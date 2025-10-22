A Biblia lélek és élet – Székely János püspök a Café Francescóban

Rónaszéki János elsőként arra kérte a püspököt, mutassa be élete legfontosabb fordulópontjait. Székely János elmondta, hogy apai ágon sváb eredetű a családja. Schäffer volt a családnevük, amelyet 1899-ben magyarosítottak, méghozzá úgy, hogy több nevet betettek egy kalapba, amiből egy négyéves kislány ezt húzta ki. Apai oldalról szerb őse is van a főpásztornak, anyai oldalról pedig cseh gyökerű a család; ortodox felmenőről is tud, aki katolikus lányt vett feleségül.

Édesapja egyszer kiválasztotta a testvérei közül őt, a nyolcéves gyereket, és elvitte egy gyermekbénulás miatt eltorzult testű rokonhoz, aki vastüdővel élt. Néhány év múlva a hittanosokkal látogatni kezdték a többi gyermekbénulásban szenvedő beteget. „Rájöttem: a legfontosabb az életben, hogy szeressek, adjak.” Édesanyja a rengeteg munka mellett mindennap ment szentmisére. „A mise második felét mindig végigtérdelte. Megértettem, hogy a családunk békéje az ő erős hitén és szeretetén nyugszik.

Megmutatta a szeretet forrását, de nem prédikált róla, hanem élte.”

Kisgyermekként vitték el a szülei a Tövis utcai ferences templomba, ahol rögtön ministrálni kezdett. „A hófehér ruha, az oltár közelsége, a tabernákulum elvarázsolt. Nem értettem a miséből semmit, de tudtam: a templom csoda hely. Grácián atya nehezen mozgott már, de egyszer csak lekuporodott mellém, és elkezdte bekötni a cipőfűzőmet – nekem, az ötéves gyereknek.” Kitörölhetetlenül beleégett az emlékezetébe az is, amikor a kántornő, a kármelita fogadalmas „orgonás Mária” egyik hétköznap este minden villanyt eloltott, és azt mondta a gyerekeknek: „Jézus itt van, mindannyian szólhatunk hozzá.”

A papi elhívásáról is meglepő dolgokat osztott meg Székely János püspök. „Hétéves lehettem, amikor az Állatkertben sétáltunk. Az unokahúgommal toltuk babakocsiban egy másik unokatestvéremet. Németül beszélgettünk, mert édesanyám öccse ’56-os műegyetemista diák volt, aki Ausztriába, majd Németországba került, s végül német felesége lett.

Az unokahúgom megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, feleségül fogom-e venni. Azt mondtam neki: »Sajnos nem, mert én pap leszek.«”

Ez a vágy olyan volt számára, mint egy óriási vonzás, ami betöltötte a lelkét.

Tizennégy éves korában kisebbik bátyjával a Margit körúti templomba kezdtek gitáros misére járni, ahol kialakult egy 50-60 fős hittancsoport. „Betegeket látogattunk, vak nénit, hajléktalant segítettünk. A csoportunkból csak az én korosztályomból három pap és két nővér lett. Gordos Gáspár OFM vezetett minket. Mindig idézett az Ószövetségből, és kérdezte, ki tudja, melyik könyvből. Általában nem tudta senki.

A Biblia elvarázsolt, mert különleges volt, ősi, mint egy tiszta forrás.

Elhatároztam, hogy kiművelem magam benne” – idézte fel Székely János. Így aztán nyáron a Balaton partján kiült egy jegenyefa alá a bibliájával, és szinte egész nap azt olvasta.

„Tanácsolnám a fiataloknak, vegyék a kezükbe a forrást. Ne csak halljatok róla, engedjétek, hogy megérintsen.

A Biblia lélek és élet, a sorok között Isten jelenléte, tűz van.

Az érti a Bibliát, aki ezt a tüzet, jelenlétet érzi. Az emberi történelemre semmi nagyobb hatást nem gyakorolt, mint a Biblia. Az egy Isten szól benne.”

Székely János érettségi után jelentkezett papnak. „Ez az én titkom volt, édesanyám sejtette. Édesapámnál úgy intéztem, hogy előbb küldtem el a levelet a szemináriumba, és utána mondtam el neki. Azt mondta: »Rendben van, de ha már pap leszel, akkor jó pap legyél.«”

A szeminárium megkezdése előtt a Marcaliban töltött katonai szolgálaton kezdett el héberül tanulni egy református lelkésznövendéktől. Az Esztergomba, majd Budapestre került papnövendék harmadéves korában Gyürki László és Tarjányi Zoltán prefektus atya segítségével egy betlehemi ösztöndíj-lehetőséghez jutott, melyet elsősorban lengyeleknek szántak, de „lengyel–magyar két jó barát” alapon a négyből egy fő magyar lett: ő.

A szentföldi jelenlét mélyen megérintette, és abban is segítette, hogy megértse a közép-európai és a közel-keleti ember gondolkodása közti különbségeket. Átélte a palesztin és zsidó nép drámáját is, a történelmi sebek meggyógyításának nehézségét.

Kint szentelték diakónussá, „azon a helyen, ahol az ősegyház szentelte az első diakónusokat”.

Rónaszéki János kérdésére, hogy a mai ember számára hogyan válhat a távolinak tűnő Biblia az Isten üzenetévé, a püspök Mark Twaint idézte: „a Bibliában soha nem az zavart, amit nem értek, hanem mindig az, amit értek”.

A Biblia lényegét értjük, csak nagyon messze vagyunk attól, hogy aszerint éljünk – mondta Székely János. – Bátran olvassuk a legnehezebb részeit is, ne azzal foglalkozzunk, amit nem értünk! A Biblia szíve Isten szeretete. A Biblia nem modern, nem is idejétmúlt, hanem örök, ezért ma is döbbenetesen szíven talál.”

A Szentírás szavainak a mindennapi életünkbe való becsempészéhez több utat is ajánlott a püspök: egyrészt érdemes egy könyvcsoportot akár egyben elolvasni, vagy elmélkedés közben elővenni az evangéliumot, elképzelni Jézust és minden apró részletet; majd azt is, ahogyan Jézus odalép hozzánk, és nekünk mondja mindezt, minket kérdez.

A keresztény imában egy konkrét személyhez, a Teremtőhöz megyek, akinek van akarata, szíve, velem is álma. Isten gondolatai nem az én gondolataim. Jézus olyanokat mond, amiket ha nem is nagyon értek, szembesülök a valódi Istennel, aki felráz, alakít, vezet.

Az elmélkedés végén próbálok neki válaszolni.” A Szentírás szavainak elmélyítéséhez ajánlotta még a kommentárok olvasását is.

Az egység és testvériség volt a következő téma: Hogyan tud a Biblia, a vallásközi párbeszéd egybegyűjteni, és nem szétválasztani?

Székely János rámutatott, a vallásokat sajnos használják fanatizálásra, előítéletek igazolására is. De ha a vallás mélyéről merítünk, ott tiszta víz van, amely a háború, a gyűlölet tüzét eloltja. Nem mindegy az sem, mi a vallás lényege. Az iszlám és a kereszténység között nagy a különbség annak ellenére, hogy az Ószövetségben rengeteg erőszak és szörnyűség van, ahogyan a muszlim hagyományban is. A kereszténység középpontja ugyanakkor kristálytiszta: Jézus és a szeretete. Az iszlám esetében nem könnyű ilyen tiszta középpontot találni, hiszen Mohamed élete nem példaszerű. „A legtöbb muszlim nem fanatikus, erőszakos, hanem szelíd, szereti a családját.

A lelkünk mélye, akármilyen a vallási rárakódás, Istentől van, és jó”

– hangsúlyozta a püspök, majd hozzátette: Ferenc pápa egyik legfőbb szándéka az volt, hogy előcsalogassa az iszlámból a legjobbat. Ennek csúcspontjaként Abu-Dzabiban a kairói iszlám iskola vezető főmuftija aláírta, hogy soha hiteles vallásból erőszak nem fakadhat.

Sokan azt gondolják, a Bibliát a protestánsok tartják nagyon fontosnak, mintha a katolikusoknak nem lenne annyira az – folytatta Székely János. – A reformáció után elindult egyfajta egyoldalúsodás mind a protestáns, mind a katolikus oldalon a különbségek hangsúlyozásával. A 20. század elején, észrevéve a túlzásokat, elindult egy egymás felé nyitó folyamat. A II. Vatikáni Zsinat újra felfedezte a protestáns egyházakban élő, valaha volt katolikus értékeket, például a népnyelven való misézést, a világiak apostoli küldetését és a Bibliát. Ugyanakkor a protestánsok számára is egyre fontosabbá vált a liturgia és a szentségek, az Istennek szentelt élet. „Mai világunkban a Biblia nem elválaszt egy reformátust, evangélikust vagy katolikust, hanem összeköt” – tette hozzá a püspök.

A társadalom megváltozásával eljutottunk odáig, hogy sok helyen nem idézhető a Szentírás. A mai világban hogyan tudjuk megélni a hitünket? – merült fel a következő kérdés.

Székely János sorra vette azokat a jelenségeket, melyek arra utalnak, hogy az európai kultúra válságban van, a nyugati ember távolodik a forrástól. Ezek egy mélyebb egzisztenciális űrre vezethetők vissza: nincs értéke az odaadott és továbbadott, ingyen, ajándékként kapott életnek. „Az ember azt gondolja, a szabadság a valóságtól elszakadó pillanatnyi önkény; bármit megtehetek, amit akarok, ha másnak az nem árt. De nem látja, hogy a világba bele lenne ültetve egy csodálatos rend, és az emberi szabadság e mentén tudna kibontakozni.”

A beszélgetés végén a hallgatóság kérdéseket intézett Székely Jánoshoz, többek között azt is, hogy ha csak egyetlen egy üzenete lehetne a magyar hívőknek, mi lenne az.

„Egyházunk és általa a nemzetünk és a világ megújulása benned kezdődik – válaszolta a püspök. – Ragyogó családok kellenének, ahol természetes a hűség, az otthoni közös ima, a gyermekáldás elfogadása. Fiatalokra van szükség, akik a hitük szerint élnek; tudják, ha van kötelék, abból kötelező dolgok is fakadnak. Sok idős ember kellene, akikből sugárzik a hit ereje, a béke. Légy hiteles igazi keresztény, élj szeretetben!”

A teljes beszélgetés a Café Francesco Youtube-csatornáján visszahallgatható.

Fotó: Merényi Zita

Vámossy Erzsébet/Magyar Kurír