A Kisebb Testvérek Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományának negyedéves számadásából

Nagyböjti időszak a ferences közösségekben

Március másodikán, hamvazószerdán a Szentatya felhívásához csatlakoztak az esztelneki plébánia hívei és szerzetesei – böjti és imanapot tartottak a békéért. A szentmisét és a hamvazkodást követően rózsafüzért imádkoztak a békéért, a háború befejezéséért. A kolostor kápolnájában az Oltáriszentség előtt folytatódott az imádság.

Nagyböjt folyamán minden szerdán a plébániatemplomban és pénteken a ferences templomban keresztúti ájtatosságot végeznek a szentmise előtt. Március 6-án Nagyböjti időszak címmel előadást tartottak a kolostor előadótermében, azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a nagyböjtre való ráhangolódáshoz. Március 13-án a főegyházmegye felhívásához csatlakozva mindhárom templomban gyűjtést szerveztek az ukrajnai háborús menekültek megsegítésére.

Március 21–23. között Timár Asztrik kaplonyi ferences házfőnök és plébános háromnapos nagyböjti lelkigyakorlat tartott a ferences templomban a híveknek. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén az esztelneki ferences plébánia hívei és a közösség tagjai a kolostortemplomban bemutatott esti szentmisén imádkoztak a békéért, csatlakozva Ferenc pápa felhívásához.

Március 26-án, szombaton a házasság hete alkalmából házaspárok számára meghirdetett zarándoklat résztvevőinek Csíkszeredában Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutatott be szentmisét, keresztúti ájtatosságot végeztek, majd a kegytemplomban kérték a Szűzanya oltalmát.

Ferenc ifjúsági programok

Március 25–27. között a dési kolostor adott otthont a 19. Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozónak, amelyen több mint száz fiatal vett részt.

A kolozsvári kolostorban csütörtök esténként találkoznak a Francesco palántái ifjúsági csoport tagjai.

A csíksomlyói ferences ifjúság csoport tagjai szerda esténként találkoznak a kolostor földszinti termében.

Ferences ki mit tud címmel 6–8. osztályos diákok számára hirdetett játékot 2021 őszén a rendtartomány gyűjtőlevéltára. A június végéig tartó játékos feladatok célja, hogy közelebb vigyék a fiatalokhoz a 800 éves ferences lelkiség és történet részleteit, különös tekintettel az erdélyi vonatkozásokra. A havi feladatokat a Romkat.ro és a Hargita Népe napilap közli.

Ferences ki kicsoda címmel interjúsorozatban mutatkoznak be a rendtartomány tagjai. Rendhagyó módon vallanak többek között hitükről és a Szent Ferenc-i értékekről. Az interjúkat a romkat.ro egyházi hírportál és a Hargita Népe napilap közli.





Kolozsvári ferences templom

Nagyböjt péntekein, délutánonként keresztúti ájtatosságot végeznek a ferences testvérek a kolozsvári templomban.

Március 12–13. között Pantea Tibor testvér és Orbán Szabolcs testvér vezetésével Désen tartották az idei tízparancsolat-katekézis negyedik parancsolatának hétvégéjét. A kétnapos rendezvényen mintegy harminc fiatal vett részt, akik heti rendszerességgel találkoztak a kolozsvári kolostorban szervezett katekézisen.

A kolozsvári közösség tagjai részt vettek a március 25–27. között a dési kolostorban szervezett 19. Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozón.

Csíksomlyó

Január elsején ünnepélyes Mária-köszöntő volt a csíksomlyói kegytemplomban. Az ünnepi szentmisét Urbán Erik, az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa mutatta be. Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén és az Istennek szentelt személyek világnapján az esti szentmisén a szerzetesekért imádkoztak; a szentmisén Bátor Botond hargitafürdői pálos szerzetes mondott szentbeszédet.

A február 5-én tartott ünnepélyes Mária-köszöntőn Albert Leander OFM mutatott be szentmisét. A Szűzanya köszöntésére ezúttal is több százan gyűltek össze; a csíkszeredai Szent Kereszt-főplébánia hívei gyalogosan zarándokoltak Csíksomlyóra. Február 11-én, a betegek világnapján Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutatott be ünnepi szentmisét. Február 13-án az orvosokért és az egészségügyben dolgozókért, az egészségügyi szolgálatra készülőkért imádkoztak; a délelőtti szentmisén az egészségügyben dolgozók külön áldásban részesültek.

A március 5-i elsőszombati Mária-köszöntőre az előző hónapokhoz képest sokkal többen zarándokoltak Csíksomlyóra. A szentmisét Bőjte Mihály ferences testvér, a kolostor házfőnöke mutatta be. Március 6-án, püspökségének 25. évfordulóján a csíksomlyói kegytemplomban, püspökké szentelésének helyszínén mutatott be ünnepi hálaadó szentmisét Tamás József, a Gyulafehérvári Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke. Március 7–11. között provinciai lelkigyakorlat volt a kolostorban.

Szászsebes

Január 5-én tartották a sebesi plébánia örökös szentségimádási napját, a ferences testvérek igyekeztek egész nap jelen lenni a kápolnában kihelyezett Oltáriszentség előtt. Január 22–23. között három gyulafehérvári kántoriskolás diákot láttak vendégül a testvérek. Január 29-én a gyulafehérvári Katolikus Líceum diákjai közül négyen részt vettek a sebesi ház programján – a testvéreket az életükről kérdezték; verseny-dolgozatot és kisfilmet készítettek, amelyet a Hivatások nyomában címmel szervezett vetélkedőre nyújtottak be. Egy online lapozható füzetet állítottak össze a diákok, melyben a ferences szerzetesekről készített videók is elérhetőek: Benjamin testvér bemutatta a gazdaságot, a konyhát, Sebestyén testvér a fafaragóműhelyét. Fülöp testvér a tanulmányairól beszélt, Leó testvért pedig a festményeiről és a gyertyaöntésről.

Március 22-én Urbán Erik miniszter provinciális kánoni vizitációt tartott a sebesi közösségben.



Esztelnek

Január 14-én házszentelésre gyűltek össze a csíksomlyói, a székelyudvarhelyi és az esztelneki ferences testvérek. Az Antal testvér által végzett házszentelést közös ima, majd kötetlen beszélgetéssel összekötött ebéd és játék követte. Január 25-én, Szent Pál apostol megtérésének ünnepén Berecz András mesemondó látogatott a kolostorba; egy archaikus ének „elimádkozásával” „felavatta” az előadótermet.

Január 27-én a XVI. Hivatások nyomában országos hittanversenyre benevezett kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csapata felvette a kapcsolatot az esztelneki ferences kolostor tagjaival. Több alkalommal is meglátogatták a kolostort, érdeklődtek a szerzetesek életéről, hivatásukról, a ferences lelkiség sajátosságairól, a kolostor történetéről és nevezetesebb személyeiről. Részt vettek a kolostortemplomban bemutatott szentmisén, szentségimádáson; a kolostor kápolnájában végzett zsolozsmába is bekapcsolódtak.

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén szerzetestalálkozót tartottak a kézdi-orbai és a kovászna-brassói főesperesi kerületben élő közösségek számára. Az esztelneki ferences templomban koncelebrált ünnepi szentmisét mutatott be Bernardin testvér; jelen voltak a két főesperesi kerületben élő szerzetesközösségek tagjai: a Szeretet misszionáriusai Szent Teréz Anya leányai Sepsiszentgyörgyről, Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Árkosról és a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Brassóból és Kézdiszentlélekről, illetve a helyi ferences közösség tagjai. A szentmise előtt a jelenlévő hívek és szerzetesek rózsafüzért imádkoztak a szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért.

Február 20-án a Házasság hete kezdeményezéshez csatlakozva a plébánia házaspárjaiért, családjaiért ajánlották fel a szentmisét és a szokásos csütörtök esti szentségimádást a ferences templomban.

Urbán Erik miniszter provinciális január 24. és március 22. között kánoni vizitációt tartott az Erdélyi Ferences Rendtartomány kolostoraiban. A rendtartomány április 27. és 30. között káptalant tart, előtte a tartományfőnök meglátogatja a rendtagokat, külön-külön beszélget velük a jelenről és a rendtartomány jövőjét illetően.

A COTAF konferencia tagjai március 8. és 11. között találkoztak a svájci Näfelsben. A COTAF a ferences rend konferenciája, amely magában foglalja Franciaország, Hollandia, Belgium, Németország, Svájc, Ausztria és Dél-Tirol, Magyarország és Erdély rendtartományait és kusztódiáit. Ezen országok provinciálisai és kusztoszai rendszeresen összegyűlnek eszmecserére és tervezésre; megbeszélik közösségeik gondjait és szükségleteit, de örömeit is, amelyek mind a belső és külső átalakulás folyamatát szolgálják. A Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Rendtartományt Urbán Erik OFM, a Magyarok Nagyasszonya magyarországi rendtartományt Berhidai Piusz OFM képviselte.

Március 24–26. között a „Gondolatvilágukat és cselekedeteiket Krisztushoz alakítják” mottóval országos választókáptalant tartott a Ferences Világi Rend Luncaniban, a kármelita kolostorban. A káptalanon, melyen Urbán Erik OFM tartományfőnök is részt vett, az alábbi tagokat választották meg a következő három évre a FVR vezetőségre: oszágos miniszter – Penu Tibor Szilárd OFS; országos miniszter helyettesei – Dan Slavu OFS, Celina Frâncu OFS; titkár – Victor Văcaru OFS; képzési felelős – Kardos Magdolna OFS; gazdasági felelős – Cristina Slavu OFS; nemzetközi tanácsos – Naphegyi Kinga OFS; nemzetközi tanácsos helyettes (nem tagja a tanácsnak) – Celina Frâncu OFS.

