A hetven éve elhunyt Sándor Imre vértanú papra emlékeztek Csíkverebesen

A csíkverebesi római katolikus templomban a mártír pap emlékére bemutatott szentmise főcelebránsa Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt.

A szentbeszédet Csató Béla pápai káplán, tiszteletbeli kanonok, tiszteletbeli főesperes, nyugalmazott plébános mondta.

A szentmise után a megemlékezés a helyi kultúrotthonban folytatódott, ahol előadások, visszatekintések és a fiatal nemzedék alkotásai idézték meg a vértanú pap alakját.

A küldetés beteljesedése a fiatal nemzedékben

A helyi Imets Fülöp Jákó Általános Iskola pedagógusai és tanulói az emléknapot megelőző héten Sándor Imre életéről, szolgálatáról és helytállásáról beszélgettek. A felkészülés nemcsak ismeretszerzés volt, hanem alkotó folyamat is: a gyerekek rajzokat, kisfilmeket, interjúkat és képzőművészeti alkotásokat készítettek, melyek megértésről és tiszteletről tanúskodtak.

Az alkotásokat február 21-én mutatták be a csíkverebesi kultúrotthonban. A fiatalok munkái azt jelezték, hogy a vértanúk emléke nem pusztán történelmi adat, hanem élő örökség.

Három csíki életút – közös sors, közös tanúságtétel

Boga Alajos 1886-ban, Sándor Imre 1893-ban, Márton Áron 1896-ban született – székelyföldi, csíki gyökerű papok voltak, akiket a bizalom és a barátság, a hit és az Egyház iránti rendíthetetlen elkötelezettség kötött össze. Márton Áron püspök nemcsak munkatársaiként, hanem lelkileg is felkészítette Sándor Imrét és Boga Alajost a megpróbáltatásokra. A történelem viharában mindhárman helyt álltak, s életük tanúságtétellé vált. Megmutatták, mit jelent a 20. és 21. században kereszténynek és katolikusnak lenni – hangzott el a megemlékezésen.

Ferencz Zsolt, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia segédlelkésze, valamint Kassai Ildikó, a Krónika Intézet igazgatója, Lemnard Ödön-díjas kutató idézték fel Sándor Imre életútját, egyházi szolgálatát és a kommunista üldöztetés idején tanúsított helytállását.

Forrás és fotó: gyulafehérvári főegyházmegye; Romkat.ro

