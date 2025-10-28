XIV. Leó pápa a Jézus Társasága elöljáróihoz: Újítsátok meg a Krisztusba vetett bizalmat!

A világ 122 országában müködő mintegy 16 ezer jezsuita szerzetes képviseletében gyűltek egybe Rómában, a Vatikán melletti anyaházukban a Jézus Társasága rendtartományainak provinciálisai. Október 17. és 25. között tartott tanácskozásukon Arturo Sosa jezsuita legfőbb elöljáró és közvetlen munkatársai irányításával áttekintették és kiértékelték a jezsuita rend helyzetét. A magyar jezsuita rendtartományt András Attila provinciális képviselte.

E közös munka keretében találkoztak október 24-én, pénteken délben Leó pápával, aki kihallgatáson fogadta őket. A Szentatya hosszú, angol nyelvű beszéddel fordult a jezsuita elöljárókhoz.

Loyolai Szent Ignác és társai sem féltek a bizonytalanságtól

XIV. Leó beszéde kezdetén felvázolta a jelenkor kihívásait, hogy melyek a gyors változások a kultúra, a gazdaság, a technológia és a politika világában. Krisztus mégis továbbra is küldi tanítványait ebbe a világba – hangsúlyozta a Szentatya. – A Jézus Társasága régóta jelen van mindenhol, ahol az emberiség szükségletei találkoznak Isten üdvözítő szeretetével: lelki útmutatás, intellektuális képzés, a szegények szolgálata és a kulturális határokon tett keresztény tanúságtétel által – ahogy kezdetben Loyolai Szent Ignác és társai sem féltek a bizonytalanságtól vagy a nehézségektől, bátran elmentek a perifériákra.

Ahogy VI. Pál pápa fogalmazott: „Az Egyházban mindenhol, még az ideológiák nehéz kereszteződéseiben is ott voltak és vannak a jezsuiták.” XVI. Benedek pápa pedig e „mély hitű és kultúrájú, valóban emberi és társadalmi érzékenységű embereket” arra szólította, hogy ezeken a „határvidékeken” szolgáljanak, rámutatva a hit és az ész harmóniájára, feltárva Krisztus arcát azoknak, akik még nem ismerik őt.

Az Egyháznak szüksége van rátok a határvidékeken

XIV. Leó pápa megismételte: az Egyháznak szüksége van a jezsuitákra a határvidékeken, legyenek azok földrajzi, kulturális, intellektuális vagy lelki jellegűek. Ezek kockázatos helyek, ahol a megszokott térképek már nem elegendőek. Ott, Ignáchoz és az őt követő jezsuita vértanúkhoz hasonlóan, az a hivatásuk, hogy a megkülönböztetést gyakorolják, és újítsák meg a Krisztusba vetett bizalmat.

Napjainkban küldetésünk egyik fő határterülete a szinodális út az Egyházban, amely mindannyiunkat arra hív, hogy mélyebben figyeljünk a Szentlélekre és egymásra, hogy struktúráink és szolgálataink rugalmasabbak, átláthatóbbak és fogékonyabbak legyenek az evangélium iránt – emelte ki a pápa, megköszönve a jezsuiták hozzájárulását a szinodális folyamathoz.

Egy másik lényeges határterületként a megbékélés és az igazságosság szolgálatát jelölte meg a mai világban, melyet számtalan konfliktus, egyenlőtlenség és bántalmazás sújt. Újabb kihívást jelent a technológia, különösen a mesterséges intelligencia. Ez lehetőséget kínál az emberi jólétre, de magában hordozza az elszigetelődés, a munkahelyek elvesztésének és a manipuláció új formáinak kockázatát is. Az Egyháznak etikusan kell irányítania ezeket a fejlesztéseket, védve az emberi méltóságot és előmozdítva a közjót – mondta a Szentatya.

A rend a Lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által mutasson utat Istenhez

A jezsuita rend 2019-ben megfogalmazott és Ferenc pápa által jóváhagyott preferenciái közül XIV. Leó első helyen említette, hogy a rend a Lelkigyakorlatok és a megkülönböztetés által mutasson utat Istenhez, így válaszolva az emberi szív mély vágyára, hiszen a mai szekularizált társadalmakban sokan keresik az élet értelmét, gyakran anélkül, hogy felismernék.

„Magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned” – utalt Szent Ágoston szavaira Leó pápa. Arra buzdította a jezsuita elöljárókat, hogy találkozzanak ezekkel a nyugtalanságban élő emberekkel ott, ahol a keresők összegyűlnek. Alázattal és meggyőződéssel hirdessék az evangélium örömét, és maradjanak továbbra is „szemlélődők a cselekvésben”.

Törődjetek a szegényekkel és a fiatalokkal!

A Jézus Társasága második preferenciája szerint vállaljanak közösséget a szegényekkel, a világ kitaszítottjaival és azokkal, akiknek a méltóságát megsértették. Ne engedjék, hogy a mai profit vezérelte gazdasági rendszerek áldozatai legyenek, amely a hasznot a személy méltósága fölé helyezi. Jézus igazi tanítványsága egyszerre követeli meg az igazságtalanság elítélését és a szolidaritáson, illetve a közjón alapuló új modellek javaslatát – emelte ki a Szentatya.

A harmadik sürgős prioritás a fiatalok kísérése a reményteljes jövő felé. A mai fiatalok sokfélék, de él bennük a hitelesség és az átalakulás iránti szomjúság. „Úton” vannak, értelmet és igazságosságot keresnek. Az Egyháznak meg kell találnia és beszélnie kell a nyelvüket tettekkel, jelenléttel és szavakkal egyaránt. Ezért fontos olyan tereket teremteni, ahol találkozhatnak Krisztussal, felfedezhetik hivatásukat és Isten országáért dolgozhatnak. A Koreában megrendezendő ifjúsági világtalálkozó kulcsfontosságú pillanata lesz ennek a küldetésnek – szögezte le a pápa.

A közös otthonról való gondoskodáshoz szükséges ökológiai megtérés mélyen spirituális jellegű

A jezsuita rend negyedik preferenciája a közös otthonról való gondoskodás, mely egyszerre válasz egy emberi és isteni kiáltásra. Az ehhez szükséges ökológiai megtérés mélyen spirituális jellegű, mert magában foglalja az Istennel, az egymással és a teremtéssel való kapcsolatunk megújítását – fejtette ki XIV. Leó. – Ennek elengedhetetlen feltétele az alázatos együttműködés, mert egyetlen intézmény sem tudja egyedül kezelni ezt a kihívást.

Legyenek közösségeitek az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándékai iránti hála példái – kérte Leó pápa a jezsuita rend elöljáróitól, hozzátéve: segítsék a világot a hit és szeretet újdonsága felismerésében, hogy reményt vigyenek oda, ahol a kétségbeesés uralkodni látszik, és fényt oda, ahol sötétség honol.

Az Úr vezessen benneteket a jelenkor határaira és azon túlra, megújítva az Egyházat és építve az igazságosság, a szeretet és az igazság országát! – mondta a Szentatya, majd hálával szolgálatukért apostoli áldását adta a jezsuita rend elöljáróira.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

