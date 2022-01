A Karitatív Tanács szervezetei az élelmiszermentésért is dolgoznak idén

Az élelmiszerhulladék mennyiségének csökkentése és ezáltal az élelmiszerpazarlás mérséklése össztársadalmi érdek – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az élelmiszermentésről szóló sajtótájékoztatón december 29-én az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint.

A hat nagy segélyszervezet képviselőivel közösen rendezett sajtótájékoztatón a tárcavezető emlékeztetett, hogy

világviszonylatban a megtermelt élelmiszer harmadát soha nem fogyasztják el, az Európai Unióban évente mintegy 90 millió tonna, míg hazánkban a teljes magyar élelmiszerláncban 600 ezer tonna élelmiszer vész kárba.

Kiemelte, az unió azonban idén tavasztól már lehetővé tette a lejárt minőségmegőrzési idejű, így kereskedelmi forgalomban nem tartható, de emberi fogyasztásra alkalmas termékek karitatív célra történő felajánlását. Ezzel a kereskedelmi szektorban jelentősen megnövekedett az élelmiszermentésbe bevonható termékek mennyisége, így szükségessé vált a kapcsolódó újraelosztási rendszer továbbfejlesztése – tette hozzá Nagy István.

A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a problémakörnek a kezelését célozza az élelmiszerpazarlás megelőzéséről szóló törvény, amelynek célja kettős: a kereskedelmi élelmiszerhulladék csökkentésén túl a feleslegessé váló mennyiség eljuttatása a rászorulók részére, karitatív szervezetek közreműködésével.

Hangsúlyozta:

a fő cél az, hogy hazánkban a kiskereskedelmi láncban a jelenlegi éves 60 ezer tonna veszendőbe menő élelmiszerből, az eddig megmentett 10 ezer tonnányi mennyiséget feljebb tornásszák a létrejövő Élelmiszermentő Központ koordinatív közreműködésével.

Nagy István szerint ezzel a lépéssel is sikerül majd kiszűrni a nyerészkedő, tisztességtelen szereplőket, hiszen elődleges cél, hogy megakadályozzák az ilyen termékekkel történő visszaéléseket, a fogyasztók megtévesztését. Hozzátette azt is, hogy a létrejövő központ nem írja felül és nem veszi át az egyes kereskedelmi szereplők kialakult élelmiszermentési intézkedéseit.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Karitatív Tanács elnöke elmondta: a hazai karitatív szervezetek eddig is részt vettek az élelmiszermentésben, de a jövőben még nagyobb léptékben tudnak bekapcsolódni ebbe a munkába. Ezt is segíti, hogy a Karitatív Tanács tagszervezetei a kormánnyal együttműködésben az elmúlt években az Európai Unióban egyedülálló beruházássorozattal logisztikai központokat hoztak létre országszerte, ezeket jól tudják majd használni az élelmiszermentésben is. Ugyanakkor a speciális többletfeladat ellátásához, a szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításához a kormány 2022-ben szervezetenként 350 millió forint támogatást nyújt a Karitatív Tanács tagszervezeteinek.

Az államtitkár szerint az országos lefedettséggel és több évtizedes tapasztalattal rendelkező karitatív szervezetekkel a jövőben még hatékonyabban végezhető az élelmiszermentés.

Soltész Miklós megköszönte a Karitatív Tanács tagjainak egész éves helytállását, hangsúlyozva, hogy a hat legnagyobb hazai karitatív szervezet soha nem tért ki a pluszfeladatok vállalása elől. Kivették részüket a koronavírus-járvány elleni küzdelemből, a járvány miatt árván vagy félárván maradt gyerekek segítéséből, a horvátországi földrengés okozta károk elhárításából, most pedig készséggel kapcsolódnak be az élelmiszermentés magasabb szintre emelésébe is – mondta a politikus. Úgy véli, ha sikerül a jelenleginél nagyobb mennyiségű élelmiszert megmenteni, az jelentős további támogatás lesz a segítségre szoruló embereknek, illetve az őket segítő, gondozó intézményeknek, szervezeteknek.

Forrás: MTI/Katolikus Karitász



Fotó: Fekete István/Kormány.hu



Magyar Kurír