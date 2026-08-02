„Van segítség” mottóval rendezik meg idén a Mindenki születésnapja társadalmi összefogást

A Mindenki születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program várja majd az érkezőket.

A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák:

van segítség a várandósság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára.

A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati élet védelmében.

A rendezvényen standokon mutatkoznak be azok a szervezetek, amelyek a születés előtt, közben és utána is tudnak segíteni. A szervezők egy idővonalon szerkesztett, átlátható formában nyújtják át az érdeklődőknek azt a segítségtérképet, amelyen pontosan látható, hogy a gyermekvállalás körüli egyes életszakaszokban melyik segítő szervezethez lehet fordulni.

Különleges sátorral várják a kismamákat a séta végállomásánál, a Tabánban, ahol magzati szívhangot lehet hallgatni, Dr. Bálint Balázs szülész-nőgyógyász felügyeletével.

Neves művészek, előadók is a Mindenki születésnapja séta mellé álltak: Malek Andrea színésznő, énekesnő; Pál Eszter népdalénekes; Gera Zoltán futballista; Lackfi János író, költő, műfordító, aki a témában alkotott saját versét adja elő; Zámbori Soma színművész; Gável András zenész.

A rendezvényen felszólal Olaj Anett (abortusz.hu), Kis Teodóra (Örökké Haza program – egyetemisták a magukra hagyott csecsemőkért), valamint Steinbach Éva (a Down Alapítvány és a Down Dada szolgálat munkatársa).

A séta védnökei: Keresztes Ilona, az Együtt az Életért Egyesület elnöke, az Egy Élet YouTube-csatorna szerkesztője és Pontifex Sári, a Mindenki Születésnapja Alapítvány szóvivője, az Együtt az Életért Egyesület elnökségi tagja, az Egy Élet YouTube-csatorna szerkesztője.

Az Együtt az Életért Egyesület a Jó, hogy vagy! Életvédők Szövetsége tagjaként a Mindenki születésnapja társadalmi összefogás egyik kezdeményezője. Célja a nem várt terhességben lévő nők és családjaik támogatása. Tevékenységeik közé tartozik a krízishelyzetben lévő kismamák tárgyi segítése, mentális támogatása, a családok megerősítése.

Naponta ötvenöt magzatra mondanak nemet. Az abortusz ma a harmadik leggyakoribb halálozási ok Magyarországon. A terhességmegszakítások hátterében gyakran a kilátástalanság, félelem és magány áll.

A társadalmi összefogás kezdeményezői hangsúlyozni szeretnék, hogy az abortusz nem megoldás a krízisben, számos más valódi megoldás létezik, amelyek segítség formájában meg is érkezhetnek. Keresztes Ilona, a Mindenki születésnapja séta védnöke szerint minden embernek joga van az élethez függetlenül a méretétől, korától vagy tartózkodási helyétől. A krízis megoldása lehetséges az anya és a magzat életének megtartása mellett.

„Meggyőződésünk, hogy a meg nem született gyermekéletek többsége megmenthető lenne, ha a közvélemény sokrétű, megalapozott információhoz jutna az élet kezdetével kapcsolatban, a társadalom pedig az emberi élet védendő értékéből következő kötelességként ismerné fel az érdemi és hatékony támogatás feladatát – emelte ki Pontifex Sári, a Mindenki Születésnapja Alapítvány szóvivője. – Ennek a feladatnak a felvállalásában ma már egyre több szervezet osztozik Magyarországon. A közöttük lévő összefogást, együttműködést is szeretnénk erősíteni a jövőben, munkájukat pedig láthatóvá, minél szélesebb körben elérhetővé tenni.”

A Mindenki Születésnapja Alapítvány naponta frissülő közösségi oldalain csatlakozni lehet az életvédő közösséghez, a séta eseményéhez.

További információk: a társadalmi összefogás Facebook-oldala; Facebook-séta, videó a 2025-es sétáról, videó a 2024-es Mindenki Születésnapja-sétáról, Mindenki Születésnapja YouToube-oldala; mindenkiszuletesnapja.hu; egyuttazeletert.hu

Forrás és fotó: Mindenki Születésnapja Alapítvány

Magyar Kurír