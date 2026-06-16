A Bokor Közösség kezdeményezte a polgári szolgálat lehetőségének visszaállítását hazánkban

A kezdeményezést Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke mellett számos egyházi vezető támogatja, így Varga László kaposvári megyéspüspök; Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüpök; Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát; Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát; Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, egyetemi tanár; Darvas István főrabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem elnöke; valamint Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke is.

Az alábbiakban a közösség által június 15-én kiadott nyilatkozatot olvashatják.

A katolikus gyökerű Bokor Közösség „Másik arcod” munkacsoportja a közelmúltban az országgyűlési képviselőkhöz fordult, kezdeményezve a polgári szolgálat jogi lehetőségének visszaállítását Magyarországon.

A Bokor Közösség szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy míg az általános hadkötelezettséget 2004-ben csak felfüggesztették, a polgári szolgálat jogintézménye 2011-ben teljesen kikerült a honvédelmi törvényből. Ez komoly aggályokat vet fel, mivel egy esetleges veszélyhelyzet vagy háború esetén a hadkötelezettség bármikor újra aktiválható, ám

jelenleg hiányzik a törvényes lehetőség a lelkiismereti vagy vallási okokból történő polgári szolgálat választására.

Az erőszakmentesség alapelvére épülő civil kezdeményezés célja, hogy a nemzetközi emberi jogi dokumentumokkal összhangban a polgári szolgálat joga ismét szerepeljen a hazai jogszabályokban. A békét kereső törekvést és a polgári szolgálat intézményének visszaállítását széles körű, felekezetközi összefogás kíséri.

A kezdeményezést hivatalos ajánlással támogatja Beer Miklós nyugalmazott váci megyéspüspök; Darvas István főrabbi, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) elnöke; Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus püspök; Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát; Iványi Gábor, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) elnök-lelkipásztora; Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke; Varga László kaposvári megyéspüspök és Várszegi Asztrik emeritus pannonhalmi főapát.

A támogató egyházi személyiségek hangsúlyozzák, hogy az emberi élet védelme és az egyetemes emberi méltóság tiszteletben tartása megköveteli a fegyveres szolgálat békés, civil eszközökkel – szociális, egészségügyi vagy közösségi munkával – történő kiváltásának jogát.

A Bokor Közösség munkacsoportja bízik abban, hogy a döntéshozók nyitottak lesznek a párbeszédre a békés alternatíva biztosítása érdekében.

Budapest, 2026. június 15.

A Bokor Közösség „Másik arcod” munkacsoportja

További részletek és az országgyűlési képviselőkhöz eljuttatott teljes levél IDE KATTINTVA érhető el.

Forrás: Bokor Közösség

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír