcsöző alkalom volt a hivatástisztázó hétvégén való részvétel, a karácsonyi hangolódás vonatkozásában pedig az immár hagyományos adventi hétvége nyújtott minőségi alkalmat mindazoknak, akik ferences közegben akarták a felsorolt tematikák, ünnepek valamelyikét mélyebben megélni, átelmélkedni. Évzárásra milyen más program is szerepelhetne a lehetőségek között, mint az immár sokadik ferences szilveszter óévbúcsúztató és újévköszöntő alkalma?!

A felsorolt programok mellett a rendtagok számos alkalommal részt vettek a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye programjain való közreműködésben, vagy épp azok levezetésében (pl. CSIT, Ő az út, bérmálkozási felkészítők, ifjúsági hétvégék, lelkinapok, kilencedek, búcsús szónoklás, helyettesítések, házszentelések stb.), de a brassói és a kolozsvári ferences kollégiumban lakó egyetemisták összerázó alkalma(i) is az elmúlt év történése(i) közé tartozik, amely(ek) során a testvérek igyekeztek lehetőséget biztosítani a résztvevők mélyebb megismerkedésére a közösségi élet minél hatékonyabb megteremtése érdekében.

A rendtartományhoz tartozó plébániákon és kolostortemplomokban is gazdag volt az idei év programkínálata. A testvérek ezáltal is arra törekedtek, hogy helyet és lelkiséget adjanak (át) a Ferences Világi Rend tagjainak, családos, kamasz, egyetemista, fiatal felnőttek csoportjának. Lehetőségekhez mérten a személyes elcsendesedésre, lelkivezetésre is volt alkalom, de ide tartozik a csíksomlyói kegyhely havi, elsőszombati ájtatossága, az éves pünkösdszombati búcsú megszervezése – amely idén a Pax et bonum! mottó jegyében igencsak aktuálisan érintette a béke iránti erős vágyat –, de a nagyböjti és adventi triduumok, valamint a szükséget szenvedők segítése is.

Hála a Gondviselésnek, a román és a magyar kormány különböző intézményeinek, illetve magánszemélyek nagylelkű támogatásának – az önrészek mellett – idén is sikerült a műemlék épületek közül néhányat tatarozni, szépítgetni. A kisebb munkálatok mellett (pl. Dés) kiemelhető az esztelneki kolostor több éve tartó felújítási munkálatainak befejezése.

Ennek köszönhetően pedig egy belső kápolnát is kialakítottunk, amelynek ablakait a Xantus Géza festő, grafikus által készített Szent Ferenc-, Szent Antal-, Szent György- és az Esztelneki Madonna-mozaik ábrázolások díszítik. Ha már díszítés, akkor itt említjük meg a csíksomlyói kegytemplom díszkivilágítását is, amelynek megvalósítása folyamatban van. Déván a kolostortemplom is megújul a külső munkálatoknak köszönhetően, de a kolozsvári kolostor közel hatszáz éves dísztermének felújítása, valamint az új kollégium épületének befejezése és élettel való megtöltése is ezt a hálasort erősíti, amellett, hogy elkezdődött a torony felújítási munkálata. Ugyancsak a szárhegyi kolostortemplom felállványozott állapota is az elköszönő év krónikájához tartozik.

A lelki programok mellett a ferences rendtartomány tagjai törekedtek részt venni olyan kulturális eseményeken is, amelyek szorosan kapcsolódnak a ferences lelkiséghez és a magyar kultúrához. Ugyanakkor néhány kulturális töltettel bíró alkalmat is igyekeztek megvalósítani, természetesen ferences tematikában. Ilyen volt az egy tanévet magába foglaló Ferences ki mit tud?! játék a 6–10. osztályos diákok részére, amelynek célja nem más volt, mint játékos feladatok által közelebb hozni a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különösen erdélyi vonatkozásokra összpontosítva. Esztelneken a már említett felújított kolostor egyik helyiségében – a folyosó felhasználásával együtt – egy állandó kiállítást is szerveztünk, amely provinciai és helytörténeti vonatkozásban nyújt gazdag vizuális és tárgyi élményt. Továbbá a ferences testvérek az Mária Rádió Erdély több műsorának házigazdáiként is jelen voltak a közösségekben. A Ferences ki kicsoda? címmel készült interjúsorozatban is bemutatkoztak a rendtartomány tagjai – rendhagyó módon vallva többek között hitükről és a Szent Ferenc-i értékekről. Az interjúkat a RomKat.ro egyházi hírportál és a Hargita Népe napilap közölte. Októberben a Hittan.ro kezdeményezésére számos ferences tematikájú beszélgetés, bemutatkozó és vetélkedőre volt. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karának kezdeményezésre megkezdődtek a Barátokkal a tudományról című tematikus esték, amelyek során művelődéstörténeti, közgazdasági, lelkiségi témákról beszélünk előadásainkon.

Közben pedig a Kolozsváron működő gyűjtőlevéltár újabb forrásokkal gazdagodott az állami levéltárakban fellelt és digitalizált ferences iratok vonatkozásában.

A fent olvasható beszámoló tartalma rövidre volt tervezve, viszont már a programok felsorolása is helyet igénylő, nemhogy konkrétan ismertetni a kolostorok, templomok körüli eseményeket, amelyek hála Istennek, hogy voltak és igény volt rájuk ebben az évben is.

A teljesség igénye nélkül történt ez a visszatekintés a 2022-es esztendőre, hálát adva mindenkiért, akikkel találkoztak a testvérek – bármilyen formában, bármennyi időre!

Isten fizesse a lelki és anyagi támogatások sokrétűségét, amelyek nélkül idén is kevesebb, szegényebb lenne a Rendtartomány!

A fölséges és dicsőséges Isten adjon békét mindannyiuk szívébe és vágyat a jövőbeli találkozásra is, megtapasztalni és elbeszélni az Ő mérhetetlen nagyságát!

Forrás és fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Magyar Kurír