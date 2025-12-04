A fényvillamos is elindult – Idén a Karitásszal együtt támogatja a rászoruló családokat a BKK

2025. december 4., csütörtök
7

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) adventben együttműködik a Katolikus Karitásszal, hogy az ünnepi fényflotta útján még több rászoruló családhoz juthasson el a segítség. A fényvillamosokon, a fényhajón és a Mikulás-buszon utazva a Karitász karácsonyi adománygyűjtését is lehet támogatni. Az ünnepi fénybe öltöztetett járművek három helyszínről, de egy időben indultak el november 28-án, pénteken.

A kilenctagú flotta hat fényvillamosa Budapesten, a nagykörúton tette meg első körét, így most először voltak láthatók egyszerre, egy vonalon. A hat fényvillamos és a Mikulás-busz a Hungária kocsiszínből kezdte meg ünnepi köreit, a fényhajó a Kossuth Lajos téri kikötőből, a fényfogaskerekű pedig a Városmajorból indult november 28-án, sötétedés után.

A feldíszített járművek útvonalai szinte az egész fővárost behálózzák, hozzájárulva a főváros ünnepi hangulatához.

A BKK ünnepi járművei idén nemcsak káprázatos fényeket és különleges utazási élményt nyújtanak, hanem lehetőséget biztosítanak a rászorulók támogatására is.

A közlekedési társaság a Katolikus Karitásszal együttműködve modern, gyors és minden utas számára könnyen elérhető módon teszi lehetővé az adományozást – az ünnepi flotta járművein kihelyezett QR-kódokon keresztül, közvetlenül lehet támogatni a szervezet adventi segélyprogramját. Aki az ünnepi járművekre felszáll, nemcsak különleges élményben részesül, hanem a „Tárjátok ki a szíveteket” karácsonyi adománygyűjtő és segélyprogramot is segíti.

A BKK különleges ünnepi díszbe öltöztette járműveit – köztük hat fényvillamost, egy fényfogaskerekűt, a fényhajót és az Ikarus 280-as Mikulás-buszt –, hogy örömet szerezzen Budapest lakóinak. Csaknem öt kilométernyi fényfüzér díszíti a fényflottát, összesen mintegy 140 ezer energiatakarékos LED-izzó ragyog rajtuk. A járműveket kilenc telephelyen több mint százan díszítették az elmúlt hetekben. 

A fényflotta hivatalos indulásának alkalmából szervezett sajtótájékoztatón Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy a „Tárjátok ki a szíveteket” adventi segélyprogram közös küldetésünk. 

Kiemelte: „Különösen fontos számunkra, hogy elvigyük a remény üzenetét a nehéz sorsú családokhoz. Sokszor ez egy fűtött szoba télen, meleg étel az ünnepi asztalon, vagy ajándék a gyerekeknek. Az ünnepi járművek ezt az üzenetet viszik idén szerte a városban, és

bárki csatlakozhat összefogásunkhoz, hogy minél több családnak tudjunk segíteni.”

A 1356-os adományvonal hívásával és www.karitasz.hu oldalon online adományozással bárki csatlakozhat a rászoruló gyerekek, családok támogatásához.

A BKK és a Katolikus Karitász együttműködése lehetőséget teremt arra, hogy az adventi fények mellett a szeretet és a gondoskodás is beragyogja Budapestet.

A Katolikus Karitász és a BKK köszöni mindenkinek, aki megnyitja a szívét, és támogatásával jobbá teszi egy család karácsonyát.

*

Az első fényvillamos, a klasszikus UV 2009-ben indult útjára. Azóta évről évre egyre több járművet díszít fel a BKK. Az idei ünnepi flottát kilenc jármű alkotja. 

Az ünnepi járműveken normál díjszabással lehet utazni.

A fényhajó díjszabása és menetrendje IDE KATTINTVA, a feldíszített járművek aktuális menetrendje pedig ITT érhető el. 

A fényvillamos 2025. november 28. és 2026. január 6. között mindennap délután 4 órától késő estig közlekedik, kivéve december 24-én és 31-én. 

A fényvillamosok a tervek szerint január 6-ig közlekednek, a fényhajón december 30-ig, a Mikulás-buszon pedig december 23-ig lehet utazni.

Forrás: BKKKatolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor

