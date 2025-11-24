Tárjátok ki szíveteket! – Elindult a Katolikus Karitász karácsonyi segélyprogramja

Magyarországon az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma a szív- és érrendszeri megbetegedések. De nem csak a test, a lélek felől is megbetegedhet a szív – fogalmazott az adventi adománygyűjtés és segélyprogram megnyitóján Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök, a Katolikus Karitász püspök elnöke.

A Zsoltárok könyvében olvassuk: „Vagyonotok, ha gyarapszik, szívetek hozzá ne tapadjon.”

A lelki megbetegedések gyakori fajtája, amikor a szív megkeményedik. És a kőszív nem tud tágulni – nem képes arra, amire a mottó hív: „Tárjátok ki szíveteket!”

A püspök hozzátette: karácsony környékén számos hasonló akcióhoz csatlakoznak az emberek, felekezeti hovatartozástól függetlenül, ami bizonyítja, hogy a magyarok szíve nagyon is meg tud nyílni mások felé.

Fekete Szabolcs Benedek felidézett egy előző napi történetet: ajándékcsomagokat, „angyalbatyukat” állítottak össze már az adventi akció keretében; egy anyuka is részt vett ebben a négyéves gyerekével együtt. Egy plüssmacit is tettek az egyik csomagba, amit a kisfiú agyonölelgetett – mint mondta, azért, hogy aki kapja, érezze, hogy nagyon szeretik. Már a kisgyerek is érti, hogy miről szól ez a kezdeményezés – tette hozzá a püspök, és bátorított: minél többen csatlakozzanak hozzá.

A Katolikus Karitász országos igazgatója, Zagyva Richárd elmondta, az adventi segélyprogramnak kettős célja van: egyrészt, hogy valóban ünneppé tegye a karácsonyt, és kicsit könnyebbé a hétköznapokat azok számára, akik nélkülöznek, másrészt, hogy összefogásra sarkallja a társadalom tagjait azokért, akik nehéz helyzetben töltik az ünnepet, illetve a telet.

„Célunk, hogy karácsonyra ajándékcsomagokat és élelmiszer-adományokat tudjunk átadni, valamint hogy a tél folyamán krízishelyzetbe került embereket, családokat segítsük kályhával, tűzifával, illetve olyan támogatással, ami a lakhatás megtartását segíti.” Zagyva Rihárd hozzátette: a program értékét mutatja az is, hogy a tél folyamán közel 10 ezer önkéntes vesz részt benne, beleteszi szívét-lelkét.

A „Tárjátok ki szíveteket” elnevezésű segélyprogram része az Angyalbatyu országos ajándékgyűjtő akció, melynek keretében karácsonyi csomagokat lehet küldeni gyerekeknek, vagy egyszerűen játékokat adományozni, amikből aztán az önkéntesek állítják össze az ajándékcsomagokat. Játékok, sportszerek, sapka, sál, kesztyű, édességek kerülnek ezekbe a „batyukba”.

A Katolikus Karitász számos rendezvényt is szervez karácsony környékén magányosak, idősek, hajléktalanok, gyermekek számára, hogy még inkább megérezhessék azt a személyes szeretetet, amit a szervezet munkatársai igyekeznek közvetíteni számukra az év során, és természetesen, hogy kicsit ünnepélyessé tegyék a számukra is ezt az időszakot.

Szintén a „Tárjátok ki szíveteket” program része, hogy a Karitász több száz családot segít a téli krízisidőszakban kályhával, tűzifával és lakhatási támogatásokkal. Emellett nehéz körülmények között élő családoknak, hajléktalanoknak étkeztetést biztosítanak számos helyen, akár intézményekben, akár utcai ételosztások során.

Zagyva Richárd hozzátette: a több tízezer magyarországi család támogatásán túl a határon túli családokat is segítik, kiemeltem a Kárpátalján élőket.

Tavaly ebben az időszakban 25 ezer „angyalbatyut”, 150 tonna élelmiszert, 22 ezer élelmiszercsomagot adtak át a Karitász munkatársai és önkéntesei, és több mint 40 ezer embert ért el valamilyen formában ez a program a tél folyamán. „Szeretnénk, ha idén még többen csatlakoznának az akcióhoz, és még több ajándékot és segítséget tudnánk adni”

– mondta az országos igazgató.

Hogyan lehet csatlakozni a „Tárjátok ki szíveteket” országos segélyprogramhoz? December végéig a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal támogathatjuk a Karitász munkáját. Lehetőség van csatlakozni banki átutalással vagy a karitasz.hu oldalon online adományozással. Az egyházmegyei karitászközpontokban szintén lehet anyagi vagy tárgyi adományokat leadni. Az angyalbatyu.hu oldalon található gyűjtőpontokon pedig karácsony előttig várják a gyerekeknek szánt ajándékokat. A honlapon lehet tájékozódni a csomagleadási határidőkről is.

A Karitász számos helyen szervez majd programot az ünnepi időszakban. Ezek között kiemelt esemény lesz az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akció, aminek keretében felhívják a figyelmet a rászoruló emberekre. December 7-én lesz ennek a központi eseménye, de egy hétig számos helyen lehet csatlakozni majd.

December 17-én pedig jótékonysági koncertre hív a Katolikus Karitász a budapesti Szent István-bazilikába, ennek bevételét a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére és támogatására fordítják.

Az idei adventi segélyprogramot megnyitó sajtótájékoztató végén Fekete Szabolcs Benedek és Zagyva Richárd összeállította az első tartósélelmiszer-csomagokat, amelyek majd egy-egy rászoruló család karácsonyát teszik kicsit gondtalanabbá.

Fekete Szabolcs Benedek, aki a Katolikus Karitász püspök elnökeként idén először indította útjára az adventi segélyprogramot, kérdésünkre elmondta: bár püspökként van itt jelen, de a papi rend első fokozata a diakonátus, amely szolgálat kiemelt feladata a szeretetszolgálat. Amikor valakit pappá vagy püspökké szentelnek, ez a küldetés nem múlik el: az egyik legfontosabb hivatása egy papnak az odafigyelés a rászorulókra, a személyes jelenlét és segítés, a szeretetszolgálat.

„Ez az adventi program lehetőséget ad arra, hogy megerősítsem a személyes lelki életemben ezt a nagyon fontos feladatot, és hogy buzdítsam erre a kollégáimat is, püspöktársaimat és főleg a papjainkat – mondta. – Amikor van egy ilyen akció, ne csak hirdessük, hanem mi magunk is adakozzunk abból, amink van. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy – bár a papság nem gazdag – bizony sokan vannak, akik rosszabb körülmények között élnek.

Jó példával kell elöl járnunk, és gondolnunk kell azokra, akik nélkülöznek. Tárjuk ki a szívünket mi, egyházi személyek is!”

– buzdított a Katolikus Karitász püspök elnöke.

Fotó: Vermes Tibor/Katolikus Karitász

Szalontai Anikó/Magyar Kurír