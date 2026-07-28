A Szentléleknek hatalma van bárkit újjáteremteni – Kétéves a csákányi Fazenda közösség

A Fazendában a terápiás folyamat gyógyszerek nélkül, a Ferences Család és a Fokoláre Mozgalom lelkiségéből táplálkozva, három szilárd evangéliumi alappillérre – spiritualitás, közösség és gyümölcsöző munka – épül.

Az egyéves bentlakásos program során a gyógyulni vágyók megtapasztalják, hogy a függőségek mélyén meghúzódó szeretetéhségre Isten jelenléte és az emberi közösség megtartó ereje adhat valódi választ.

Az elmúlt két év bizonyította a lelkiség és a fizikai munka együttes hatékonyságát: a csákányi házból többen is sikeresen fejezték be az egyéves rehabilitációt, hogy megerősödött hittel és megújult élettel térhessenek vissza a társadalomba.

Az évforduló alkalmából július 19-én Varga László kaposvári megyéspüspök mutatott be szentmisét a csákányi Nagyboldogasszony-templomban.

Prédikációjában a főpásztor a búza és a konkoly evangéliumi példázatához kapcsolódóan elmélkedett, emlékeztetve:

Jézus örömhírének a lényege, hogy elérkezett az Isten országa, a mennyek országa ide, a Földre.

„Térjetek meg és higgyetek ebben az örömhírben!” – hirdeti Jézus nyilvános működése kezdetén; majd példabeszédekben próbálja bemutatni Isten országát.

Egy titokkal találjuk szemben magunkat, amely kibontásra vár – fogalmazott a püspök, hangsúlyozva:

Akik adnak időt a Szentlélekkel való kapcsolatnak, azok előtt felsejlik a titok, s láthatóvá válik Isten országának láthatatlan jelenléte.

„Isten országa – mondja Jézus – köztetek van.” Isten országa, szereteturalma Jézus Krisztusban jelent meg, mert őbenne Isten szeretete testesül meg olyan mértékben, hogy emberségének minden vonatkozását „uralja” a mennyei Atya szeretete. A gondolatait, a vágyait, a cselekedeteit, a kapcsolatait Isten szeretete határozza meg.

Isten országa ott van, ahol megjelenik a Krisztussal való kapcsolat; ahol valaki úgy dönt, hogy kapcsolatba lép az Úr Jézussal, így a mennyei Atyával is. „Meggyőződésem, hogy mielőtt ez bárkinek az életében megtörténik, azelőtt a Szentlélek már mindent előkészít” – fogalmazott Varga László püspök.

Amikor az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus megszólítja Lévit, a vámost, és csak annyit mond neki, hogy „jöjj, kövess engem”, akkor azt látjuk, hogy Lévi feláll, otthagy mindent, és követi az Istent. Ez azért lehetséges, mert a Lévi életében láthatatlanul jelen lévő Szentlélek által a mennyei Atya már előkészítette ezt a találkozást; és abban a pillanatban, amikor ott állt előtte a megtestesült Isten országa, szereteturalma, nem tudott ellenállni. Döntött, és követte Jézust.

„Azt gondolom minden testvérünkről, aki dönt ,és belép a Fazendába, hogy ugyanez történik vele. A Szentlélek sokkal előbb elkezd működni, és előkészíti azokat a helyzeteket, amikor a testvéreink képesek lesznek kimondani, hogy az életet választják, és nem a halált. Ez a csoda. Ekkor Isten országa már megjelenik mindannyiuk életében. S ha hűségesek maradnak a döntésükhöz és a közösséghez, akkor ez a csoda láthatóvá válik – mondta a főpásztor. – Ezeket a testvéreinket, mint sok más testvérünket is, konkolynak címkézzük fel, s mindenfélét mondunk azokról a testvéreinkről, akik megbetegednek a szenvedélyekben, és függővé válnak, akiket a gonosz csapdába csal. S

mert nem hisszük, ezért nem látjuk a Szentlélek munkáját az életükön. A tényeket, az eseményeket és az életük cselekedeteit látjuk, de nem látjuk Isten országának a lehetőségét.”

Miért nem engedi kigyomlálni a példabeszédben a magvető a konkolyt? – tette fel a kérdést a kaposvári megyéspüspök. – Nem látjuk a Szentlélek jelenlétét testvéreink életében. Csak azt látjuk, amit a tények, az ítéletek és az előítéletek mondanak az embertársainkról. De a Szentlélek ott van, és ahogyan szüntelenül imádkozik bennünk, megteremti azt a csodát, hogy elérkezik a pillanat, amikor azok a testvéreink, akiket konkolynak címkéztünk fel, megváltoznak. Megjelenik a Szentlélek előkészített munkája, Isten országa és szeretete az ő életükben.

Jézus azt kéri tőlünk ebben a példabeszédben, hogy higgyünk a feltámadásban. Mert minden testvérünk, amikor bűnbánatot tart, megtér, és megváltoztatja a gondolatait, a cselekedeteit, feltámad – hangsúlyozta Varga László.

Majd Vianney Szent János gondolatát elevenítette fel: a gyóntatószékben nagyobb dolog történik, mint Lázár feltámasztásakor, hiszen amikor Jézus feltámasztja őt a sírból, akkor csak a földi életét kapja vissza. Azonban

ha egy ember elvégzi a szentgyónását, és megbánja a bűneit, elfogadja a feloldozást, akkor feltámad a halálból, és örök életet kap; visszakerül abba az állapotba, amelyben a keresztsége pillanatában volt, amikor meghalt, és új életre támadt, Krisztusba öltözködött.

Ez a hit titka – tette hozzá a megyéspüspök.

„Ezt a hitet kéri tőlünk az Isten. Azt, hogy merjünk hinni, merjünk remélni, és soha senkit ne írjunk le – emelte ki a főpásztor. – Amíg ember él itt, a Földön, akármilyen állapotban is van, mindig újjászülethet, mindig megváltozhat, mert

a Szentléleknek hatalma van bárkit újjáteremteni.

A szentmise végén Fejér Domonkos, a Keresztelő Szent János Fazenda vezetője köszöntötte a jelenlévőket, és hálát adott az elmúlt két évért.

Elmondta, hogy a Keresztelő Szent János Fazenda kapui és kápolnája továbbra is nyitva állnak a segítségre szorulók és a közösséggel együtt imádkozni vágyó hívek előtt.

Az ünnepi alkalom agapéval ért véget.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír