„Ilyen Bach korában nem volt!” – Rendhagyó énekóra Kaposi Brúnóval

Az orgonán megszólaló részeleteket a jezsuiták Jézus Szíve-templomában, gyönyörű szakrális terében vették fel a készítők. A templomba járók számára érdekesség lehet, hogyan szólal meg a hangszer, hogyan működik „zeneileg” mindaz, amit sokszor a szentmiséken is hallhatnak a jelenlévők, és ami a későbbi egyházzenészek számára is fundamentumot jelent a mai napig – a friss, fiatalokat célzó hangvétel ugyanakkor azok érdeklődését is felkeltheti Bach, az orgonamuzsika és maga a hangszer iránt, akik számára nem „hétköznapi terep” az egyházzene ezen korszaka, esetleg eddig távol állt tőluk a templomok e robosztus hangszere.

A pörgős, mondhatni „vlogos” stílusú videó különlegessége, hogy bár alapvetően a zenei képzésben részt vevő hallgatók számára készült, a laikusok számára is közérthető módon magyaráz el történeti és zeneelméleti tudnivalókat, és mutatja be azokat a technikai kulisszatitkokat, amelyek révén a hangszerek királynője úgy szólalhat meg, ahogyan egy másik hangszer sem.

Tíz érdekesség is kiderül Bachról, többek között hogy ő is került annak idején szobafogságba, hogy többen is ki akarták hívni kortársai közül orgonapárbajra, hogy összesen húsz gyermeke született, akik közül csak egy nem ment zenészi pályára, vagy hogy egyszer 450 kilométert gyalogolt azért, hogy kora géniuszát, Buxtehudét hallhassa játszani.

Sőt azt is megtudhatjuk, hogy nevét a későbbi korok nagy zeneszerzői közül többen is – például Liszt, Schumann és Brahms – zenéjükbe foglalták: Bach előtt tisztelgő műveik vezérmotívumként a B A C H (ábécés) hangok szolgálnak, vagy hogy írt olyan fúgát a mester, amelyet oda-vissza is énekelhetünk/eljátszhatunk, akkor is tökéletes fúgaként működik.

