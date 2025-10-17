A Katolikus Egyház statisztikája: Európában is nőtt a katolikusok száma

Az adatok a legutóbb, 2023. december 31-én közreadott Egyházi statisztikai évkönyvből származnak, az Egyház tagjaira, a pasztorációs struktúrákra, valamint az egészségügy, a szociális ellátás és az oktatás területén végzett tevékenységekre vonatkoznak. A kötetben szereplő, a világ teljesnépességére és a megkeresztelt katolikusok számára vonatkozó adatok 2023. június 30-i állapotot tükröznek.

A világ népessége

2023. június 30-ig a világ népessége 7 914 582 000 fő volt, ami 75 639 000 fővel több az előző évhez képest. A növekvő tendencia minden kontinensen jelen van. A legjelentősebb növekedés Afrikában volt (+32 858 000 fő). Ezt követi Ázsia (+32 350 000 fő), Amerika (+7 966 000 fő), Európa (+1 508 000 fő) és Óceánia (+957 000 fő).

Katolikusok száma és százalékos aránya

2023. június 30-án a világon 1 405 454 000 katolikus élt, ami az előző évhez képest 15 881 000 fős növekedést jelent. Ebben az esetben is

a növekedés mind az öt kontinensen, beleértve Európát is, megfigyelhető. Európában 2022-ben csökkenés volt tapasztalható az előző évhez (2021) képest.

Az előző évekhez hasonlóan jelentős növekedés elsősorban Afrikában (+8 309 000 fő) és Amerikában (+5 668 000 fő) volt tapasztalható. Ezt követi Ázsia (+954 000 fő), Európa (+740 000 fő) és Óceánia (+210 000 fő).

A katolikusok világszintű aránya az előző évhez képest kissé emelkedett (+0,1), elérve ezzel a 17,8%-ot. A kontinensekre vonatkozó arányszámok között kis eltérések vannak.

Egy papra jutó személyek és katolikusok száma

Idén a világon az egy papra jutó személyek száma 236 fővel nőtt, elérve a 15 918-at (előző évben 15 682). Növekedés Óceániában (+314), Amerikában (+127) és Európában (+134), míg csökkenés Ázsiában (-231) és Afrikában (-83) tapasztalható.

A katolikusok száma paponként is nőtt: 3 453 (+45 fő az előző évhez képest). Növekedést regisztráltak Amerikában (+85), Európában (+34), Óceániában (+73) és Afrikában (+17); csökkenést regisztráltak az egy papra jutó személyek számában Ázsiában (-20).

Egyházi körzetek és missziós helyek

Az egyházi körzetek alatt patriarchátusokat, metropolita, érseki és püspöki székhelyeket, területi apátságokat, exarchátusokat és ordinariátusokat, katonai ordinariátusokat, apostoli vikariátusokat, apostoli prefektúrákat, apostoli adminisztrációkat, sui iuris missziókat és patriarchális exarchátusokat értünk.

Az egyházi körzetek száma az előző évhez képest 5 egységgel, 3041-re nőtt. Új körzetek jöttek létre Afrikában (+3), Amerikában (+2) és Ázsiában (+2). Az óceániai (81) szám változatlan maradt, míg Európában (-2) csökkenés tapasztalható.

A világon 122 777 missziós állomás található (előző évben 126 549). A rezidens (helyben lakó) papokkal rendelkező missziós állomások száma 3200 (+666). Növekedést regisztráltak Afrikában (+486), Ázsiában (+244) és Amerikában (+48), míg csökkenést Európában (-103) és Óceániában (-9).

A rezidens pap nélküli missziós állomások száma az előző évhez képest csökkent (-4438 egység), elérve a 119 577-et. Csökkenést regisztráltak minden kontinensen. A missziós állomások számának jelentős csökkenése volt tapasztalható Amerikában (-2066), Afrikában (-1493), ezt követi Ázsia (-738), majd Óceánia (-118) és Európa (-23).

Püspökök

A világ püspökeinek száma az előző évhez képest 77 fővel nőtt, elérve az 5430-at. Az egyházmegyés püspökök száma nőtt (+84), a szerzetes püspököké pedig csökkent (-7). Egyházmegyés püspökök száma 4258, míg a szerzetes püspököké 1172. Az egyházmegyés püspökök száma Afrikában (+31), Amerikában (+23), Ázsiában (+19) és Európában (+11) nőtt, míg Óceániában változatlan maradt. A szerzetes püspökök száma Amerikában (-9), Európában (-2) és Afrikában (-1) is csökkent, Óceániában változatlan maradt, míg Ázsiában (+5) növekedés volt tapasztalható.

Papok

Az elmúlt öt év rendelkezésre álló statisztikái szerint a papok száma világszerte továbbra is csökken, elérve a 406 996-ot (-734 fő az előző évhez képest). Ismét Európa mutatja a legjelentősebb csökkenést (-2 486 fő), amelyet Amerika (-800 fő) és Óceánia (-44 fő) követ.

Az előző évhez hasonlóan jelentős növekedés volt tapasztalható Afrikában (+1451 fő) és Ázsiában (+1145 fő).

Az előző évhez képest a világon az egyházmegyés papok száma 429 fővel csökkent, elérve a 278 742-t. A egyházmegyés papok száma Afrikában (+1221 fő) és Ázsiában (+542 fő) nőtt. Az előző évhez képest jelentős csökkenés tapasztalható Amerikában (-446 fő). A csökkenés folytatódik Óceániában (-56) és mindenekelőtt Európában (-1690).

Az előző évhez képest a szerzetes papok száma is csökkent, elérve a 128 254-et (-305 fő). Növekedés tapasztalható Afrikában (+230 fő), Ázsiában (+603 fő) és Óceániában (+12 fő). Amerikában (-354 fő) és Európában (-796 fő) csökken a szerzetes papok száma.

Állandó diakónusok

Az állandó diakónusok száma világszerte továbbra is növekszik (+1234), elérve az 51 433-at. A növekedés Amerikában (+1257 fő) és Óceániában (+57 fő) volt tapasztalható. Enyhe csökkenés volt tapasztalható Ázsiában (-1 fő), Afrikában (-3 fő) és Európában (-27 fő).

Az állandó egyházmegyés diakónusok száma világszerte 50 868 fő, ami összességében 1333 fős növekedést jelent. A szám növekedett Afrikában (+14 fő), Amerikában (+1268 fő), Óceániában (+56 fő) és Ázsiában (+14 fő). Enyhe csökkenés csak Európában (-19) volt tapasztalható.

A szerzetesrendekhez tartozó állandó diakónusok száma 565 fő, ami 50 fővel kevesebb, mint az előző évben. Növekedés volt tapasztalható Óceániában (+1 fő), míg csökkenés Afrikában (-17 fő), Ázsiában (-15 fő), Európában (-8 fő) és Amerikában (-11 fő).

Férfi és női szerzetesek

A nem pap férfi szerzetesek száma 666 fővel csökkent az előző évhez képest, elérve a 48 748 főt. Csökkenést regisztráltak Európában (-308 fő), Amerikában (-293 fő), Ázsiában (-126 fő) és Óceániában (-46 fő), míg növekedést csak Afrikában (+107 fő) regisztráltak.

Továbbra is általános csökkenés tapasztalható a női szerzetesek számában, amely 589 423 főre (-9 805) csökkent. Ismét növekedést regisztráltak Afrikában (+1804 fő) és Ázsiában (+46 fő), míg csökkenést Európában (-7338 fő), Amerikában (-4066 fő) és Óceániában (-251 fő).

Nagyszemináriumi hallgatók (papnövendékek)

A nagyszemináriumi – egyházmegyei és szerzetesi – hallgatók száma csökkent, globálisan 106 495 fő (az előző évben 108 481 fő volt). Növekedést csak Afrikában (+383 fő) regisztráltak, míg csökkenést regisztráltak Amerikában (-362 fő), Ázsiában (-1331 fő), Európában (-661 fő) és Óceániában (-15 fő) is, ahol tavaly enyhe növekedés volt tapasztalható (+15 fő).

Az egyházmegyés szemináriumok hallgatóinak száma 64 063-ra (-845 fő) csökkent, a szerzetesi szemináriumok hallgatóinak száma pedig 42 432-re (-1141 fő). Az egyházmegyés növendékek száma csak Afrikában (+299) és Óceániában(+3) nőtt, míg Amerikában (-606 fő), Európában (-425 fő) és Ázsiában (-116 fő) csökkenést regisztráltak. A szerzetesi növendékek száma Afrikában (+84 fő) és Amerikában (+244 fő) nőtt, míg csökkenés volt megfigyelhető Ázsiában (-1215 fő), Európában (-236 fő) és Óceániában (-18 fő).

Az előlészítő, úgynevezett kisszemináriumok

A kisszemináriumokban – egyházmegyés és szerzetesrendekhez tartozó – tanulók összlétszáma 95 021 fő, mely az előző évhez képest csökkenést mutat (-140). Afrikában a tendencia megfordult, az előző évi statisztikákban rögzített növekedésről (+1065 fő) a legújabb statisztikákban rögzített csökkenésre (-90 fő) váltott. Csökkenés volt tapasztalható Európában (-169 fő) és Óceániában (-31 fő), míg jelentős növekedés volt tapasztalható Ázsiában (+123 fő) és enyhe növekedés Amerikában (+27 fő)

Katolikus iskolák és oktatás

A Katolikus Egyház 74 550 óvodát működtet, ahova összesen 7 639 051 gyermek jár. Az előző évhez képest az Egyház által működtetett óvodák száma 228-cal nőtt.

102 455 általános iskolában 36 199 844 tanuló tanul (az előző évben 102 189 általános iskola volt 35 729 911 tanulóval); 52 085 középiskolában 20 724 361 tanuló tanul (2022-ben 50 851 ilyen oktatási szintű intézmény volt, összesen 20 566 902 tanulóval).

Ezenkívül 2 688 615 tanuló jár katolikus főiskolába,és 4 468 875 fő tanul katolikus egyetemi intézményben.

Katolikus egészségügyi, jótékonysági és szociális intézmények

A világon a Katolikus Egyház által működtetett egészségügyi, jótékonysági és szociális intézmények száma összesen 103 951, ezek között: 5377 kórház és 13 895 gyógyszertár, főként Afrikában (1634 kórház és 4973 gyógyszertár) és Amerikában (1391 kórház és 3520 gyógyszertár); 504 leprás betegek számára fenntartott gondozóotthon, főként Ázsiában (257) és Afrikában (189); 15 566 idősek, krónikus betegek vagy fogyatékkal élők számára fenntartott otthon, főként Európában (8515); 8593 árvaház, főként Ázsiában (2906) és Európában (2284); 10 858 bölcsőde; 10 827 házassági tanácsadó központ, főként Európában (5092) és Amerikában (3027); 3147 szociális rehabilitációs központ, főként Amerikában (1412); valamint 35 184 egyéb intézmény, főként Amerikában (15 245) és Európában (15 460).

Az Evangelizáció Dikasztériuma alá tartozó egyházi területek

Az Evangelizáció Dikasztériuma alá tartozó egyházi területek (metropóliák, érsekségek, egyházmegyék, területi apátságok, apostoli helynökségek, apostoli prefektúrák, sui iuris missziók, területi prelatúrák, apostoli adminisztratúrák és katonai ordinariátusok) száma összesen 1113 (+7 az előző évhez képest). A Piazza di Spagna-i székhelyű dikasztériumnak alárendelt egyházi körzetek többsége Afrikában (530) és Ázsiában (483) található. Ezeket követi Amerika (71) és Óceánia (46).

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Lambert Attila (a felvétel a Szent Angéla Ferences Iskola és Gimnázium új és megújult épületének megáládásán készült, 2025. október 15-én)

Kuzmányi István/Magyar Kurír