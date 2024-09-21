„Olyanná teszi pusztaságát, mint az Úr kertje” – Nemzetközi ökumenikus konferencia Pannonhalmán

Az „Olyanná teszi pusztaságát, mint az Úr kertje” (Iz 51,3) mottóval szeptember 26–27-én a Pannonhalmi Főapátságban tartandó nemzetközi ökumenikus konferencián egyháztani, liturgikus, monasztikus és eszkatológiai irányokból közelítenek a „kert” fogalmához az előadók.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ITT, az oldal alján lehet.

A jelentkezés határideje: szeptember 15.

Erik Varden OCSO trondheimi püspök (Norvégia)

A 2025-ben megrendezendő szimpózium vezérfonala tehát a „kert” témája. A kert képe szokatlannak tűnhet, ámde az elvesztett, elfeledett, újra megtalált vagy újrateremtett kertek története végighúzódik az egész Szentíráson, az ókori és középkori keresztény reflexión. Bőségesen talál visszhangra a kortárs teológiai, filozófiai és spirituális reflexióban is.

Lelkiségtörténeti, ekkleziológiai, lelkipásztori, liturgiatörténeti és dogmatikai előadások merítenek inspirációt a kert fogalmából.

A konferencia előadói a katolikus, evangélikus és református egyház nemzetközi vezetői, illetőleg a teológia és az irodalom nemzetközi szinten kiemelkedő képviselői.

Grzegorz Wojciech Ryś bíboros, łódźi érsek

A konferencia előadásai és a kapcsolódó beszélgetések a legmagasabb elméleti igényeket józan gyakorlatiassággal, a történelmi távlatot kortárs érzékenységgel, az őszinte helyzetértékelést jövőbe mutató távlatokkal kívánják ötvözni.

A szeptember 26-án kezdődő konferencián köszöntőt mond Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát és Michael Wallace Banach memphisi címzetes érsek, apostoli nuncius.

A konferencia első napján, pénteken Najla Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke (Libanon) Felebarátaink kertjében; Grzegorz Wojciech Ryś bíboros, łódźi érsek A történelem kertjében – Az egyház sokféleségének szépsége az idők folyamán; Anne Burghardt, a Lutheránus Világszövetség főtitkára Az ökumenikus szőlőskert – A szőlőtő nem tud gyümölcsöt hozni egymagában; Job Getcha pizidiai metropolita (Pizidia, Törökország) A liturgia: a földre szállt menny; Barbara Hallensleben tanszékvezető egyetemi tanár (Freiburg), a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium konzultora A paradicsomkerttől a mennyei Jeruzsálemig; Erik Varden OCSO trondheimi püspök (Norvégia) „Mint a folyó mellé ültetett kert" – Az elveszett paradicsom keresése a szerzetességben, Georgiana Huian teológus, egyetemi tanár (Bern) pedig A kert képe a bizánci szerzetességben címmel tart előadást.

Job Getcha pizidiai metropolita

Az előadásokat kerekasztal-beszélgetés követi Jan-Heiner Tück intézetvezető egyetemi tanár (Bécs); Job Getcha pizidiai metropolita; Georgiana Huian teológus, egyetemi tanár (Bern); Nalja Kassab, a Református Egyházak Világközösségének elnöke (Libanon) és Görföl Tibor klasszika-filológus, teológus (Pécsi Tudományegyetem) részvételével.

A pénteki program 18 órakor ökumenikus vesperással zárul a Szent Márton-bazilikában.

A konferenciát és az ökumenikus vesperást a főapátság YouTube-csatornáján élőben közvetítik.

A tavalyihoz hasonlóan a konferencia másnapján, szeptember 27-én, szombaton hazai és határon túli katolikus, evangélikus és református teológiai fakultások professzorainak és hallgatóinak részvételével műhelyfoglalkozásokat tartanak. Ezeket a műhelyeket a konferencia előadói, valamint egy-egy felkért professzor vezeti.

Egyedülálló történés hazánkban, hogy az egyes egyházak teológushallgatói egymással találkoznak, és egy-egy teológiai részterület meghatározó képviselőjével ökumenikus közösségben folytatnak eszmecserét. Az együttműködésbe bevont teológiai fakultások: Babeș–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar (Kolozsvár), Evangélikus Hittudományi Egyetem (Budapest), Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (Budapest), Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar (Budapest), Sárospataki Református Hittudományi Egyetem (Sárospatak), Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Nyíregyháza).

Anne Burghardt, a Lutheránus Világszövetség főtitkára

A műhelyfoglalkozásokat – melyeket tolmácsolás nélkül, angol nyelven tartanak – vezetik: Anne Burghardt, a Lutheránus Világszövetség főtitkára és Kránitz Mihály tanszékvezető egyetemi tanár (Alapvető Hittan Tanszék, Pázmány Péter Katolikus Egyetem); Barbara Hallensleben (Freiburg) és Török Csaba egyetemi tanár (Pázmány Péter Katolikus Egyetem); Jan-Heiner Tück intézetvezető egyetemi tanár (dogmatika és dogmatörténet tanszék, Bécs) és Béres Tamás tanszékvezető egyetemi tanár (Rendszeres Teológia Tanszék, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest); Erik Varden OCSO trondheimi püspök (Norvégia) és Baán Izsák teológus, perjel (Szent Mauríciusz Monostor, Bakonybél).

A műhelyfoglalkozásokra ITT lehet regisztrálni.

A konferencia tudományos tanácsadói: Barbara Hallensleben egyetemi tanár, Fribourgi Egyetem, Dogmatika és Ökumenikus Teológia Tanszék (Fribourg, Svájc); Johannes Oeldemann, a Johann Adam Möhler Intézet igazgatója (Paderborn, Németország); Rudolf Prokschi, a PRO ORIENTE Alapítvány alelnöke (Bécs, Ausztria); Augustinus Sander, a katolikus-evangélikus párbeszéd területének munkatársa, Keresztény Egység Előmozdításának Dikasztériuma (Róma, Vatikán), valamint Simone Sinn tanszékvezető egyetemi tanár, Münsteri Egyetem, Evangélikus Teológiai Kar, Vallástudományi Tanszék (Münster, Németország).

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság



