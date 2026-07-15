A jelenlétüket adják – Sokan bekapcsolódnak az önkéntes beteglátogató szolgálatba Csíkszeredában

Rita nővér a Ferences Szegénygondozó Nővérek közösségének tagjaként több mint három évtizeden át szolgált Magyarországon hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezett önkéntes beteglátogató szolgálatot.

„Nagy meglepetésemre és örömömre nagyon sokan jelentkeztek. Nem sok helyen hirdettük, de elsőre is több mint harmincan jelentkeztek; az interjúk és a képzés során lettek tizennégyen, ők végzik most aktívan ezt a szolgálatot” – idézte fel a kezdeteket a szerzetesnővér, hozzátéve, hogy

a lelkesedés önmagában nem elegendő. A beteglátogatás különleges hivatás, amelyhez empátia, önismeret, hit és belső érettség szükséges.

A projektre jelentkezők motivációs levéllel, interjúsorozatok révén kerülhetnek be a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek, a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében.

Az önkéntesek vallják, hogy sokszor nagyobb a változás az ő saját életükben, mint a látogatott betegeknél, hiszen olyan szolgálatot végezhetnek, melynek során megtapasztalják a jelenlét, az odafigyelés és a törődés csodáját, ami a rohanó világunkból egyre inkább kiveszni látszik.

„Nagyon sokat jelent nekik a program: a mindennapi szerepeikre világít rá az önismereti út, amit a képzés során végigjárnak; a magánéletükben olyan területekre is ráláthatnak, amire addig nem is gondoltak, hogy változtatásra szorulnak; erényeket fedeznek fel önmagukban. Mindannyiunk számára gyümölcsöző a program” – fogalmazott Ivácsony Rita nővér.

A X. Csíkszeredai Kórháznapok keretében tartott előadására a szerzetesnővér több önkéntes beteglátogatót is meghívott, akik tanúságtételükkel mutatták be, mennyire fontos a program – nemcsak a betegek számára, de az önkénteseknek is.

„Én is voltam beteg, tudom milyen kiszolgáltatott az ember. Nagyon sokat jelent, hogy kipróbálhattam magam a segítői önkéntes szolgálatban. A legnagyobb tanítás, amit Rita nővértől kaptam, az a jelenlét. Az itt és most. Azt az időt, amit a betegekre szánunk, a Jóistennel együtt tegyük meg, és vele együtt menjünk az úton. A felkészítőt és a szolgálatot is a kápolnában kezdjük és zárjuk, vele együtt megyünk a betegekhez is” – mondta el Takács Henrietta önkéntes.

Márton Tünde önkéntes is igazolta, mennyire lényeges ez a szolgálat, milyen óriási lenyomatot hagyhat egy-egy találkozás, egy mosoly, a figyelem mindkét emberben. „A félelmem nagyobb volt, mint a hívás. De végül legyőztem a félelmemet, és engedelmeskedtem a hívásnak. Volt egy páciens, aki nem tudott járni és beszélni sem, betegségének köszönhetően el volt torzulva az arca.

Megkérdeztem tőle, mi a legnehezebb. Hogy fölöslegesnek érzi magát – hangzott a válasz. Ekkor megkérdeztem, hogy van-e valami kapaszkodója. Hát mi, mi... a Fennvaló.

Meglepődtem, összecsaptam a kezem, és mondtam: Hogy maga milyen ügyes! Ahogy az a torz arc elmosolyodott, én azt soha életemben nem fogom elfelejteni. (...) ajándék volt.”

Ivácsony Rita ferences nővér szerint a szolgálatban az a legszebb, hogy az önkéntesek nem gyógyszert, nem gyógyító eszközöket visznek a beteghez, hanem azt, ami talán a legdrágább a mai világban: az idejüket.

Aki önként vállalkozik erre a szolgálatra, nem jutalomért teszi. Abból ad, ami ma a legdrágább: az idejéből, a figyelméből, a jelenlétéből és a szeretetéből”

– mondta a szerzetesnővér.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír