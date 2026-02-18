„Márton Áron 130” – Elfogadta a román parlament az országos emlékévre szóló törvényjavaslatot

számol be- a A kezdeményezés Márton Áron életműve és közösségépítő szerepe előtt tiszteleg. A törvénytervezet parlamenti tárgyalása egyházi előljárók és főméltóságok jelenlétében zajlott,be- a Maszol.ro portálról

A kezdeményezés tisztelgés Márton Áron életműve és közösségépítő szerepe előtt. A törvénytervezet parlamenti tárgyalása egyházi elöljárók és főméltóságok jelenlétében zajlott – számolt be a Maszol.ro (Magyar Szó Online) romániai magyar nyelvű hírportál.

Az emlékév méltó tisztelgés Márton Áron püspök kiemelkedő életműve és közösségépítő szolgálata előtt, aki következetesen kiállt az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság és a keresztény értékek védelmében, bátran szembeszállva minden diktatúrával és szélsőséggel.

Az emlékév lehetőséget teremt továbbá arra, hogy 2026 folyamán országos szinten kulturális, oktatási és közösségi programok mutassák be Márton Áron szellemi örökségét. A törvény biztosítja, hogy a központi és helyi hatóságok, valamint a közszolgálati média anyagi és logisztikai támogatást nyújthassanak az emlékév rendezvényeihez.

A döntés fontos lépés magyar–román közös történelmi örökségünk megőrzésében, és hozzájárul ahhoz, hogy Márton Áron példája a jövő generációi számára is irányt mutasson.

A törvénytervezet a Monitorul Oficial al Românieiben (Románia Hivatalos Közlönye) való megjelenést követően lép hatályba.

A Márton Áron 130 emlékévet a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye február 12-én, csütörtökön nyitotta meg Kolozsváron a Szent Mihály-templomban, pontosan 87 évvel azután, hogy a püspököt 1939. február 12-én ugyanitt szentelték püspökké. A szentmisét megelőző sajtótájékoztatón Kerekes László segédpüspök, Szabó Ödön parlamenti képviselő, Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum igazgatója, valamint Bőjte Csongor, a Verbum Egyesület igazgatója számolt be az emlékév programjairól.

Forrás: Romkat.ro közösségi oldala; Maszol.ro

Fotó: Romkat.ro közösségi oldala

