A jezsuita tartományfőnökök tanácskoztak Rómában

Lelki alapozás

A legfőbb elöljárók tanácskozása, amely az első ilyen jellegű találkozó volt 2005 óta, jezsuita módon, lelkigyakorlattal kezdődött a Római Kúria Borgia Szent Ferenc-kápolnájában október 17-én, péntek este. Arturo Sosa SJ generális vezetésével imádkoztak, elmélkedtek az elöljárók, mielőtt tanácskozni kezdtek a Jézus Társasága jelenéről és jövőjéről.

A generális különböző szempontokkal és napi egy beszéddel segítette azt elmélyülést, a Szentlélek irányításával. A lelkigyakorlat felkészítette a tartományfőnököket arra, hogy a világ szükségleteivel foglalkozzanak, miközben továbbra is Krisztusra és a Jézus Társasága karizmájára összpontosítanak.

Száz elöljáró gyűlt össze

A találkozó egyedülálló lehetőség arra, hogy növekedjünk az elmék és szívek egységében – mondta megnyitó beszédében Artuso Sosa generális. Kiemelte, hogy a jezsuiták világszerte összetett körülmények között nehéz kérdésekkel néznek szembe, miközben a kiengesztelődésért és az igazságosságért dolgoznak.

A rendtartományok és régiók vezetői október 26-áig tanácskoztak a generálissal és segítőivel a rend helyzetéről, küldetéséről és a provinciák közötti együttműködés lehetőségeiről.

A nyitónapra száz elöljáró érkezett a világ minden tájáról, a legfiatalabb, a 47 éves Sebastian Šujević Horvátországból, a legidősebb, a 83 éves Miguel Garaizábal Thaiföldről.

Középpontban a missziós identitás, az apostoli preferenciák

A találkozó az imádság, a csend és a meghallgatás légkörében zajlott. A központi téma a rend misszionáriusi identitása volt, annak feltárása, hogy a jezsuiták hova helyezzenek nagyobb erőforrásokat. A másik nagy téma a társaság egyetemes apostoli prioritásai. E négy preferencia – az Istenhez vezető út megmutatása; a kirekesztettekkel való együtt járás; közös otthonunk, a Föld gondozása és a fiatalok kísérése – 2019 óta alakítja a jezsuiták küldetését.

Szentévi átlépés a szent kapun

Kétnapnyi imádság és elmélkedés után október 19-én, vasárnap a Szent Péter-bazilika szent kapujához zarándokoltak el a jezsuita tartományfőnökök.

A remény jegyében dolgozni

A jezsuita vezetők október 20-án mélyrehatóan foglalkoztak a rend tízéves célkitűzéseit összefoglaló egyetemes apostoli preferenciák hatásával. Ma már szinte minden tartomány az egyetemes apostoli preferenciákat figyelembe véve tervezi feladatait. A négy preferencia iránytűként szolgál, erősíti a globális egységet, és emlékeztet arra, hogy a Jézus Társasága nem független csoportok laza szövetsége, hanem egy egyetemes, együttműködő rend.

Együttműködés a világiakkal

A világiak és a jezsuiták együttműködéséről tanácskoztak október 21-én, kedden a tartományfőnöki találkozó résztvevői. Az elöljárók megerősítették, hogy a partnerség nem eszköz, hanem a szeretetben és a megértésben való növekedés mély lelki útja azokkal, akik Krisztusért munkálkodnak. Mindennek alapja a bizalom: együttműködni és bízni abban, hogy mindenkinek megvan a maga szerepe az evangélium szolgálatában.

Délután kiscsoportokban beszélgettek a Jézus Társaságát világszinten érintő legégetőbb kérdésekről. A résztvevők több fő téma közül választhattak: Krisztus-központúság a küldetésben; együttműködés a laikusokkal a misszióban; közös megkülönböztetés a döntéshozatalhoz; hivatások előmozdítása és gyerekvédelem. Emellett más témakörökről is beszélgethettek a jezsuita elöljárók, mint elnyomó rendszerben élni, háború és kiengesztelődés.

Cura Apostolica – Cura Personalis

A jezsuita tartományfőnökök felelőssége kettős: egyrészt a Cura Apostolica, az apostoli művek, szolgálatok és a Jézus Társasága tágabb küldetésének gondozása, másrészt a Cura Personalis, az emberek gondozása, vagyis a mély, személyes elköteleződés minden egyes jezsuita egyéni, lelki és hivatásbeli útjának kísérésére.

E két dimenziót nem egyszerű egyensúlyban tartani, kiegyensúlyozottságot, jelenlétet és olyan meghallgatást igényel, amely túlmutat a puszta adminisztráción és vezetésen. Október 22-én, szerdán erről a témáról hallgattak meg két előadást a jelenlevők, majd kiscsoportokban beszélgettek személyes élmények alapján.

Fókuszban a gyermekvédelem

Október 23-án, csütörtökön a figyelem a gyermekvédelem kultúrájának kiépítésére irányult. A Jézus Társasága számára a 36. Általános Rendgyűlés hozott paradigmaváltást ezen a téren: az esetkezelés központú megközelítés helyett a megelőzés előmozdítása került fókuszba. A tartományfőnökök most is mélyrehatóan foglalkoztak ezzel a kérdéssel.

Thierry Dobbelstein SJ, a francia nyelvű nyugat-európai rendtartomány vezetője az áldozatok és a felelősök kísérése során szerzett tapasztalatait osztotta meg. Hangsúlyozta, hogy bár nagy előrelépés történt, még mindig sok tennivaló van – mind a Társaságon belül, mind az Egyház egészében –, hogy olyan kultúra jöjjön létre, amely valóban védelmet nyújt mindenkinek.

Juan Cristóbal Beytía SJ chilei tartományfőnök a papírízű eljárásmódokról az élő gyermekvédelmi kultúrára való áttéréssel kapcsolatos küzdelemről beszélt. Rámutatott néhány akadályra – generációs szakadékok, egyházi hozzáállás és hitelességi kérdések –, amelyek lassítják ezt a változást. „Arra lettünk meghívva – mondta –, hogy szembenézzünk történelmünk igazságával, őszintén bocsánatot kérjünk, amennyire lehetséges, jóvátételt nyújtsunk, és olyan környezetet teremtsünk, amely megakadályozza a visszaélések megismétlődését. Ez a megbékélés kezdete.”

Arturo Sosa generális már 2018-ban elindított egy kezdeményezést, hogy támogassa a jezsuita provinciákat és műveket a gyermekvédelmi kultúra kialakításában és fenntartásában. „Míg egyes rendtartományok még az irányelvek és eljárásmódok kidolgozásának szakaszában vannak, máshol már elindították a képzési programokat nemcsak a jezsuiták, hanem munkatársaik és önkénteseik számára is” – ismertette John Guiney SJ, a The Promotion of a Consistent Culture of Protection (a Következetes Védelmi Kultúra Előmozdítása, PCCP) igazgatója. „Különösen megnyugtató, hogy minden provincia és régió támogatja ezt a projektet, és mindannyian haladnak előre, még ha néha különböző sebességgel is” – tette hozzá Guiney atya, aki más előadókkal együtt arról is beszélt, hogy erre a szemléletváltásra maga az Úr hívja a rendet, és ez az az út, ahogy most Jézust követhetik a jezsuiták.

Találkozó a pápával

„A Jézus Társasága régóta jelen van ott, ahol az emberi szükség találkozik Isten üdvözítő szeretetével” – emlékeztetett XIV. Leó pápa a pénteki, október 24-i audiencián, amelyen a jezsuita tartományfőnököket fogadta.

„Ma is megismétlem: az Egyháznak szüksége van rátok a határokon – legyenek azok földrajzi, kulturális, szellemi vagy lelki határok” – mondta a Szentatya, bátorítva a jezsuitákat, hogy a gyors kulturális, gazdasági és politikai változások ellenére folytassák szolgálatukat az Egyház és a világ javára.

Hivatások

„Hogyan hívhatunk meg másokat ma erre az életmódra?” – október 25-én ezt a kérdést járták körül a Jézus Társasága regionális vezetői. A hivatások száma világszerte sok helyen csökken, kevesebb fiatal választja a papságot és a szerzetesi életet. Emellett a hivatások minőségének fenntartása és annak megértése is kihívás, hogy mi vonzó a jezsuita hivatásban ma.

Enric Puiggros SJ a spanyol rendtartományból és Karl Kiser SJ az Amerikai Egyesült Államok középnyugati részéből osztották meg gondolataikat azokról a fiatalokról, akik hivatásuk megkülönböztetésének folyamatában vannak. Az előadók hangsúlyozták, hogy a hivatástisztázást segítő jezsuiták munkája kevésbé a stratégiáról, mint inkább hitelességről szól – a személyes találkozások talaján, tanúságtétel, kapcsolatok és imádság révén. „Minden jezsuita az életmódjával népszerűsíti a hivatást.”

Záróbeszédében Arturo Sosa generális emlékeztette rendtársait: „Megerősítést kaptunk arra, hogy küldetésünk a megbékélés és az igazságosság előmozdítása.” Hangsúlyozta, hogy ez a küldetés folyamatos személyes, közösségi és intézményi megtérést igényel, folyamatos visszatérést az evangélium és Krisztus szívéhez, aki a jezsuitákat a hit, az igazságosság és a világgal való párbeszéd határvidékére hívja.

A Jézus Társasága működése A jezsuita közösségeket helyben az elöljáró, regionális szinten a tartományfőnök vagy a régió elöljárója, globálisan pedig a generális vezeti. A Jézus Társasága legfontosabb kérdéseiről, például az új generális személyéről az általános rendgyűlésen döntenek, amelyet csak ritkán, rendszerint az előző generális halála vagy lemondása után, illetve más kiemelten fontos döntések előtt szoktak összehívni. A rend fő elöljáróinak (a tartományfőnökök, a régiók elöljárói és a generális) találkozója ezzel szemben egy rendszeres időközönkénti tanácskozás, melyet két általános rendgyűlés között tartanak meg, általában hatévente. Döntési jogköre nincs, célja, hogy a generális minél tisztább képet kapjon a Jézus Társasága egyetemes állapotáról, problémáiról és kezdeményezéseiről, valamint a rendtartományoknál magasabb szintű együttműködések lehetőségéről.

Forrás: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Fotó: jesuits.global

Magyar Kurír