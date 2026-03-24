A minorita tartományfőnök a szeged-felsővárosi plébánia jubileumán: Isten közel van az emberhez

A felsővárosi templom jubileuma alkalmából bemutatott ünnepi szentmisében a minorita rend háromszáz éves szegedi jelenlétére emlékeztek. A főcelebráns, Pater Wojciech Kulig minorita tartományfőnök Lengyelországból érkezett a Szent Miklós-plébániára.

Szent Ferenc lelkisége gyökeret vert Szeged-Felsővárosban

A lengyel tartományfőnököt Serfőző Levente, a Szent Miklós-templom plébánosa köszöntötte.

Pater Wojciech Kulig „hazaérkezett”, hiszen a felsővárosi Szent Miklós-templomot és kolostort a minorita ferences szerzetesek építtették – hangsúlyozta a plébános. – 1726. április 6-án Kelemen Didák ferences minorita szerzetes Szegedre érkezve imádsággal és nagy gondossággal kezdte el rendjének letelepítését a városban: a templom mellett iskolát, noviciátust és jelentős könyvtárat is létrehoztak.

Szent Ferenc lelkisége gyökeret vert Szeged-Felsővároson, és ezzel együtt a szerzetesek élete, munkája kitörölhetetlen nyomot hagyott a város és az itt élők életében”

– mondta Serfőző Levente atya.

Köszöntőjében a történelem sötétebb fejezeteire is kitért. Emlékeztetett arra, hogy 1949-ben, a szerzetesrendek feloszlatásakor az Egyház súlyos veszteségeket szenvedett, és olyan sebek keletkeztek, amelyek hatása máig érződik. Ezek a sebek nemcsak megmaradtak, de időről időre újra felszakadnak, ugyanis napjainkban is megkérdőjelezik az Egyház szerepét és küldetését – fogalmazott a szeged-felsővárosi templom plébánosa. – Európa célt tévesztett és szenved. Gyökereit saját maga számolja fel.

A hit, a közösség és a keresztény értékek megőrzése ma is kihívásokkal teli feladat, amihez ugyanaz a kitartás és elkötelezettség szükséges, amely háromszáz évvel ezelőtt a minorita rend letelepedését is jellemezte

– emelte ki a plébános.

„Nem kövekből, hanem szívekből épül az Egyház”

Pater Wojciech Kulig tartományfőnök homíliájában kettős jubileumra hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy az idei esztendő nemcsak a felsővárosi közösség számára kiemelkedő, hanem az egész Egyház életében különleges helyet foglal el, hiszen most emlékeznek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára is. Ez az évforduló lehetőséget ad arra, hogy a hívek újra felfedezzék a ferences lelkiség lényegét – szögezte le a minorita tartományfőnök.

Szent Ferenc öröksége egyszerű, de örök érvényű:

Isten közel van az emberhez, az evangélium mindenkihez szól, és az ember alapvetően a szeretetre teremtetett.

Ezt a lelkiséget vitte tovább Kelemen Didák is, aki Szegeden a templom- és kolostorépítésen túl közösséget formált és hitet ébresztett – emlékeztetett a tartományfőnök, aki szerint elődje pontosan tudta, hogy az igazi Egyház nem a falakkal, hanem az emberi szívekben épül, és csak akkor marad élő, ha generációról generációra továbbadják.

Beszédében Pater Wojciech Kulig arra hívta a jelenlévőket, hogy ne csupán ünnepeljék a múltat, hanem személyesen is kapcsolódjanak hozzá. Arra buzdította a híveket, hogy a nagyböjt három útján – az imádság, a böjt és az irgalmasság gyakorlásán keresztül – újítsák meg hitüket, és

tegyék a plébániát nemcsak történelmi emlékhellyé, hanem valóban élő, egymásért felelősséget vállaló közösséggé.

Az ünnepi szentmise keretében a minorita tartományfőnök megáldotta Kelemen Didák emléktábláját, amely hamarosan a templom homlokzatára kerül.

Forrás: delmagyar.hu; Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Gémes Sándor

Magyar Kurír