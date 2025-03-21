A házasság témája áll a pécsi egyházmegyei férfitalálkozók új sorozatának fókuszában

Napjaink széttöredezett társadalmában is a család az emberi lét első és legfontosabb helyszíne és iskolája. A férfi és a nő szövetségére épülő házasság Isten akaratából és a természet rendjéből következik. A férfi és nő gazdagító különbözőségei érzésekben, gondolkodásban és szerepekben is megnyilvánulnak. Az utódok vállalására kész házasság a társadalom alapsejtje, ezért nem mindegy, hogyan működik.

A házasság küldetéséről, a társadalomban betöltött nélkülözhetetlen szerepéről, a családpasztoráció lehetőségeiről, napjainkban felmerülő aktuális feladatairól bővebben hallhatnak a résztvevők, akik maguk is aktív részesei a találkozóknak.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

